经民联领导层换届 新设党魁由吴永嘉出任 卢伟国续任党主席

《星岛》专栏「大棋盘」今日（22日）报道，经民联领导层将换届，新设党魁一职，由连任议员的工业界（第二）的吴永嘉出任。经民联今日宣布，执委会开会决议通过新一届监事会和执委会领导层名单。即将卸任工程界立法会议员的卢伟国，继续留任执委会主席；新增党魁一职由吴永嘉出任。

经民联：矢志发挥工商专业桥梁纽带作用

监事会方面，林建岳续任主席，张华峰、胡剑江担任副主席，石礼谦任司库；梁君彦继续担任荣誉主席，郑翔玲为监事会荣誉主席，张国荣则担任荣誉顾问。执委会方面，卢伟国出任主席，吴永嘉任党魁，副主席包括林健锋、梁美芬、刘业强及陈祖恒。秘书长由弃选的陆瀚民担任，副秘书长为韩成科。

经民联指，面对国家发展新布局，新一届领导层矢志将继续积极发挥香港工商专业界代表的优势和作用，全力贯彻「推经济、惠民生」的理念，为香港更好融入国家发展大局建言献策。