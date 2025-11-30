Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜前法团顾问黄碧娇到吊唁处致哀 哽咽拭泪 未回应提问

政情
更新时间：14:18 2025-11-30 HKT
发布时间：14:18 2025-11-30 HKT

大埔宏福苑五级火至今酿成至少128人死亡，83人受伤，廉政公署早前已拘捕11个涉案人士，当中包括工程顾问公司「鸿毅」及工程承办商「宏业」负责人。而是次工程涉资3.3亿，由上一届业主立案法团通过，曾任该届法团顾问的民建联大埔区议员黄碧娇今天（30日）到设于富亨邻里社区中心的吊唁处致哀。

宏福苑五级火｜黄碧娇现身 陪同人士阻止受访

黄碧娇到场时一度哽咽拭泪，有电视台上前追访，问到她曾作为「大维修推手」，是否要负责或协助跟进是次事件，她并未回应，亦有陪同人士推开记者咪牌驱赶，阻止黄碧娇受访。她随即进入会堂签署吊唁册。

黄碧娇日前接受查询时表示，于2024年9月法团换届后已不是法团顾问，此后该屋苑的任何维修工程事务，她并不知情，大维修已经由新一届法团与顾问公司及承建商自行洽商，其在区内覆盖范围还有广福邨，「我在屋苑进入维修阶段，接的投诉也不多，因为大维修亦快完。」

民建联陈克勤午后带队到大埔吊唁处

民建联主席陈克勤、副主席陈勇、秘书长叶傲冬、执行委员何俊贤、大埔支部主席胡绰谦及北区支部主席姚铭，今午亦到大埔吊唁处，代表民建联向大埔宏福苑火灾罹难者表达沉重哀悼及深切悼念。

相关新闻：大埔宏福苑五级火︱曾任法团顾问 民建联黄碧娇：无参与招标决策 离任后对维修工程不知情

