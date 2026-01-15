打击围标︱立法会通过议员议案 庄豪锋倡拆工序防顾问「只手遮天」 陈曼琪促完善授权票制度

立法会大会今早（15日）续会，审议由实政圆桌庄豪锋提出有关「改善大厦维修工程管理」的无约束力议员议案。庄豪锋表示，宏福苑火灾后，市民对大厦维修工程的关注日益增加，明白相关工程可能引发严重灾难，并提到选举期间收到不少市民反映，希望议会关注此事，相信这是议员最希望讨论的头等大事。最终议案及4项修正案均获得通过。

打击围标︱庄豪锋吁民政处抽样核实授权票

庄豪锋指出，大厦维修工程管理是存在超过10年的「老、大、难」问题，虽然众人都知有问题，却依然继续做。他坦言自己也是一般市民，曾签署授权票予他人，但不清楚对方实际会做甚么，亦无人确认签署是否属实，导致授权票屡遭不法分子利用，造成多宗围标事件。因此，他建议政府要求管理公司参与，所有授权票须在管理公司职员见证下签署，并由民政事务处抽样核实。

庄豪锋认为，打击围标除了严格执法，更应从制度上纠正不合理之处。他特别指出，工程顾问同时负责楼宇勘察、制定标书、工程估价、招标、回标分析及面试等，存在角色冲突，被业内批评为「只手遮天」，变相为围标创造空间。他建议将不同工序分拆予不同的顾问公司执行。

陈学锋：政府代办工程杜绝围标

市建局非执行董事、民建联陈学锋提出修正案，建议研究由政府部门或委托市建局为业主立案法团聘用工程顾问，负责前期全面勘察、制订维修方案、草拟招标文件、提供工程估价，并就招聘承建商提供意见、监督施工前准备与工程进度，以及验收项目和申报完工，以降低工程顾问与不法分子串谋的机会。

陈学锋表示，政府一向信奉市场规则，认为相关事务应由市场处理，但多年来市场明显失效。虽然业主有责任管理大厦，但他反问，面对复杂艰难的工程时，是否所有小业主都有能力处理？他直言，不少工程公司不愿承接大厦维修，因为有害群之马勾结形成利益集团去围标，剥削业主权益，故相信政府必须介入，甚至考虑由政府代办工程，杜绝围标可能性。

30年楼龄强制验楼？宁汉豪澄清谬误

针对坊间讨论指屋宇署过于「一刀切」，每逢楼宇达30年楼龄便发出验楼令，发展局局长宁汉豪澄清事实并非如此，解释指法例赋权屋宇署，在楼宇达30年时可发验楼令，但不代表一到30年就必须验楼。数据显示，目前约2万幢合资格楼宇中，只有约9,000幢获发验楼令，其中约七成楼龄达50年或以上。

政府拟加强市建局「招标妥」功能，要求所有申领政府维修资助的楼宇必须参与，由市建局制定顾问公司及承建商预审名单，并决定中标结果。宁汉豪表示，预审名单会考虑公司背景与违规纪录，但名单要有效运作，不能只量化投诉数字，更需重视「质」与违规内容。她强调，列入名单不代表完美无缺，当局会动态评估，一旦发现问题会除名；若有人试图挑战预审名单的公正性，也可探讨赋予其免受挑战的地位。

至于是否成立独立的维修监管局，宁汉豪认为须先厘清其职能，若旨在协助业主监督工程，市建局决定中标承建商已能发挥类似作用；若期望监管局具执法权，则会与屋宇署角色重叠。

陈曼琪倡设司长级官员领导一站式综合支援服务办事处

选委界陈曼琪表示支持「改善大厦维修工程管理」议员议案及所有修正案，并针对围标、天价超标、工程顾问独立性、承建商质素及对小业主支援，提出建议 。

陈曼琪建议，分拆工程顾问为独立监督顾问和执行顾问，透过「招标妥」选用，前者制定工程方案及监察验收，后者负责招标及执行，防止围标超支。严格规管分判商，总承建商须申报分判商资格并负连带责任。

陈曼琪建议，设司长级官员领导的一站式综合支援服务办事处，由警方、廉署、民政署等组成，设举报专线、简易投诉及仲裁、调解咨询服务，方便小业主求助，政府及时介入。并扩大法律援助范围至小业主与工程顾问、承建商就大厦公用地方合约纠纷。

