大埔宏福苑五级火｜狄志远致函梁君彦 提出紧急休会辩论 讨论妥善安置及支援

大埔宏福苑五级大火，造成多人伤亡，新思维立法会议员狄志远今日（28日）致函立法会主席梁君彦，要求就火灾提出紧急休会辩论。狄志远指，今次火灾已造成至少94人死亡，包括1名殉职消防员，以及76人受伤，是香港近30年来最严重火灾事故，必须彻查事故真相，追究责任，并妥善安置受灾居民。

他指休会辩论旨在了解事件起因、辩论政府如何全面妥善安置及支援，并讨论后续如何防范类似事件。

狄志远致函梁君彦，提出紧急休会辩论。

​今年8月政府刊宪，行政长官已指明2025年10月24日为第七届立法会会期中止的日期，其运作亦随之终止。本届议会任期至12月31日。对于会期中止后，议员现时能否提出紧急休会辩论，《星岛头条》正向立法会秘书处查询。

