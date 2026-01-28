议员关注「物联网消防探测系统」成本效益 邓炳强：造价仅20万元 传统做法三分一价钱

有议员关注政府如何善用科技加强消防安全。保安局局长邓炳强强调，政府十分重视透过有效运用科技提升消防安全标准及消防安全管治，消防处去年底在全港10幢大厦安装「物联网消防探测系统」，目前正持续评估试验计划的成效，首阶段评估预期于今年第二季完成，若结果理想，将考虑推展至所有相关楼宇。

全港10幢6层以下旧楼试行「物联网消防探测系统」

消防处持续推动应用合适科技，以提升家居消防安全，包括去年底推出「物联网消防探测系统」试验计划，旨在提升旧式楼宇的消防安全水平，目前该系统正安装于港岛、九龙及新界共10幢6层或以下的旧楼，以豁免相关楼宇安装消防喉辘、消防水缸及水泵等消防装置，便利并安全地协助业主遵从消防安全指示。

如遇火警物联网系统即时通知消防中心

与传统手动火警警报系统相比，物联网系统提供即时监察及快速传送火警讯号，并以无线讯号连接整个系统。一旦侦测到火警，系统会即时透过无线讯号通知消防通讯中心，迅速派出消防车辆于火警初期阶段到场处理，即使市民尚未报警亦可及时应对。

探测器若故障即时通知消防处及服务供应商

物联网系统设有系统状态监察功能，若个别探测器出现故障，系统会即时传送讯号通知消防处及服务供应商跟进。该系统亦会收集及分析火警相关数据，支援消防处应用大数据分析以评估相关风险因素，从而制定相应的消防安全策略，例如火警时的调派规模。

至于推动业界有效运用科技，邓炳强表示消防处鼓励物业管理公司采用数码化消防装置维修纪录管理系统，涵盖电子巡查纪录、到期提示及缺失跟进程序，有助提升整体消防安全。

设立网上系统供服务承办商提交消防装置及设备合格证明书

消防处亦设立网上提交系统，方便注册消防装置承办商以电子方式提交消防装置及设备合格证明书，为消防处提供重要数据以监察消防装置的运作及维修状况，并可利用人工智能及大数据进行研究、分析及风险评估，从而制定及推行以风险为本的消防巡查及执法策略。当局亦积极鼓励市民在家居使用独立式火警探测器及其他便携式消防装置，以提升火警初期的警示及自救能力，改善家居消防安全。

政府与持份者制定各项工地安全措施

邓续称，政府一直与不同持份者紧密合作，研究、商议及制定各项工地安全措施，包括采用科技以提升工地安全。发展局及建造业议会正积极与建造业合作，探讨应用合适科技，包括不同类型的镜头及感应器，例如具人工智能功能的镜头、热成像镜头及物联网热感应器。

提出质询的选委界林筱鲁对于大厦安装「物联网消防探测系统」，可豁免安装消防喉辘、消防水缸及水泵等消防装置，感到非常鼓舞，因为很多住宅楼宇做不到相关消防要求，不止是工程技术问题，更考虑到成本问题，很多业主未必能负担得到。他关注这个系统较传统做法，在成本效益上是否很吸引。

安装「物联网消防探测系统」约20万 仅传统做法三分一价钱

邓炳强表示，在1987年前的旧式楼宇要符合现在的法律要求，以往要安装喉辘系统等，确实是需时比较久，一般要一至两年，但引入「物联网消防探测系统」相对简单，只要在每层放侦测器即可，需时约两至三星期，花费只要传统的三分之一、约20万元左右。

记者：郭咏欣

