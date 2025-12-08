立法会选举｜功能界别当选全名单：江旻憓胜出旅游界 黄浩明夺地建界 一民建联议员「堕马」
更新时间：05:43 2025-12-08 HKT
发布时间：05:43 2025-12-08 HKT
【立法会选举/功能界别】立法会选举结果出炉，《星岛头条》整合功能界别当选人名单。其中在旅游界功能界别，巴黎奥运金牌得主江旻憓「空降」参选，以131票赢得议席，对手旅游及科技公司董事马轶超只得23票。批发及零售界，自由党主席邵家辉以827票当选，击败只有149票的零售管理协会主席谢邱安仪。
饮食界方面，自由党张宇人成功交棒予党友、南区区议员梁进，他撼赢稻苗饮食专业学会主席江志恒当选。地产及建造界，恒地执董黄浩明首次参选，以316票击败仅得150票的经民联赵式浩。至于法律界，自由党副主席、港区人大代表陈晓峰当选，以1543票击败获753票的律师李颕彰。
民建联现任会计界议员黄俊硕意外「堕马」，被香港税务学会前会长吴锦华击败。
乡议局界别候选人：
- 刘启康 23票
- 刘业强 119票（当选）
渔农界候选人：
- 陈博智 82票 （当选）
- 杨上进 79票
保险界候选人：
- 陈沛良 48票（当选）
- 林溢东 40票
航运交通界候选人：
- 冯佳培 27票
- 林铭锋 162票（当选）
教育界候选人：
- 张泽松 11206票
- 邓飞 13759票（当选）
法律界候选人：
- 李颕彰 753票
- 陈晓峰 1543票（当选）
会计界候选人：
- 吴锦华 4389票（当选）
- 黄俊硕 3618票
医疗衞生界候选人：
- 林哲玄 11739票 （当选）
- 梁礼贤 4889票
工程界候选人：
- 霍伟栋 2377票
- 卜国明 3058票（当选）
建筑、测量、都市规划及园境界候选人：
- 刘文君 2157票（当选）
- 林家辉 2040票
劳工界候选人：
- 苏栢灿 281票
- 周小松 521票（当选）
- 谭金莲 297票
- 李广宇 485票（当选）
- 林伟江 506票（当选）
社会福利界候选人：
- 方富辉 1755票
- 朱丽玲 723票
- 陈文宜 2179票（当选）
地产及建造界候选人：
- 黄浩明 316票（当选）
- 赵式浩 150票
旅游界候选人：
- 江旻憓 131票（当选）
- 马轶超 23票
商界（一）候选人：
- 李家聪 283票
- 林伟全 404票（当选）
商界（二）候选人：
- 姚祖辉 194票（当选）
- 王绍基 33票
商界（三）候选人：
- 严刚 199票（当选）
- 张琪腾 106票
工业界（一）候选人：
- 黄永威 153票（当选）
- 许文俊 86票
工业界（二）候选人：
- 吴永嘉 246票（当选）
- 王伟梁 62票
金融界候选人：
- 叶子健 33票
- 陈振英 42票（当选）
金融服务界候选人：
- 李惟宏 227票（当选）
- 连少冬 162票
体育、演艺、文化及出版界候选人：
- 霍启刚 193票（当选）
- 罗光萍 34票
进出口界候选人：
- 钟奇峰 137（当选）
- 李淑媛 108票
纺织及制衣界候选人：
- 陈祖恒 202票（当选）
- 萧劲桦 29票
批发及零售界候选人：
- 谢邱安仪 149票
- 邵家辉 827票（当选）
科技创新界候选人：
- 麦骞誉 6票
- 邱达根 65（当选）
饮食界候选人：
- 江志恒 22票
- 梁进 101票（当选）
香港特别行政区全国人大代表、香港特别行政区全国政协委员及有关全国性团体代表界候选人：
- 黎达成 121票
- 陈勇 414票（当选）
