驻天津处主任郑震生自爆受款待后被炒 政制局: 有违反《防止贿赂条例》之嫌 已转介执法部门跟进

特区政府驻天津联络处主任郑震生近日在社交平台发文，指自己「新官上任」前往天津履职，入住当地丽思卡尔顿酒店时，幸运地获免费升级至套房，更上传房内设施影片及酒店地区总经理的欢迎信，被质疑接受款待。今晚（21日）政府电话簿内，驻天津联络处主任一栏已悬空。政制及内地事务局其后回应指，经调查后认为郑震生有违《防止贿赂条例》之嫌，已转介执法部门跟进，并即时终止合约。

政制局：郑震生有违《防止贿赂条例》之嫌 已即时终止合约

政制及内地事务局晚上回应指，就郑震生在社交媒体发文所引起的关注，当局经进一步调查，认为郑震生在早前乘船前往澳门时座位获「升级」的事件，有违反《防止贿赂条例》下有关公务员未经许可接受利益的规定之嫌，已把个案转介执法部门跟进。当局强调，郑震生为政制及内地事务局的合约员工，该局已决定即时终止其合约。

驻天津联络处主任职位变悬空

今日傍晚已传出郑被解雇的说法，但政府电话簿内仍有其名称，至晚上8时许，其名字已被删除，该职位变成悬空。

网民翻查郑震生的帖文，发现他去年5月亦曾发文，表示获喷射飞航高管、「挚友Alan」安排，乘搭私人舱室前往澳门，并称「此番盛情，铭感五内。谨此拜谢」。他亦大晒自己在舱室的照片，当中有梳化、电视等设备。政制及内地事务局早前曾表示，正了解事件，若发现有任何违法违规情况会严肃跟进处理。

立法会选委会界别议员林琳表示，支持政府今次迅速将涉事人员革职，实践政府赏罚分明的问责精神。她认为，郑震生担任商贸相关的政府岗位，在社交媒体分享曾在港澳航程获朋友安排乘坐私人舱室等事件，行为极不恰当，难免让外界认为与商界有不恰当的联系，引起公众高度关注甚至哗然，反映事件已影响政府声誉，必须严惩。

林琳称，期望所有公务员及合约员工必须高度警剔个人操守，不应作出任何影响政府声誉甚至涉嫌违犯法例的事情。

记者：郭咏欣

