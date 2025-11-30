Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火︱民建联到大埔吊唁处悼念火灾罹难者

政情
更新时间：14:18 2025-11-30 HKT
发布时间：14:18 2025-11-30 HKT

大埔宏福苑五级火至今酿成至少128人死亡，83人受伤。民建联主席陈克勤、副主席陈勇、秘书长叶傲冬、执行委员何俊贤、大埔支部主席胡绰谦及北区支部主席姚铭，今午亦到大埔吊唁处，代表民建联向大埔宏福苑火灾罹难者表达沉重哀悼及深切悼念。

曾任宏福苑法团顾问的民建联大埔区议员黄碧娇今天（30日）亦有到吊唁处致哀。她到场时一度哽咽拭泪，有电视台上前追访，问到她曾作为「大维修推手」，是否要负责或协助跟进是次事件，她并未回应，随即进入会堂签署吊唁册。

黄碧娇日前接受查询时表示，于2024年9月法团换届后已不是法团顾问，此后该屋苑的任何维修工程事务，她并不知情，大维修已经由新一届法团与顾问公司及承建商自行洽商，其在区内覆盖范围还有广福邨，「我在屋苑进入维修阶段，接的投诉也不多，因为大维修亦快完。」

相关新闻：大埔宏福苑五级火︱曾任法团顾问 民建联黄碧娇：无参与招标决策 离任后对维修工程不知情

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:57
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜至今146死79伤 54具遗体有待辨认 6大厦结构无即时危险
突发
7分钟前
大埔宏福苑五级火｜地盘出最辣禁烟令！不止罚款 捉到即时赶出门 网民：一早就应该｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜地盘出最辣禁烟令！不止罚款 捉到即时赶出门 网民：一早就应该｜Juicy叮
时事热话
6小时前
周润发哽咽悼大埔宏福苑五级火罹难者掀热议 代表香港现身MAMA 网民：好有心，得佢唔会被闹
周润发哽咽悼大埔宏福苑五级火罹难者掀热议 代表香港现身MAMA 网民：好有心，得佢唔会被闹
影视圈
6小时前
80年代娱圈猛人曾因移民加国「一铺清袋」险破产 风光背后自揭人生最大遗憾：到今日都好后悔
80年代娱圈猛人曾因移民加国「一铺清袋」险破产 风光背后自揭人生最大遗憾：到今日都好后悔
影视圈
9小时前
大埔宏福苑五级火︱民建联到大埔吊唁处悼念火灾罹难者
政情
4小时前
大埔宏福苑五级火｜38岁妹失联逾44小时 亲姐哭求争气： 两个小朋友都揾紧妈妈
大埔宏福苑五级火｜38岁妹失联逾44小时 亲姐哭求争气： 两个小朋友都揾紧妈妈 !
社会
23小时前
大埔宏福苑五级火｜政府：过渡房屋可长期居住毋须交租 何永贤难忘社区互助感触落泪
02:09
大埔宏福苑五级火｜政府：过渡房屋可长期居住毋须交租 何永贤难忘社区互助感触落泪
政情
8小时前
宏福苑五级火｜政界传立法会选举可如期12.7举行 有候选人收提示 周中恢复选举工作
01:00
宏福苑五级火｜政界传立法会选举可如期12.7举行 有候选人收提示 周中恢复选举工作
政情
5小时前
大埔宏福苑五级火｜灾难遇害者辨认组再入火场搜索 部分单位曝光尽化灰烬
02:00
大埔宏福苑五级火｜灾难遇害者辨认组再入火场搜索 部分单位曝光尽化灰烬
突发
9小时前
TVB索女主播低调办浪漫婚礼 与新婚老公情深对望 产后状态极佳BB样貌首曝光
TVB索女主播低调办浪漫婚礼 与新婚老公情深对望 产后状态极佳BB样貌首曝光
影视圈
5小时前