立法会选举结果︱一文睇清90个当选议员全名单 地区直选/功能界别/选委界议席谁属？

立法会选举2025/选举结果/当选名单︱立法会选举12月7日举行，投票时间由早上7时30分至晚上11时30分。投票历时16小时，地区直选最终投票率为31.90%，较上一届总投票率的30.2%多1.7个百分点，逾130万名选民投票。《星岛头条》直击点票过程并整合地区直选、功能界别、选委会界别当选人名单，让读者一文睇清。

回到目录

地区直选：邓家彪、方国珊成票王票后

地区直选方面，在九龙东选区，工联会邓家彪凭53,675票高票当选成功连任，成王今届选举「票王」，而张培刚则以29,116票夺得第二席。至于现任民建联颜汶羽仅获24,250票，「落马」未能连任。

新界东南：方国珊「圆梦」高票跻身立法会

新界东南选区，专业动力方国珊以58,828票的高票「圆梦」，首次跻身立法会并成为「票后」；港岛西选区，现任的工联会郭伟强不敌民建联陈学锋与新民党陈家珮，最终连任失败。

新界西北：工联会陆颂雄「落马」

新界西北地方选区，周浩鼎42,347票，庄豪锋34,756票，两人当选。现任的工联会陆颂雄「落马」。

新界西南：陈颖欣成功连任 郭芙蓉夺第二席

而在九龙中，民建联李慧琼与A4联盟杨永杰双双成功当选连任。至于九龙西，A4联盟梁文广、民建联郑泳舜分别以25,692票和41,767票，二人成功连任。

新界西南地方选区，工联会陈颖欣52900票成功连任、郭芙蓉获37,020票当选，夺第二席。港岛东地方选区选举结果出炉，工联会吴秋北获39,707票当选、民建联植洁铃22,054票，险胜自由党阮建中（21,696票），夺第二席。

新界东北：陈克勤、李梓敬齐连任

新界东北地方选区，民建联陈克勤获41,612、新民党李梓敬42,749，两人成功连任。新界北地方选区，新社联谭镇国获41,657票、民建联姚铭获33,389票，两人当选。

回到目录

会计界：吴锦华黑马跑出 黄俊硕落马

至于功能界别，多位现任议员连任，但不少界别由新面孔胜出，部分战况更是以极微小的票数差距分出胜负。会计界上演「黑马跑出」，吴锦华以4,389票击败获得3,618票的现任民建联黄俊硕，成功当选。在渔农界，陈博智以82票对79票，仅3票之差险胜对手杨上进。

保险界，陈沛良以48票对40票击败林溢东。法律界则由自由党陈晓峰以1,543票取得议席。饮食界，梁进获101票当选，江志恒获22票。

医疗衞生界，现任的林哲玄获11,739票成功连任，对手梁礼贤获4,889票。地产及建造界，恒地黄浩明获316票，经民联赵式浩获150票，黄浩明当选。工程界，卜国明获3,058票、霍伟栋获2,377票，以约700票之差当选。

旅游界：剑后江旻憓当选 力压对手马轶超

体演文出界，现任议员霍启刚以193票击败对手罗光萍成功连任。旅游界，「剑后」江旻憓首次参选，即以131票力压对手马轶超（23票），顺利当选。

进出口界，钟奇峰获137票当选。社福界，陈文宜以2,179票力压其余两名对手当选。纺织及制衣界，陈祖恒以202票当选。乡议局，刘业强以119票成功连任。

商界（第一），林伟全以404票当选；商界（第二），姚祖辉以194票当选；商界（第三），严刚以199票当选。建测规园界，刘文君以2157票，险胜2040票的林家辉。

邓飞/邱达根/邵家辉/吴永嘉/陈振英/陈勇等连任

香港特别行政区全国人大代表香港特别行政区全国政协委员及有关全国性团体代表界，陈勇以414票当选，成功连任。批发及零售界，邵家辉以827票，击败谢邱安仪，成功连任。

