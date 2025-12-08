Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会选举｜功能界别当选全名单：江旻憓胜出旅游界 黄浩明夺地建界 一民建联议员「堕马」

政情
更新时间：05:43 2025-12-08 HKT
发布时间：05:43 2025-12-08 HKT

【立法会选举/功能界别】立法会选举结果出炉，《星岛头条》整合功能界别当选人名单。其中在旅游界功能界别，巴黎奥运金牌得主江旻憓「空降」参选，以131票赢得议席，对手旅游及科技公司董事马轶超只得23票。批发及零售界，自由党主席邵家辉以827票当选，击败只有149票的零售管理协会主席谢邱安仪。

饮食界方面，自由党张宇人成功交棒予党友、南区区议员梁进，他撼赢稻苗饮食专业学会主席江志恒当选。地产及建造界，恒地执董黄浩明首次参选，以316票击败仅得150票的经民联赵式浩。至于法律界，自由党副主席、港区人大代表陈晓峰当选，以1543票击败获753票的律师李颕彰。

民建联现任会计界议员黄俊硕意外「堕马」，被香港税务学会前会长吴锦华击败。

相关新闻：立法会选举｜选委界40席当选全名单 姚柏良转跑道成票王 范骏华、陈祖光等当选 民建联8人全胜
 

乡议局界别候选人：

  1. 刘启康 23票
  2. 刘业强 119票（当选）

渔农界候选人：

  1. 陈博智 82票 （当选）
  2. 杨上进 79票

保险界候选人：

  1. 陈沛良 48票（当选）
  2. 林溢东 40票

航运交通界候选人：

  1. 冯佳培 27票
  2. 林铭锋 162票（当选）

教育界候选人：

  1. 张泽松 11206票
  2. 邓飞 13759票（当选）

法律界候选人：

  1. 李颕彰 753票
  2. 陈晓峰 1543票（当选）

会计界候选人：

  1. 吴锦华 4389票（当选）
  2. 黄俊硕 3618票

医疗衞生界候选人：

  1. 林哲玄 11739票 （当选）
  2. 梁礼贤 4889票

工程界候选人：

  1. 霍伟栋 2377票
  2. 卜国明 3058票（当选）

建筑、测量、都市规划及园境界候选人：

  1. 刘文君 2157票（当选）
  2. 林家辉 2040票

劳工界候选人：

  1. 苏栢灿 281票
  2. 周小松 521票（当选）
  3. 谭金莲 297票
  4. 李广宇 485票（当选）
  5. 林伟江 506票（当选）

社会福利界候选人：

  1. 方富辉 1755票
  2. 朱丽玲 723票
  3. 陈文宜 2179票（当选）

地产及建造界候选人：

  1. 黄浩明 316票（当选）
  2. 赵式浩 150票

旅游界候选人：

  1. 江旻憓 131票（当选）
  2. 马轶超 23票

商界（一）候选人：

  1. 李家聪 283票
  2. 林伟全 404票（当选）

商界（二）候选人：

  1. 姚祖辉 194票（当选）
  2. 王绍基 33票

商界（三）候选人：

  1. 严刚 199票（当选）
  2. 张琪腾 106票

工业界（一）候选人：

  1. 黄永威 153票（当选）
  2. 许文俊 86票

工业界（二）候选人：

  1. 吴永嘉 246票（当选）
  2. 王伟梁 62票

金融界候选人：

  1. 叶子健 33票
  2. 陈振英 42票（当选）

金融服务界候选人：

  1. 李惟宏 227票（当选）
  2. 连少冬 162票

体育、演艺、文化及出版界候选人：

  1. 霍启刚 193票（当选）
  2. 罗光萍 34票

进出口界候选人：

  1. 钟奇峰 137（当选）
  2. 李淑媛 108票

纺织及制衣界候选人：

  1. 陈祖恒 202票（当选）
  2. 萧劲桦 29票

批发及零售界候选人：

  1. 谢邱安仪 149票
  2. 邵家辉 827票（当选）

科技创新界候选人：

  1. 麦骞誉 6票
  2. 邱达根 65（当选）

饮食界候选人：

  1. 江志恒 22票
  2. 梁进 101票（当选）

香港特别行政区全国人大代表、香港特别行政区全国政协委员及有关全国性团体代表界候选人：

  1. 黎达成 121票
  2. 陈勇 414票（当选）

