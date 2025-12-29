Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

政府委任7名旅游业策略委员会新成员 包括江旻憓

政情
更新时间：12:21 2025-12-29 HKT
发布时间：14:08 2025-12-29 HKT

政府今日（12月29日）公布，委任7名旅游业策略委员会新任成员，包括候任旅游界立法会议员江旻憓、候任新界东南立法会议员叶傲冬、经济学者麦萃才等。所有成员任期2年，明年元旦起生效。

9名现任成员获再度委任。旅发局主席林建岳、旅游业监管局主席林诗棋及旅议会主席谭光舜，获委任为当然成员。

旅游业策略委员会由文化体育及旅游局局长担任主席，职责是向政府提供策略性建议，并促进旅游及相关界别不同持份者之间的协作，以进一步推动香港旅游业长远稳健发展。文体旅局发言人表示，会继续与各成员紧密合作，进一步推动旅游与相关界别的融合发展，巩固香港作为世界级首选旅游目的地的地位。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
旅游
2025-12-27 19:02 HKT
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
影视圈
23小时前
星岛申诉王｜男友嫌肥走上抽脂不归路 港女术后满地血迹极吓人
05:50
星岛申诉王｜男友嫌肥走上抽脂不归路　港女术后满地血迹极吓人
申诉热话
7小时前
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
创科资讯
2025-12-28 00:01 HKT
逛连锁药房遇「剧场式骗案」身旁突现大额现金钱包 内地女临危不乱做对一事免中伏
逛连锁药房遇「剧场式骗案」身旁突现大额现金钱包 内地女临危不乱做对一事免中伏
生活百科
2025-12-28 10:30 HKT
2025回顾丨20对娱圈情侣结婚 胡定欣、小仪出嫁全城狂贺 陈伟霆、金钟国突爆婚讯
2025回顾丨20对娱圈情侣结婚 胡定欣、小仪出嫁全城狂贺 陈伟霆、金钟国突爆婚讯
影视圈
6小时前
2026加价懒人包｜医疗、「牛肉干」元旦齐加价！两电罕有减电费 一文睇清公共服务加减幅
02:50
2026加价懒人包｜医疗、「牛肉干」元旦齐加价！两电罕有减电费 一文睇清公共服务加减幅
社会
8小时前
80年代TVB花旦罕有近照曝光 将「复出」与万绮雯合体 曾传恋张国荣48岁结婚曾想生B
80年代TVB花旦罕有近照曝光 将「复出」与万绮雯合体 曾传恋张国荣48岁结婚曾想生B
影视圈
5小时前
16岁「名媛星二代」考车牌获母赠劳斯莱斯 2年前曾晒百万Hermès 美貌气质不输何超莲
16岁「名媛星二代」考车牌获母赠劳斯莱斯 2年前曾晒百万Hermès 美貌气质不输何超莲
影视圈
21小时前
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
好去处
2025-12-27 18:38 HKT