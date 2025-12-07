立法会选举｜回应黄碧娇有否继续参与拉票 陈克勤：正按自己的方法进行中，并无停止

立法会选举今日（7日）举行投票。民建联主席陈克勤上午先后走访七个助选街站，他形容投票气氛热烈、秩序良好，认为这反映特区政府选举工作推动得宜。他亦观察到投票率较以往稍高，相信市民会持续积极参与。

陈克勤：任何人若涉嫌违法 民建联绝不姑息

被问及近日卷入舆论争议的大埔区议员黄碧娇目前有否参与拉票工作，陈克勤回应指，她的助选工作并无停止，正「按自己的方法继续进行中」，并重申民建联在此事上的立场非常清晰，若任何人涉嫌违法或未依规章制度行事，都必须受到严惩，民建联绝不会姑息。就黄早前发出的个人声明，陈克勤指，声明由她本人发出，相信她会按照声明内容进行相关工作。

被问及黄碧娇目前有否参与拉票工作，陈克勤回应指，她正「按自己的方法继续进行中」。民建联FB截图

陈克勤强调民建联于灾后第一时间站在前线

民建联早前曾发布影片称，面对网络上的抹黑与不实传言，各区选情紧张、甚至出现「全线告急」的状况。陈克勤今日重申，民建联近期在网上面对不少没有事实根据的抹黑与谣言，对各区选情造成影响。他强调，民建联在火灾发生后是第一时间站在前线的政党，区议员曾用大声公协助疏散居民，事后亦立即暂停选举活动，转往庇护中心支援。

陈克勤亦提出多项有关灾后跟进的立法建议，包括支持政府立法禁止地盘吸烟，以及完善大厦维修招标制度。他坦言，宏福苑重建工作复杂，但特区政府应在短期内尽快向市民公布方案。他表示，民建联团队已在大埔找到一块已平整的土地，认为适合用作重建，但最终需与政府商讨并聆听灾民意愿。

新界东北候选人包括民建联陈克勤、新民党及公民力量李梓敬、黄颕灏、工联会古伟冰、经民联邓肇峰。