她亦建议同时优化民政署「大厦管理中央平台」，以免费或低收费模式全流程公开（包括同步公告、评标标准及中标结果），提供工程顾问及承建商名册，提升透明度及尽职调查。及完善授权票制度，设被授权人代表业主数目上限；禁止两次否决的大型维修或采购于限定时段重复提议。

陈曼琪亦建议，增拨资源予区议会支援小组及防火委员会，加强公众教育及社区风险防范。支持尽快落实大厦维修地盘全面禁烟。

郑泳舜同意强化招标妥服务

民建联郑泳舜表示，楼宇维修工程向来被围标集团视为「肥肉」，系统性风险高，身兼多职的工程顾问有份制定楼宇维修范围、工程费用和监工等多个环节角色关键，相信如改由独立第三方聘用机会有助减少利益冲突和串通机会。他称现时市建局在楼宇更新大行动下，若法团未能如期招标，会替其代为展开招聘，认为反映由第三方聘用顾问机制已有雏形，值得进一步在现有基础上进一步优化。

郑泳舜又提到现时有声音，大维修采用招标妥仍有参考价偏高的情况，以及未有充份纳入承办商过往诉讼纪录等，自己过去曾任市建局的非执董理解到该局的运作和限制，认为坊间对招标妥的期望超出其既定的职能范围。他同意要强化招标妥服务，但要合理界定它们的工作范围避免令市建局的职能要无限延伸。

梁文广忧加强版招标妥致有心人加快收授权书

九龙西直选议员梁文广认为，目前不少旧楼业主欠缺大楼管理知识，在处理楼宇大维修上遇到不少困难，往往会依赖顾问的建议。他相信政府加强招标妥有助业主处理工程，惟忧虑加强版招标妥正式实行前，会有有心人在屋苑内加快收授权书，在加强版实行前推行大维修，建议当局可提供行政措施，以暂缓部分需要进行大维修大厦的要求，让相关大厦可待加强版正式实行后，才正式落实大维修工程。

陈沛良：缺乏横向有效的沟通

保险界陈沛良提到，政府现时处理市民屋苑大维修的投诉，各部门主要以垂直监管为主，缺乏横向有效的沟通或共同监管机制，各个部门只跟进自己范畴内的监管工作，在缺乏协同预警、共同监管机制的情况下，如果多个隐患同时出现，就会衍生叠加效应，形成重大安全事故。他建议，政府做好跨部门协调，针对工程事宜成立一个中央投诉平台或中央举报系统，针对一些可能存在重大安全隐患的大维修工程，中央平台在接到投诉举报后，需要负起统筹督导责任，严正跟进个案，并在指定时间内解决有关问题，减低维修风险，令居民更放心。

议员促加强版「招标妥」推出前寛松处理验楼令 政府：可认真考虑

政府官员及后一并回应议员意见。对于有议员提出，若日后经改良的招标妥实行得好，可考虑强制没有申请政府资助的楼宇使用该平台，同时在加强版招标妥推出前寛松处理验楼令等建议，发展局局长宁汉豪表明会认真考虑，又提到在打击围标方面，政府需要「多剑合壁」，除改良招标制度外，当局亦会与竞争事务委员会检讨竞争制度，执法部门亦会加执法。同时建造业议会会检讨楼宇大维修行业的运作情况，包括分判制度，希望订明分工改善和提升业界的作业质素，安全意识和专业培训。

民青局副局长梁宏正表示，政府昨日已提出多项措施针对现时情况，如完善委任代表文书，杜绝虚假文书、做好利益申报制度等，当局将加紧上述工作，并咨询各界。他强调大厦维修关乎市民安居乐业、楼宇安全民青局会继续坚持协助业主提升管理大厦的能力，并会与有关部门保持协作。

在加强建筑地盘规管方面，劳褔局副局长何启明称，劳工处已启动修定建筑地盘安全规例的工作，对地盘内所有人士施加明确的法律责任，实施地盘全面禁烟，以减低地盘土因吸烟而引致的火警的风险，修正案预计几星期内提交立法会。

记者：郭咏欣、林彦汛