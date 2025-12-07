立法会选举点票结果即时更新︱中期点票：新界北谭镇国、姚铭领先 港岛东郭伟强落后
发布时间：23:20 2025-12-07 HKT
立法会选举2025/选举结果/当选名单︱立法会选举12月7日举行，投票时间由早上7时30分至晚上11时30分。投票历时16小时，地区直选最终投票率为31.90%，较上一届总投票率的30.2%多1.7个百分点，逾130万名选民投票。《星岛头条》持续更新点票过程，让读者一文睇清地区直选、功能界别、选委会界别当选人名单。
中期点票：新界东北李梓敬及陈克勤领先
【02:27】地方选区正在点票中，根据中期点票结果， 在新界北选区，新社联谭镇国以约1.2万票领先，民建联姚铭以约1.1万票暂时排第二，排第三是港区人大代表沈豪杰暂排第三，约6600票。工联会曾劲聪、新民党廖子聪分别有4400票及2900票。
在新界东北选区，两名争取连任的议员领先，即新民党李梓敬及民建联陈克勤，分别有1.4万票及1万票，抛离第三位的工联会古伟冰。黄颕灏、邓肇峰分别只有3000多票。在九龙中选区，全国人大常委李慧琼以1.9万多票领先，第二位争持激烈，杨永杰暂有约1万票，杨诺轩约有7400票。
选管会：3个受大埔火灾影响票站 投票率与其他票站相若
【01:47】选管会主席陆启康见记者时表示，地方选区累积投票率31.9％，最高投票率3个区为新界西南、新界东南、新界西北；功能界别方面，投票率最高3个界组分别为商界（第三）、科技创新界、渔农界。邻近边境投票站全日有7,100名选民投票、公务员专属投票站合共约2万人、7个医管局医护人员专属投票站631人、少数族裔专用投票站7人、院舍外展投票站319名、17个惩教院所专用投票站2,400名、警署3个专用投票站3人。
被问及点票时间，陆启康指现时所有点票工作进行畅顺，在预期之内，期望数小时内完成点票。至于本届投票时间延长至晚上11时30分，陆启康认为是便民措施，并非「谷票」，因为不投票的人始终不会投，「加到24小时都唔会投」，惟便民措施亦要考虑成本，选管会需要检讨和分析成效。
他又指，3个受大埔火灾影响票站的投票率，与其他票站相若，也听闻有灾民出来投票，反映他们希望立法会议员帮忙发声。被问及网上有人出售选举投票心意卡，陆启康表示法律上无法阻止，称「攞咗赠品，你要攞去卖都无办法」，强烈呼吁「你想攞心意卡，最好就自己嚟投票。」
选委会40席揭盅 姚柏良陈凯欣成票王票后
【01:00】选委界40个议席当中，24名现任立法会议员成功连任，「转跑道」到选委界的姚柏良，以1397票成为票王；现任议员陈凯欣以1386票，成为票后。民建联派8人参选，陈恒镔、葛珮帆、陈仲尼、林琳、陈永光、何俊贤、朱立威、洪锦铉全数当选。工联会派出4人，只有黄国及梁子颖当选，两名副会长马光如和曾志文均落选。
多名首次参选新人成功晋身议会，包括全国政协委员范骏华、商人庄家彬、港区人大代表文颕怡等、美丽华酒店集团首席营运总裁陈宗彝、香港警察员佐级协会前主席陈祖光。
地区直选点票结果
港岛东参选人：
- 吴秋北
- 植洁铃
- 郭浩景
- 阮建中
- 李清霞
港岛西参选人：
- 杨哲安
- 陈家珮
- 黄秋萍
- 陈学锋
- 郭伟强
九龙东参选人：
- 邓家彪
- 张培刚
- 颜汶羽
- 陈进雄
- 梁思韵
九龙西参选人：
- 关炜曦
- 刘爱诗
- 梁文广
- 庞朝辉
- 郑泳舜
九龙中参选人：
- 李超宇
- 杨诺轩
- 杨永杰
- 李慧琼
- 丘燿诚
- 谭莉仪
新界东参选人：
- 叶傲冬
- 李贞仪
- 方国珊
- 张美雄
- 陈志豪
新界北参选人：
- 谭镇国
- 曾劲聪
- 沈豪杰
- 廖子聪
- 姚铭
