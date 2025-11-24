四中全会宣讲会︱陈茂波：「十五五」规划为香港发展开启更庞大机遇 林定国：香港须巩固提升国际法律服务和争议解决中心地位

中共二十届四中全会上月底胜利举行，并审议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》。「十五五」规划建议是国家主席习近平亲自领导主持起草，经过广泛征集意见、科学论证后所编制，对国家整体社会和经济发展，具有重大意义，并为香港未来发展指明了方向。应香港特区政府请求，中央港澳工作办公室、国务院港澳事务办公室邀请中央宣讲团成员，中国科学院院长、党组书记侯建国和中央宣讲团成员，中央财经委员会办公室副主任、中央农村工作领导小组办公室副主任祝卫东来港宣讲中共二十届四中全会精神。

陈茂波：「十五五」发展方向为香港注入更大发展动能

财政司司长陈茂波在社交平台表示，今早第一场向特区管治团队的宣讲会上，两位成员系统解读了「十五五」规划时期国家面对的内外形势、期间的主要工作目标、任务和指导方针，以至各层面的具体政策措施，让与会者对「十五五」规划有了更深刻的了解，有助特区政府在工作中更好贯彻落实四中全会精神。

陈茂波提到，在过去的「十四五」期间，尽管面对极为复杂多变的外部环境，在中央坚强领导和全国上下共同努力下，国家在经济增长、科技创新、产业转型、社会民生等方面均取得一系列有目共睹的成就。「集中精力办大事、久久为功办成事」，科学制定、接续实施5年规划，是国家治国理政的一条重要经验，也是中国特色社会主义制度的优势，保持了国家发展战略的稳定性、一致性，持续推动了国家进步、促进了人民幸福，这也是香港未来发展的最大底气。

他续指，「十五五」规划建议明确指出，继续坚定不移贯彻「一国两制」方针；巩固提升香港国际金融、航运、贸易中心地位；支持香港建设国际创新科技中心；打造港澳国际高端人才集聚高地等。这些发展方向，都将为香港注入更大的发展动能，带来更多新的机遇。

香港正加速推进建设国际创新科技中心

陈茂波表示，在国家高水平双向开放中，香港会更好发挥「超级联系人」、「超级增值人」的角色和功能，推动香港进一步发展成为境内外企业开拓对方市场的多功能双向平台。「十五五」规划建议亦指出，国家致力推动更健全的高水平对外开放体制机制，香港凭著「一国两制」下的独特优势和高度国际化，可进一步助力国家扩大制度型开放和在全球治理、国际组织治理，以及国际经贸规则与标准制定等方面发挥更大影响力。

此外，「十五五」规划建议提出，要加快高水平科技自立自强，推动「科技创新」和「产业创新」深度融合，推进教育、科技、人才一体化发展。香港正加速推进建设国际创新科技中心，并会善用香港优秀的科研力量、国际化的人才、资金和专业服务，透过更多的政策创新，推动与大湾区实现更深度的协同联动发展。

陈茂波指出，北都是创科的重要载体，也是香港与粤港澳大湾区兄弟城市加强创科合作的基地。今天下午，宣讲团成员到北都实地调研，包括到访古洞北新发展区，以及河套深港科技创新合作区香港园区，了解北都整体的规划及建设情况。特区团队向宣讲团介绍时，重点说明了北都发展的愿景和加速其发展速度的举措；引进企业和人才的成效、将科技创新与产业发展深度绑定的政策；与大湾区兄弟城市在创科上由研发到商业化到先进制造等全条链合作，以及如何通过北都促进科技、教育、人才和产业一体化发展。「十五五」规划将为香港的发展开启更庞大的机遇，在更好融入和服务国家发展大局的同时，亦必将为香港开拓更美好亮丽的未来。

今天下午，宣讲团成员到北都实地调研，了解北都整体的规划及建设情况。陈茂波FB图片

林定国：香港亦应为实现「十五五」规划奋斗

律政司司长林定国亦在社交平台表示，出席宣讲会后表示获益良多，而为了落实「十五五」规划建议，律政司必须巩固和提升香港作为国际法律服务和争议解决中心的地位，助力国家法治建设、为国家发展保驾护航。

林定国指，「十五五」时期在国家基本实现社会主义现代化进程中具有承先启后的重要地位，《建议》肯定「十四五」时期中国发展取得重大成就，但指出「十五五」时期国家发展内外环境均面临深刻复杂变化和挑战；故此，要达到「十五五」时期经济社会发展目标，即基本实现社会主义现代化，人均国内生产总值达到中等发达国家水平，必须依赖全国人民团结为实现「十五五」规划而奋斗，而香港社会亦理应包括在其中。

林定国表示，细读《建议》，深刻领会坚持全面依法治国对实现「十五五」规划至为重要。社会经济发展必须遵循的六大原则之一，是坚持有效市场和有为政府相结合，其中包括建设法治经济、打造市场化法治化国际化一流营商环境。

政府今早举行首场宣讲会，左为祝卫东，右为侯建国。李家超fb图片

推进数字中国建设 需加强人工智能治理

他指，推动高质量发展，其中最重要是加快高水平科技自立自强，包括推动科技创新和产业创新深度融合，在这方面，《建议》指出要加强知识产权保护和运用、加强科技法治建设；为深入推进数字中国建设，亦需要加强人工智能治理、完善相关法律法规。

林定国续指，就加快建构高水平社会主义市场经济体制而言，《建议》指出要落实民营经济促进法，从法律和制度上保障平等生产要素、公平参与市场竞争、有效保护合法权益；强化产权执法司法保护，加强查封、扣押冻结等强制措施的司法监督。为加快完善要素市场化配置机制体制，要善用工商业用地使用权续期法律法规；推动司法判决执行与破产制度有机衔接，依法有效盘活被查封冻结财产。

林定国提到，《建议》内最后一部分，更有一段是特别有关全面依法治国，当中包括加快涉外法治体系和能力建设，健全国际商事调解、仲裁、诉讼等机制。

善用普通法优势 巩港国际法律中心地位

林定国强调，按《建议》要求，香港必须更主动积极善用「一国两制」下的独特制度优势，更好融入和服务国家发展大局。他指，以普通法制度为基础的优良法治传统和环境正是香港独特优势之一，为落实「十五五」规划建议，香港必须巩固和提升香港作为国际法律服务和争议解决中心的地位，助力国家法治建设、为国家发展保驾护航，这亦必然是律政司未来工作重点之一。

宁汉豪：规划及开发土地时大力支援创科、教育等优势产业

发展局局长宁汉豪表示，「十五五」建议让我们掌握国家未来的发展方向及香港的定位，对香港的长远发展，亦对发展局的工作相当重要。



她指出：「木在规划及开发土地时，我们要大力支援创科、教育等优势产业以汇聚人才，并以创新引领和推动高端制造及服务行业发展。 在规划空间和产业布局时，我们必须把握大湾区作为国家其中一个发展迅速的地区所带来的机遇，与区内城市优势互补，紧密合作，让香港更好发挥「一国两制」下「背靠祖国、联通世界」的优势。」



她又指，必须立志远大，为未来订立更高的发展目标。政府既要带领，亦要具备应对变化的灵活性，「我们要有效结合有为政府及高效市场，为市民提供优质生活及优质基建」。



宁汉豪强调，香港拥有应用国际建筑标准和工程管理的丰富知识和经验，具备独特优势，有助「一带一路」建造技术和产品标准与国际市场接轨，使相关建造技术和产品走向世界，例如当局近年推出的「绿建环评」全球版及MiC制造商认可计划等。