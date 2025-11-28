大棋盘︱大埔火灾全城哀悼 选举应延后？建制：社会无停摆 推迟两星期分别不大

一场无情大火吞噬大埔宏福苑，死伤数字不断上升，居民顿失至亲和家园，全社会悲恸不已。坊间不无疑问，今次悲剧是否涉及楼宇维修棚架物料质量、大维修围标，以至监管不力？特首李家超昨公布成立3个工作组，当中包括调查及规管工作；廉署亦主动开file，调查​大维修3.3亿元天价工程可能涉及贪污。

大维修围标问题须正视 议员：监管未到位

本港旧楼失修问题严重，2010年马头围道冧楼事件后，政府加快推动强制验楼，2012年正式实施，楼龄30年以上、楼高于3层的私人楼宇，收到独立审查组送达法定通知后，须委任注册检验人员完成订明检验。宏福苑2016年收到验楼通知，之后爆出高价维修费用争议，扰攘多年后于去年展开大维修。

强制验楼推出以来，一直被质疑欠缺足够跟进监管，其中围标问题更为尖锐。有熟悉楼宇维修的地区人士说，现实上这类工程公司行头窄，背后山头「嚟嚟去去𠮶几个」，工程成为了「肥猪肉」，而不少法团被控制、业主怕麻烦心态等，某程度上「默许」了这种现象。不过高价工程是否代表高质素，向来是疑问，今次事故怀疑是棚架用上阻燃效果不合标准的物料。

建测规园界议员谢伟铨直言，大维修围标问题一直严重，且部分涉及集团式，不易根治；加上大维修争议性大，一拖就是几年，导致业主心灰意冷不想再管，即使政府派代表列席法团会议亦无从介入，久而久之「习非成是」，围标问题仍无改善。他认为强制验楼原意好，但执行、监管未到位，须尽速改善。

因应火灾，政府总动员投入救援，官员不会出席非必要活动，单车节、毅行者等盛事亦悉数取消。至于原本是头等大事的立法会选举，政府未明确表态，李家超昨重申首要任务是做好应急救援，待首阶段统筹工作完成后，再决定选举如何进行。

立选日期须经行政长官会同行政会议通过，而选管会有法定权力推迟选举14日，但只限于极端天气、骚乱或是其他危害公众健康或安全的事故。政府2020年曾援引《紧急法》押后选举一年，今次料不适用。

有政界人士认为政府处于两难，一方面选举重要性高，当局已作大量筹备及宣传，但社会因火灾而经历集体创伤，若如常举行，难免惹来批评。有直选候选人指，现时应集中火力救灾，自己亦「无心情拉票」，押后选举可显示社会团结。

有候选人欲到场支援 怕被指「抽水」

不过政圈普遍看法似乎是「The show must go on」，有建制中人指，社会没有因火灾停摆，马照跑、股票市场照开，难因「社会心情」而延后选举，即使推迟两星期，实际上分别不大。他指不少候选人欲到场支援居民，但担心被指「抽水」而脚步，而新一届立法会必须跟进事件，「不如快快趣选完，然后即刻做嘢。」

汤家骅：顺利选出议员可立即跟进事件

行会成员汤家骅表示，法例对选举日期有严格限制，而选举涉及的前期行政工作众多，并非说改就改，须审慎处理。他说火灾令人相当难过，但立选也很重要，而确保下届议员顺利产生、立即优化楼宇维修政策，防止悲剧重演，也是对逝者的尊重。

据闻有社团中人收到通知，今明两日继续不做任何选举宣传，暂定最快周日才恢复，惟必须穿素色衣服，以示尊重。有议员表示，若选举如常举行，政府发起的嘉年华、大汇演等活动势必取消，以免抵触市民情绪，相信即使最终投票率未达预期，亦可以理解。

聂风