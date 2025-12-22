Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

经民联领导层换届 新设党魁由吴永嘉出任 卢伟国续任党主席

政情
更新时间：12:13 2025-12-22 HKT
发布时间：12:13 2025-12-22 HKT

《星岛》专栏「大棋盘」今日（22日）报道，经民联领导层将换届，新设党魁一职，由连任议员的工业界（第二）的吴永嘉出任。经民联今日宣布，执委会开会决议通过新一届监事会和执委会领导层名单。即将卸任工程界立法会议员的卢伟国，继续留任执委会主席；新增党魁一职由吴永嘉出任。

经民联：矢志发挥工商专业桥梁纽带作用

监事会方面，林建岳续任主席，张华峰、胡剑江担任副主席，石礼谦任司库；梁君彦继续担任荣誉主席，郑翔玲为监事会荣誉主席，张国荣则担任荣誉顾问。执委会方面，卢伟国出任主席，吴永嘉任党魁，副主席包括林健锋、梁美芬、刘业强及陈祖恒。秘书长由弃选的陆瀚民担任，副秘书长为韩成科。

相关新闻：大棋盘︱经民联换届 新设岗位领导议会事务 新座位表暗示大主席人选？

经民联指，面对国家发展新布局，新一届领导层矢志将继续积极发挥香港工商专业界代表的优势和作用，全力贯彻「推经济、惠民生」的理念，为香港更好融入国家发展大局建言献策。 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
21小时前
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
社会
2025-12-21 12:39 HKT
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
生活百科
22小时前
警方拘捕15人，检获大批证物。梁国峰摄
01:28
上环10亿日圆劫案│警方拘15人涉串谋行劫 包括主脑及落手劫匪 未起回巨款
突发
45分钟前
考车牌︱元旦起禁考试车用「外挂」睇位 教车师傅爆行家出猫离谱玩烂规矩：考生势更易肥佬
社会
22小时前
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
影视圈
4小时前
昨日（20日），最后一辆经皇岗口岸验放通关的跨境货车从香港进入内地。
皇岗口岸︱最后跨境货车通关 货运通道完成历史使命︱36年珍贵照片
即时中国
23小时前
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
影视圈
15小时前
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
影视圈
18小时前
75岁《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱 早月曾入ICU跟死神搏斗
75岁《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
影视圈
3小时前