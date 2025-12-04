立法会选举｜民建联吁支持者投票 称火灾后遭抹黑选情严峻

大埔宏福苑日前发生五级大火，民建联早前指过去一段时间网上舆论出现对他们的一系列抹黑，有组织打击民建联的选情。该党今日（4日）再于社交平台上载短片，主席陈克勤形容目前选情严峻，急需选民支持，以继续在议会为民发声，呼吁选民在12月7日投票支持民建联。

民建联表示，火灾「灼痛了我们的心」，并立即暂停选举工程，竭尽所能支援宏福苑居民，由疏散协助、设立热线，到送上物资与住宿安排，数天内接触过千住户，一直与受灾居民同行。然而，民建联指「别有用心的人」利用今次灾情对该党作出抹黑及中伤诋毁，对此予以严厉谴责。

陈克勤在短片中表示，民建联一直走在支援宏福苑灾民的最前线，火灾发生的一刻，是民建联的区议员拿著大声公，不断呼吁居民撤离和疏散。他亦严厉谴责别有用心之人企图以灾乱港，形容这是毫无事实根据、极不负责任的中伤和诋毁。民建联亦会要求政府独立全面调查事件，堵塞和监管现在的制度漏洞，定会一查到底及追究责任，还死伤者公道，同时帮助灾民重建家园。

完整参选名单请参阅：立法会选举参选人名单｜地区直选区区有竞争 功能界别多新人 选委界50人报名

相关新闻：

大棋盘︱灾后如期选举 候选人力推反围标 民建联遭狙击：疑有友党「借势」抢票

宏福苑五级火︱民建联支持成立独立委员会及如期选举 称选情「全面告急」：遭有组织打击