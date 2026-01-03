议会新丁专访︱出生率低冲击教育生态 伍焕杰倡开放非本地生来港读幼稚园 谈爱国学校VS传统名校

传统爱国学校培侨中学，多年来培育不少政界人才，新任选委界立法会议员伍焕杰是其中之一，他更由昔日学生变现任培侨校长。伍焕杰接受《星岛》专访时表示，参政是希望运用自身经验为香港做事，推动人工智能在教育上应用、家庭教育等议题。面对本港出生率持续下跌，他直言对教育系统伤害大，当中幼稚园最需要支援，建议探讨容许非本地生来港就读幼稚园，增加学生数量，以稳定教育生态。

由培侨学生变校长

伍焕杰1993年自福建来港，入读培侨中学，大学主修电脑工程，其后回到母校「跨界」做老师，并在应科院担任董事。现年47岁的他，目前是培侨中学校长、教联会副会长，首次参选便成功入局。

政府近年提出把香港打造成国际教育枢纽，伍焕杰形容是「走在正确道路上」，但认为可以将枢纽建设延伸至中小学及幼稚园。他提到，现时港人如果在大学阶段才到海外升学，回流香港机会较大；相反，若在中小学阶段便离港升学，日后或会留在外国发展，未必会回流，因此提早吸引学生来港读书，有助提升他们日后留港发展的意欲。

准非本地生读幼稚园 增学生数量

伍焕杰指，虽然香港出生率偏低，但受惠于各项人才计划，仍有不少受养人随父母来港就读中学，但现时幼稚园则最需要支援，建议探讨开放非本地生来港读幼稚园，相信对大湾区家长有一定吸引力。

他认为，开放幼稚园收生对本地学生影响有限，但承认在幼稚园阶段确实难以评估学生是否「人才」，但此举能增加学生数量，从而有助日后找到更多人才，并稳定教育系统，「欠缺学生对教育系统建设、稳定发展有很大伤害。」

伍焕杰透露，升国旗、奏唱国歌已成为培侨中学的习惯。资料图片

「不觉得办爱国学校有辛酸」

培侨可谓香港推行爱国主义教育的先行者之一，伍焕杰认为，香港爱国主义教育工作慢慢向好，目前在学校升国旗、奏唱国歌已成为习惯，加上所有高中学生在公民与社会发展科课程安排下，都会前往内地考察。他建议未来多安排内地学生来港，促进交流。对于有人认为考察次数不足，他称「一次交流总好过完全没有」，关键是引起学生兴趣。

对于不少家长仍倾向选择传统名校，办爱国学校有何辛酸？伍焕杰说不觉得有甚么辛酸，有些学校或许更着重学生成绩，但这亦使他们可能较难全面地培养学生的家国情怀，这正正能体现香港教育的多元化，「只要每间学校做好自己，就已经很足够。」

能否兼顾校长与议员？伍：探索阶段

培侨中学其中一位名人，当数立法会前主席曾钰成，他在90年代民建联创党初期，同时担任培侨校长，但由于事务繁忙在校时间不多，被同事戏称「露八点」，讽刺他只在早上8点主持早会时露面。对于如何兼顾议会和学校工作，伍焕杰说，当年曾钰成需兼顾整个政党运作，他自己则纯粹为议会工作，没背负任何党派，二人情况不同。

他又指，即使参选期间，自己亦每天7点多回到学校。被问到日后会否辞任校长或转任其他岗位，他说仍属探索阶段，要视乎立法会实际运作。

记者：林彦汛

相关新闻：

议会新丁专访︱续推动立「侮辱公仆罪」 陈祖光：公务员评核可优化 若勤力懒惰同获A级失意义

议会新丁专访︱社福界陈文宜：将多元声音带入立会 冀性罪行修订广泛咨询