立法会宣誓彩排多人要「重读」 何君尧老猫烧须背稿失败 剑后江旻憓「一take pass」︱Kelly Online

政情
更新时间：15:18 2025-12-30 HKT
发布时间：15:18 2025-12-30 HKT

立法会秘书处今日（30日）为一众候任议员安排宣誓彩排，为周四（1月1日）上任当日的正式宣誓做好准备，活动在中午前已完成。由于这是唯一一次排练，加上宣誓的重要性，据悉秘书处今日「执得好严」，超过十位议员被要求重新宣读誓词。其中选委界何君尧，尝试「空手上阵」但不成功。

秘书处要求严格 多位议员被要求重读

秘书处在仪式开始前，循例向候任议员简介宣誓程序，包括奏唱国歌、须举起右手等，其中举起右手只是仪式上的惯例，并非法定要求。彩排按照正式宣誓时的次序，即以资深程度排列，若资历相同就按姓氏笔划，换言之首位宣誓的是2008年连任至今的民建联李慧琼。

今届所有议员都需要上前排练，严防正式宣誓时「甩辘」。消息指，秘书处今次对议员宣誓时的准确度要求极严格，即使不是明显的读错或读漏字，只要发音不准确，或是在不适当的位置停顿，一律「冇得倾」要重新读一次，最终有十多位议员被要求重读。由于秘书处没有详细解释原因，据闻部分议员被要求重读后也「𢯎晒头」不明所以。亦有个别议员宣读期间发现有误，自行修正。

新丁江旻憓「一take pass」

立法会誓词全长约100字，要背起来实际上不难，但由于容错度低，议员基本上都手持纸张照读。不过消息指，第三届担任议员的何君尧在排练宣誓时，信心十足地上前，不持「猫纸」准备背诵，但背到一半不慎忘词，要回到位置取「猫纸」，当真「老猫烧须」。

至于最受瞩目的旅游界候任议员江旻憓，据闻没有被要求重新宣读，成功「一take pass」。不过由于江旻憓声线较「阴声细气」，加上身型较高佻，秘书处亦提醒她「大声啲」并调高咪高峰位置，以免「入唔到咪」。

