公职任命｜林诗棋接任旅监局主席 颜汶羽成消委会委员 叶傲冬获委艺发局副主席

政情
更新时间：13:13 2025-12-24 HKT
发布时间：13:13 2025-12-24 HKT

政府今日（24日）公布多个公职任命，其中旅游业监管局主席马豪辉将卸任，由私募基金管理合伙人林诗棋接任，任期两年，由2026年1月1日起生效。同时，特首委任何闻达、高浚杰、高骏宏、黎浩贤、林启儿、林炳成、林心亷、李家欣、梁蕴庄、罗孔君、彭彧、沈朝生、董沛铨、王维永和杨卓姿为旅监局新成员，并再度委任12名现有成员，任期两年。

颜汶羽任消委会委员

政府亦公布，再度委任钟志勇、关静仪、马德仁、潘释正、萧淑瑜和黄文杰为消费者委员会委员，以及委任郭昭廷、未能连任立法会的颜汶羽为新委员，任期两年，由2026年1月1日起生效。

黄汝荣任演艺学院校董会主席

香港演艺学院校董会方面，特首委任黄汝荣为校董会主席、任达荣任副主席，陈远秀任司库。上述委任为期两年，由2026年1月1日起生效。特首同时委任多人为演艺学院校董会成员，包括新加入的陈远秀、梁蕴庄、伍婉婷及胡伟成。

文化体育及旅游局局长罗淑佩表示，黄汝荣现为校董会副主席，熟悉香港演艺学院的运作，具备丰富公共服务经验，期待与他紧密合作。

叶傲冬任艺发局副主席

另外，行政长官再度委任霍启刚为香港艺术发展局主席，同时委任叶傲冬为艺发局副主席，任期3年，由2026年1月1日起生效。

财政司司长根据由行政长官转授的权力，委任前律师会会长彭韵僖及再度委任张泰强，出任香港存款保障委员会委员。任期由2026年1月1日起生效，为期3年。政府发言人表示，二人在法律及金融领域具备丰富的知识和经验，深信能就存保会工作提供专业意见。

