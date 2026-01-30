巴士安全带︱时任法案委员会主席陈绍雄承认政府立法会责无旁贷 若早发现已纠正吁向前看

强制巴士乘客佩戴安全带法例持续引起争议，运输及物流局局长陈美宝今日（30日）会见记者时表示，条文在技术上有不足之处，未能完全反映立法原意，为清晰起见，会先尽快安排删除有关条文，令目前无法定要求，乘客在乘坐专营巴士或非专营巴士时需佩戴安全带，并在完善后提交立法会咨询再推出。

强制巴士乘客配戴安全带法例相关法案委员会主席、选委界陈绍雄承认，当时没有看到条文有问题，且未能反映立法原意，认为政府、律政司、立法会顾问，以至当时委员会委员都是责无旁贷，若在审议过程中看到问题，有机会一早已作纠正，又呼吁大众要向前望。

他续称，当时审议期间，理解是要求所有在1月25日或之后登记的巴士，必须配置安全带，而当时运输署的验车指引已要求巴士必须有安全带，但无法例要求乘客必须佩戴，基于立法原意是保障乘客安全，而审批条文，惜看不到条文诠释有偏差。

相关新闻：巴士安全带︱强制佩戴要求先删除 陈美宝：法律条文有不足 完善后再提交立法会

被问到最大责任是否律政司，他认为大家都有，不能说谁的责任最大，「大家是一个体系来、缺一不可，每人都有自己的角色」。至于现在做法能否纾解民怨，他认为若大家认同佩戴安全带可保障安全，细节上是否方便、硬件有无问题、外国有豁免等，都有空间可作讨论。

他鼓励市民有安全带就要佩戴，而实施过程中的问题，包括硬件或执行上需要改善，已听到市民的意见，会不断去完善。至于要否做公众咨询，他指本周社会上有海量的资讯，亦有市民向议员反映意见等，都有聆听到不同的意见。

记者：郭咏欣