劳工界，苏栢灿281票、周小松521票、谭金莲297票、李广宇485票、林伟江506票。周小松、李广宇、林伟江3人当选。航运交通界，林铭锋获162票当选。

金融服务界，李惟宏获227票当选。金融界，陈振英以42票成功连任。教育界，邓飞亦以13,759票成功连任。科技创新界，邱达根以65票，同样成功连任。

工业界（第一），由黄永威以153票当选；工业界（第二）则由吴永嘉以246票当选，成功连任。

回到目录

选委会40席揭盅 姚柏良陈凯欣成票王票后

选委界40个议席当中，24名现任立法会议员成功连任，「转跑道」到选委界的姚柏良，以1397票成为票王；现任议员陈凯欣以1386票，成为票后。民建联派8人参选，陈恒镔、葛珮帆、陈仲尼、林琳、陈永光、何俊贤、朱立威、洪锦铉全数当选。工联会派出4人，只有黄国及梁子颖当选，两名副会长马光如和曾志文均落选。

多名首次参选新人成功晋身议会，包括全国政协委员范骏华、商人庄家彬、港区人大代表文颕怡等、美丽华酒店集团首席营运总裁陈宗彝、香港警察员佐级协会前主席陈祖光。

相关新闻：立法会选举｜选委界40席当选全名单 姚柏良转跑道成票王 范骏华、陈祖光等当选 民建联8人全胜

姚柏良（当选，1397票） 李家驹（当选，1193票） 文颕怡（当选，1308票） 伍婉婷（970票） 吴杰庄（当选，1331票） 伍焕杰（当选，1164票） 刘智鹏（当选，1275票） 邓铭心（当选，1073票） 楼家强（当选，1231票） 范凯杰（当选，1034票） 苏绍聪（当选，1076票） 洪锦铉（当选，1042票） 柯家洋（813票） 何俊贤（当选，1267票） 管浩鸣（当选，1233票） 吴英鹏（当选，1002票） 招国伟（887票） 郭志华（947票） 黄锦辉（当选，1329票） 陈永光（当选，1269票） 李镇强（当选，1354票） 何君尧（当选，1241票） 冯英伦（988票） 林筱鲁（当选，1189票） 陈恒镔（当选，1348票） 曾志文（793票） 刘振江（954票） 马光如（934票） 何敬康（当选，1210票） 魏明德（当选，1345票） 陈少波（937票） 范骏华（当选，1155票） 陈宗彝（当选，1066票） 陈凯欣（当选，1386票） 梁子颖（当选，1089票） 葛珮帆（当选，1321票） 朱立威（当选，1144票） 陈绍雄（当选，1273票） 林琳（当选，1160票） 邓咏骏（954票） 庄家彬（当选，1194票） 李浩然（当选，1360票） 林振升（当选，1311票） 黄国（当选，1187票） 黄锦良（当选，1201票） 简慧敏（当选，1268票） 梁美芬（当选，1316票） 陈曼琪（当选，1311票） 陈祖光（当选，1067票） 陈仲尼（当选，1343票）

选管会：3个受大埔火灾影响票站 投票率与其他票站相若

选管会主席陆启康见记者时表示，地方选区累积投票率31.9％，最高投票率3个区为新界西南、新界东南、新界西北；功能界别方面，投票率最高3个界组分别为商界（第三）、科技创新界、渔农界。邻近边境投票站全日有7,100名选民投票、公务员专属投票站合共约2万人、7个医管局医护人员专属投票站631人、少数族裔专用投票站7人、院舍外展投票站319名、17个惩教院所专用投票站2,400名、警署3个专用投票站3人。

被问及点票时间，陆启康指现时所有点票工作进行畅顺，在预期之内，期望数小时内完成点票。至于本届投票时间延长至晚上11时30分，陆启康认为是便民措施，并非「谷票」，因为不投票的人始终不会投，「加到24小时都唔会投」，惟便民措施亦要考虑成本，选管会需要检讨和分析成效。

他又指，3个受大埔火灾影响票站的投票率，与其他票站相若，也听闻有灾民出来投票，反映他们希望立法会议员帮忙发声。被问及网上有人出售选举投票心意卡，陆启康表示法律上无法阻止，称「攞咗赠品，你要攞去卖都无办法」，强烈呼吁「你想攞心意卡，最好就自己嚟投票。」

