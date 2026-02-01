汤文龙应邀出席米兰法律年度典礼 与全球法律领袖共议挑战及机遇

应米兰律师公会之邀请，香港律师会会长汤文龙出席了在意大利米兰举行的米兰2026年法律年度开启典礼。典礼于2026年1月31日在米兰法院举行，汇聚了当地及来自世界各地的法官、检察官、律师及法律专业人士。活动首先于米兰律师公会举行会面，由米兰上诉法院院长Giuseppe Ondei先生致辞欢迎一众来宾。正式仪式随后于主礼堂举行。期间，Ondei及米兰律师公会会长Antonino La Lumia分别致辞，回顾重要的法律及司法发展。

与全球法律界就共同挑战与机遇交换意见

Ondei于致辞中强调，司法独立是维护法治及维系公众对司法制度信心的根基；而La Lumia则提及其早前访港出席 2026 年法律年度开启典礼，期间在会长圆桌会议上就人工智能作分享，并与国际同侪进行富建设性的交流。他进一步指出，公义是社会稳定、经济发展及长远和谐的基石。

汤文龙表示，很高兴于早前在香港接待包括米兰律师公会代表团在内的国际法律领袖。是次受邀回访米兰，他非常珍惜延续与全球法律界领袖对话的机会，就共同面对的挑战与机遇交换意见，并重申国际合作对法律专业的重要性。

律师会：稳健法治基础是香港成功重要因素

典礼结束后，与会者于图书馆共进简便午餐，并出席晚宴，全球法律界领袖于融洽轻松的氛围中交流意见。这类互动有助加深不同司法管辖区之间的相互了解及专业联系。

律师会，2026年首月收获甚丰。早前于香港举行的法律年度开启典礼上，律师会接待了来自24个司法管辖区、共54个律师协会及国际法律组织的逾100位代表，并与胡志明市律师协会及墨西哥全国企业法律师协会签署了两份谅解备忘录。这些里程碑再次印证香港作为国际法律及专业服务枢纽的领先地位。

律师会表示，正如国务院总理李强在全国两会期间发表的政府工作报告中所指出，深化国际交往合作仍为发展重点。今年是国家「十五五」规划的开局之年，中国将进一步扩大全球参与。在此背景下，香港世界级的专业法律服务，在稳健可靠的法治基础支持下，是香港继续作为国际金融中心成功的重要因素。

律师会将继续积极融入国家发展大局，把握每一个国际交流机遇，在「一国两制」框架下展现香港法律制度的韧性与优势。同时，律师会将持续发挥「超级联系人」及「超级增值人」的双重角色，为推动国际合作及贡献全球法律界作出更大贡献。