新界西北参选人：
- 周浩鼎
- 庄豪锋
- 梁明坚
- 甘文锋
- 陆颂雄
新界西南参选人：
- 卢婉婷
- 郭芙蓉
- 陈颖欣
- 张文嘉
- 莫绮琪
新界东北参选人：
- 陈克勤
- 李梓敬
- 黄颕灏
- 古伟冰
- 邓肇峰
功能界别点票结果
乡议局：
- 刘启康
- 刘业强
渔农界：
- 陈博智
- 杨上进
保险界：
- 陈沛良
- 林溢东
航运交通界：
- 冯佳培
- 林铭锋
教育界：
- 张泽松
- 邓飞
法律界：
- 李颕彰
- 陈晓峰
会计界：
- 吴锦华
- 黄俊硕
医疗衞生界：
- 林哲玄
- 梁礼贤
工程界：
- 霍伟栋
- 卜国明
建筑、测量、都市规划及园境界：
- 刘文君
- 林家辉
劳工界：
- 苏栢灿
- 周小松
- 谭金莲
- 李广宇
- 林伟江
社会福利界：
- 方富辉
- 朱丽玲
- 陈文宜
地产及建造界：
- 黄浩明
- 赵式浩
旅游界：
- 江旻憓
- 马轶超
商界（一）：
- 李家聪
- 林伟全
商界（二）：
- 姚祖辉
- 王绍基
商界（三）：
- 严刚
- 张琪腾
工业界（一）：
- 黄永威
- 许文俊
工业界（二）：
- 吴永嘉
- 王伟梁
金融界：
- 叶子健
- 陈振英
金融服务界：
- 李惟宏
- 连少冬
体育、演艺、文化及出版界：
- 霍启刚
- 罗光萍
进出口界：
- 钟奇峰
- 李淑媛
纺织及制衣界：
- 陈祖恒
- 萧劲桦
批发及零售界：
- 谢邱安仪
- 邵家辉
科技创新界：
- 麦骞誉
- 邱达根
饮食界：
- 江志恒
- 梁进
香港特别行政区全国人大代表、香港特别行政区全国政协委员及有关全国性团体代表界：
- 黎达成
- 陈勇
选委会界别点票结果
- 姚柏良（当选，1397票）
- 李家驹（当选，1193票）
- 文颕怡（当选，1308票）
- 伍婉婷（970票）
- 吴杰庄（当选，1331票）
- 伍焕杰（当选，1164票）
- 刘智鹏（当选，1275票）
- 邓铭心（当选，1073票）
- 楼家强（当选，1231票）
- 范凯杰（当选，1034票）
- 苏绍聪（当选，1076票）
- 洪锦铉（当选，1042票）
- 柯家洋（813票）
- 何俊贤（当选，1267票）
- 管浩鸣（当选，1233票）
- 吴英鹏（当选，1002票）
- 招国伟（887票）
- 郭志华（947票）
- 黄锦辉（当选，1329票）
- 陈永光（当选，1269票）
- 李镇强（当选，1354票）
- 何君尧（当选，1241票）
- 冯英伦（988票）
- 林筱鲁（当选，1189票）
- 陈恒镔（当选，1348票）
- 曾志文（793票）
- 刘振江（954票）
- 马光如（934票）
- 何敬康（当选，1210票）
- 魏明德（当选，1345票）
- 陈少波（937票）
- 范骏华（当选，1155票）
- 陈宗彝（当选，1066票）
- 陈凯欣（当选，1386票）
- 梁子颖（当选，1089票）
- 葛珮帆（当选，1321票）
- 朱立威（当选，1144票）
- 陈绍雄（当选，1273票）
- 林琳（当选，1160票）
- 邓咏骏（954票）
- 庄家彬（当选，1194票）
- 李浩然（当选，1360票）
- 林振升（当选，1311票）
- 黄国（当选，1187票）
- 黄锦良（当选，1201票）
- 简慧敏（当选，1268票）
- 梁美芬（当选，1316票）
- 陈曼琪（当选，1311票）
- 陈祖光（当选，1067票）
- 陈仲尼（当选，1343票）
功能界别吸引了社会各界人士参选，文中提及的焦点人物包括出战旅游界的剑击运动员江旻憓，以及竞逐连任体育、演艺、文化及出版界的霍启刚等。
2025年立法会选举的投票已于12月7日完成，并于翌日即12月8日完成所有点票工作，随即公布当选人名单。
今届选举涵盖三大界别，分别为「地区直选」、「功能界别」以及「选举委员会界别」。