宏福苑大火︱李家超：如有人要负责 无论是否政府人员、高层或基层都会惩处

立法会今日（14日）召开本届首次会议，行政长官李家超先发言，其后由讨论由政务司司长陈国基提出的「有关大埔宏福苑火灾后支援及重建工作」政府议案」。对于宏福苑火灾后的重建，李家超重申会就事件问责到底，任何人如果需要负上责任，无论他是政府或非政府人员，无论是基层或高层，都会按事实追责惩处。他又谈及对立法会期望，指议员反映民意过程中不应随波逐流，政府乐意听取议员意见，但议员不认同政府政策时，要指出问题及提出建议；当政府做得对的时候，希望议员「公道说出」。立法会主席李慧琼早前预告，今日大会不设质询环节，并延长议案辩论时间，让希望发言的议员都能发言。

特首在首次会议发言 李慧琼：开创性安排

大会主席李慧琼表示，今日是立法会成立近28年来，首次有行政长官在任期开始首次会议向立法会发言，同时1月1日议员宣誓后，亦是首次有行政长官向全体议员发言。她代表全体议员衷心感谢行政长官，为行政立法进一步良性互动开创了两个第一，亦作出今次开创性安排，深信全体议员一定会支持行政主导及「爱国者治港」原则下，勤勉履职、担当作为，为市民谋幸福，成为行政长官最坚实可靠的改革伙伴。

李家超先感谢主席接纳其提议，安排他在立法会第一次会议向议员发言，强调自己重视每一位立法会议员，故在1月1日各议员宣誓后，特别向议员送上祝福及致辞，这是历来首次。

他重提当时提及三点期盼，包括贯彻行政主导及「爱国者治港」原则相适应的方针，坚持及完善行政主导，确保行政立法良性互动既互相制衡，又互相配合；其次是议员贯彻及遵守立法会议员守则，以国家根本利益及社会整体利益行事，不追求个人政治利益及荣耀；第三，议员既要关心个别的微观需要，亦要考虑社会整体的宏观利益，分析问题时，把握好五个系统关系，即是全局与局部、当前及长远、宏观及微观、主要矛盾及次要矛盾、特殊及一般的五个关系。

李家超吁议员「过滤错误信息」

至于行政立法合作的主要两方面，李家超指是主动融入发服务国家发展大局，包括主动对接「十五五」规划，更好统筹发展与安全，加快发展北部都会区，巩固及提升香港国际竞争力等；第二，是共同推动宏福苑火灾后支援与重建工作，推行系统性改革，不允许悲剧再发生。

他形容，第八届立法会任重道远，政府及立法会要做的工作很多，处理火灾后的支援和重建是即时的工作，同时要拼经济、谋发展、搞建设、惠民生，包括加快发展北部都会区、建设北都大学城、建设国际高等教育枢纽与国际高端人才集聚高地，推动高质量发展，建设香港产业发展，持续巩固及提升香港的国际竞争力，亦要不断改善民生。

他重申「爱国者治港」、他对大家的三点期盼及合作两大方向，都不是口号，必须落实在实践当中，希望议员在履行治港的重任中勇于承担，在反映民意的过程中不是随波逐流，会带领市民，为他们提供正确的资讯及事实，过滤错误信息，发挥治理者的影响力。他指自己乐意听取意见，包括议员认同或不认同政府的意见，议员不认同政府政策时，请指出问题及提出建议，当局会重视及认真考虑，而当政府做得对的时候，希望议员公道说出。

他提到当前大家很关心宏福苑火灾后的重建，故政府在今天的首次大会上即提出动议，就善后及复常工作深入讨论，与议员一起推动尽快落实，长远全宿安排及其他善后工作，同时政府会在动议中，提出开展各领域的改善措施，政府会支持及协助宏福苑火灾独立委员会的全面审视，尽快完成工作，并推行系统性改革。

针对火灾，他重申会就事件一问到底、问责到底，任何人如果需要负上责任，无论他是政府或非政府人员，无论是基层或高层，都会按事实追责惩处。他强调政府会全力投入善后工作，让受影响的家庭，尽早重建生活，相信政府及立法会有共同意愿及决心，与受影响家庭一起走上重建生活的道路。

至于居民的长远居住安排，他指政府会考虑受影响家庭的意愿，亦考虑善用资源，要情理法兼备，他明白每一个受影响家庭都有不同想法，社会亦意见纷纭，政府已于上周透过「一户一社工」接触业主，全面了解他们对长远居住安排的意见。

根据《议事规则》第8(a)条，行政长官可于任何其认为适当的时间，包括在特别会议上，向立法会发言。

李慧琼会前与各重要委员会正副主席「碰头」

立法会主席李慧琼于会前在社交平台发文指，会前与率先「埋班」重要委员会正副主席「碰头」，包括内会及财会正副主席、人事编制小组委员会和工务小组委员会正副主席，以及立法会事务协调机制总协调人吴秋北，与众人坦诚交流，互相勉励，并承诺与全体议员一起同心协力，做好立法会工作。

她指上述委员会角色独特，工作十分重要。内会专门支援立法会大会事务，确保会议运作畅顺。财委会及其小组委员会则负责审议政府提交的财务建议，同样与市民福祉密不可分。李慧琼指出，在今个会期，89位议员均已加入内会及财委会，显示全体议员都高度重视和投入立法会工作，深信各个委员会各司其职，共同推动惠民政策和深化改革，为建设更美好香港贡献力量。

