大埔宏福苑五级火︱民建联到大埔吊唁处悼念火灾罹难者

大埔宏福苑五级火至今酿成至少128人死亡，83人受伤。民建联主席陈克勤、副主席陈勇、秘书长叶傲冬、执行委员何俊贤、大埔支部主席胡绰谦及北区支部主席姚铭，今午亦到大埔吊唁处，代表民建联向大埔宏福苑火灾罹难者表达沉重哀悼及深切悼念。

曾任宏福苑法团顾问的民建联大埔区议员黄碧娇今天（30日）亦有到吊唁处致哀。她到场时一度哽咽拭泪，有电视台上前追访，问到她曾作为「大维修推手」，是否要负责或协助跟进是次事件，她并未回应，随即进入会堂签署吊唁册。

黄碧娇日前接受查询时表示，于2024年9月法团换届后已不是法团顾问，此后该屋苑的任何维修工程事务，她并不知情，大维修已经由新一届法团与顾问公司及承建商自行洽商，其在区内覆盖范围还有广福邨，「我在屋苑进入维修阶段，接的投诉也不多，因为大维修亦快完。」

