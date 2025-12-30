Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大主席传现竞争 田北辰：「有得争有得拣」比凡事协调更理想︱Kelly Online

立法会新任期即将开始，首项重要事务为选举立法会主席，全国人大常委、民建联九龙中议员李慧琼，以及金融界陈振英，被外界视为热门人选。实政圆桌召集人、现任立法会议员田北辰认为「大主席」一位出现竞争「绝对系一件好事」，并期望这种良性竞争风气能扩展至立法会各委员会。

田北辰：爱国者间良性竞争能推动进步

田北辰指，在由治及兴环境下，所有议员都是爱国者，爱国者之间的良性竞争能够推动大家进步。他认为这符合香港一贯处事风格，「有得争、有得拣」的健康竞争环境，比凡事协调更为理想。他期望，不仅是立法会主席选举，内务委员会、财务委员会及其他委员会主席选举均能出现竞争。他解释，竞争过程中，议员需要争取支持、增加曝光，有助社会更加关注议会工作。

对两位潜在人选均有信心

田北辰表示，主席最大责任是主持会议，而现时开会秩序良好，「个个都守规矩，冇哂以前啲大龙凤」，因此无论由谁担任主席，市民都可放心。他表示，对目前传出的两位潜在人选均十分欣赏，对他们的经验和能力都有信心，「如果我要拣都唔知点拣」。

田北辰回顾自身从政经历，从区议会到立法会均是参与直选，争取民众支持。他认为，市民可能更关注四年后立法会直选议席会否增加50%，即由现时20席增至30席。

