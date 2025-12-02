Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

禁「香港议会」及「建国联」在港运作 邓炳强：合理相信禁止运作属维护国安所需

政情
更新时间：12:23 2025-12-02 HKT
发布时间：12:23 2025-12-02 HKT

保安局局长邓炳强已于今日（12月2日）行使《维护国家安全条例》（2024年第6号）（《国安条例》）第60（1）条所赋予的权力，藉在宪报刊登命令，禁止「香港议会」及「香港民主建国联盟」在香港特别行政区运作或继续运作，即行生效。

保安局发言人表示，保安局局长在较早前已根据《国安条例》第60（4）条的规定，分别向该两个组织发出书面通知，让该两个组织可在命令发出前提交申述，并在提交申述期限前收到「香港议会」的申述，但在提交申述期限前并无收到「香港民主建国联盟」的申述。

邓炳强行使《国安条例》赋予权力，刊宪禁止「香港议会」及「香港民主建国联盟」运作或继续运作，即行生效。资料图片
邓炳强行使《国安条例》赋予权力，刊宪禁止「香港议会」及「香港民主建国联盟」运作或继续运作，即行生效。资料图片

保安局局长经小心考虑所有相关资料，包括「香港议会」提交的申述后，合理地相信禁止「香港议会」及「香港民主建国联盟」在特区运作或继续运作，是维护国家安全所需者，因此已根据《国安条例》第60（1）条的规定，在宪报刊登命令，禁止该两个组织在香港特区运作或继续运作。

发言人强调，保安局局长已命令禁止「香港议会」及「香港民主建国联盟」在香港特区运作或继续运作，该两个组织已即时成为受禁组织，任何人从事《国安条例》第62至65条所订明的行为，即属犯罪，包括：以受禁组织的干事或成员身分行事，或自称或声称是受禁组织的干事或成员；代受禁组织进行任何活动；参与受禁组织的集会；煽惑他人成为受禁组织成员；向受禁组织提供任何形式的援助或为其牟取会费或援助等，一经定罪，最高可处罚款$1,000,000及监禁14年。

发言人续指，危害国家安全是非常严重的罪行，该类行为或活动可能造成极为严重的后果。警方会对相关犯罪行为严正执法，呼吁社会大众不要以身试法，不应参与受禁组织的任何活动或与其有任何瓜葛，与受禁组织划清界线。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
影视圈
21小时前
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至151人死 DVIU续搜索余下两厦 政府成立由法官主持独立委员会
突发
4小时前
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
影视圈
4小时前
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
饮食
2025-12-01 12:40 HKT
大埔宏福苑五级火︱李家超：将成立独立委员会审视问题 由法官主持 承诺报告全面公开
01:31
大埔宏福苑五级火︱李家超：将成立独立委员会审视问题 由法官主持 承诺报告全面公开
政情
3小时前
00:37
屯门安定邨单位起火情侣送院 女子身有刀伤不治 男友涉谋杀及纵火被捕
突发
3小时前
大埔宏福苑五级火｜外佣抱婴狂奔23层走出鬼门关  受访仍颤惊：好似地狱
大埔宏福苑五级火｜外佣抱婴狂奔23层走出鬼门关  受访仍颤惊：好似地狱
突发
9小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
2025-11-30 23:00 HKT
大棋盘｜大埔世纪火灾 消息：政府研设「检讨委员会」 兼重效率及独立性 向特首交报告
大棋盘｜大埔世纪火灾 消息：政府研设「检讨委员会」 兼重效率及独立性 向特首交报告
政情
6小时前
大埔宏福苑五级火｜消防员救出15岁贵妇狗 暖心通知主人「生命得来不易」 网民：睇字都觉得好温柔
大埔宏福苑五级火｜消防员救出15岁贵妇狗 暖心通知主人「生命得来不易」 网民：睇字都觉得好温柔
生活百科
21小时前