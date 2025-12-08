立法会选举｜票后方国珊剖白胜选「转捩点」：以前比较激进 感性告知已逝父母「你个女得咗」

新一届立法会换届选举结果尘埃落定，在新界东南选区，专业动力方国珊今次第六度参选立法会，终「一飞冲天」成为票后，以58,828票高票当选，她今早（12月8日）在商台节目向主持人分享心路历程，认为其数年前改变路线，对于议政质素有明显帮助。她又感谢义工及支持者，纵使其多次落选，但多年来对她不离不弃。

立法会选举︱方国珊：以往年轻，争取嘢比较激进

方国珊先感谢选民的信任和支持，自言勤力落区跟进市民个案，市民一定看得到，相信多年来累积服务大量个案，是其致胜的基础。方国珊在旧选制下曾五度参选，她自言「人系会有成长同埋有经历，我以往年轻，争取嘢比较激进」。但她自言近几年经历增加，评论时政时多了以宏观角度解读，例如汇丰控股（0005）数年前停止派息，她以宏观经济角度接受本地和国际媒体访问，向有关机构造成压力。她认为自数年前起调整路线后，议政质素提高了，可更好服务市民。

方国珊：曾有人劝别再从政 惟坚持「嫁入社区」

方国珊本身是工程师、消防及安全工程学硕士，近期大埔火灾后公众正好关注其专业领域，被问到是否其致胜主因，方国珊明言这类大灾难没人想发生，但维修安全确实是现时市民关注点，一定会帮助居民避开这些事故。她认为近期事故涉及多方面成因，包括承办商、采购、法团成立、物管公司等，关系千丝万缕，要通盘考虑，而现实上小业主成立法团后，维修知识一般比较薄弱，所以要避免围标状况，要从根本做起。她亦指现时市建局「招标妥」门槛偏高，期望未来改善。

方国珊又坦言，过去未能当选后，都有人劝过她别再从政，专心当专业人士可能赚得更多，「但最终佢哋都知我钟意（从政），我都决定嫁入社区，好多居民有咩需要，都系第一时间联络我」。她又提到已在新冠疫情期间离世的父母，指两人是其「忠实粉丝」，出任区议员17年以来，母亲将其不同年份的宣传海报贴满家中每个角落，如睡房、衣柜等，虽然父母今日看不到其成就，有点可惜，但她最后亦透过主持人表示：「你个女得咗。」

此外在九龙东选区，工联会现任议员邓家彪以53,675票成功连任，成为「票王」。邓家彪期望政府介入牛头角安基苑的大维修事件，并从根本上改革现行招标制度，加强政府监管角色。

邓家彪表示，所有选票皆是市民的托付，他将继续把民众关切的议题带入议会，与政府共同推动解决。他指出，九龙东选民对议会及议员工作参与度较高，多年来已习惯向议员办事处查询及求助，彼此建立信任，这成为他争取连任的有利条件。

建议由指定承办商负责工程由政府监管

近日大埔宏福苑发生火灾后，楼宇大维修的监管问题再受关注。邓家彪提及，牛头角安基苑目前正进行大维修，负责的工程顾问公司与宏福苑相同，而安基苑商场部分业权属房委会，因此政府有责任介入事件。

他认为，社会普遍认同单靠业主立案法团难以处理复杂的大型维修工程，业主亦容易遭受批评与质疑，导致不少原本愿意参与义务工作的业主却步。邓家彪建议政府彻底改革制度，例如由屋宇署统筹全港大型招标，当楼宇获发强制维修令或申请「楼宇更新大行动」资助时，可由指定承办商负责工程，并由政府直接监管，减轻法团在复杂工程决策上的负担。他相信新一届立法会汇聚各方专家，能为制度改革寻求新方向。

