政府委任7名旅游业策略委员会新成员 包括江旻憓
更新时间：12:21 2025-12-29 HKT
发布时间：14:08 2025-12-29 HKT
发布时间：14:08 2025-12-29 HKT
政府今日（12月29日）公布，委任7名旅游业策略委员会新任成员，包括候任旅游界立法会议员江旻憓、候任新界东南立法会议员叶傲冬、经济学者麦萃才等。所有成员任期2年，明年元旦起生效。
9名现任成员获再度委任。旅发局主席林建岳、旅游业监管局主席林诗棋及旅议会主席谭光舜，获委任为当然成员。
旅游业策略委员会由文化体育及旅游局局长担任主席，职责是向政府提供策略性建议，并促进旅游及相关界别不同持份者之间的协作，以进一步推动香港旅游业长远稳健发展。文体旅局发言人表示，会继续与各成员紧密合作，进一步推动旅游与相关界别的融合发展，巩固香港作为世界级首选旅游目的地的地位。
