禁「香港议会」及「建国联」在港运作 邓炳强：合理相信禁止运作属维护国安所需

保安局局长邓炳强已于今日（12月2日）行使《维护国家安全条例》（2024年第6号）（《国安条例》）第60（1）条所赋予的权力，藉在宪报刊登命令，禁止「香港议会」及「香港民主建国联盟」在香港特别行政区运作或继续运作，即行生效。

保安局发言人表示，保安局局长在较早前已根据《国安条例》第60（4）条的规定，分别向该两个组织发出书面通知，让该两个组织可在命令发出前提交申述，并在提交申述期限前收到「香港议会」的申述，但在提交申述期限前并无收到「香港民主建国联盟」的申述。

邓炳强行使《国安条例》赋予权力，刊宪禁止「香港议会」及「香港民主建国联盟」运作或继续运作，即行生效。资料图片

保安局局长经小心考虑所有相关资料，包括「香港议会」提交的申述后，合理地相信禁止「香港议会」及「香港民主建国联盟」在特区运作或继续运作，是维护国家安全所需者，因此已根据《国安条例》第60（1）条的规定，在宪报刊登命令，禁止该两个组织在香港特区运作或继续运作。

发言人强调，保安局局长已命令禁止「香港议会」及「香港民主建国联盟」在香港特区运作或继续运作，该两个组织已即时成为受禁组织，任何人从事《国安条例》第62至65条所订明的行为，即属犯罪，包括：以受禁组织的干事或成员身分行事，或自称或声称是受禁组织的干事或成员；代受禁组织进行任何活动；参与受禁组织的集会；煽惑他人成为受禁组织成员；向受禁组织提供任何形式的援助或为其牟取会费或援助等，一经定罪，最高可处罚款$1,000,000及监禁14年。

发言人续指，危害国家安全是非常严重的罪行，该类行为或活动可能造成极为严重的后果。警方会对相关犯罪行为严正执法，呼吁社会大众不要以身试法，不应参与受禁组织的任何活动或与其有任何瓜葛，与受禁组织划清界线。