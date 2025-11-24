立法会选举｜体演文出界论坛 谈发展优质民主 候选人：民主不是搭小巴

政府主办的立法会「爱国者同心治港」选举论坛，今日（24日）轮到体育、演艺、文化及出版功能界别，候选人包括现任议员霍启刚，以及香港文学馆馆长、中通社副总编辑罗光萍。

霍启刚：艺术家难找场地

在政纲介绍环节，霍启刚选举口号为「协同、创新、超越」，他解释「协同」是打破现有界限，「如何将块饼做大」，连同其他业界，让他们支持体演文出界发展；「创新」是思维创新，举例指政府过去接纳其意见，逐步放宽康文署的管理范围，更好与市场接轨；「超越」则是对政府及业界的要求，争取更多资源。他提到，现时艺术家很难找到场地，他过去积极推动加快兴建场地，承诺未来会争取于社区设立文化空间。

罗光萍：争取更公平体育资源、拓展演艺空间

罗光萍则回顾创办香港首间文学馆的历程，强调「体演文出一家」的文化理念，并承诺若当选将争取更公平的体育资源、拓展演艺空间、推动出版转型政策。她盼成为业界与政府间的沟通桥梁，让政策更「落地」，承诺「未做到的我来做」。

论民主发展 霍：民主不是搭小巴 罗：同台论政体现优质民主

必答题环节，主持问及对香港发展优质民主有何具体建议。霍启刚指，回归前港英政府长期抗拒民主，直至时任国家领导人邓小平决定收回主权，才真正推动改革进程。霍启刚形容，「民主不是搭小巴」，不是从起点搭到终点，人民生活就更美好，民主亦没有单一定义，欧美各国也存在多种民主模式。他认为香港需要的是合法、符合「一国两制」方针，并循序渐进推进的民主制度。

罗光萍阐述对「优质民主」的三层理解，首先强调制度设计应超越形式之争，避免互相抹黑，以香港整体利益为依归；其次以自身参选经历说明社会参与的重要性，她肯定霍启刚立法会表现之余，仍毅然参选，展现民主实践；最后呼吁市民于12月7日踊跃投票，认为此举既是对新选制的信心表态，亦是优质民主不可或缺的环节。她指与霍启刚同台论政本身，正是香港优质民主的具体体现。

罗光萍：埃及展体现一带一路文化交流

另一条问题是香港如何运用「超级联系人」与「超级增值人」角色，促进界别发展及推动国家文化「走出去」，加强与一带一路文化国家的交流。霍启刚指，香港文化界曾举办「亚艺无疆」等活动，强调应加强「走出去」的能力。他建议支持本地文化人才前往「一带一路」国家交流，并扩大现有艺术节规模，「畀多啲资源」，积极增办国际汇演。他同时关注资源与场地是否足够，强调需为文化创作提供坚实支持。

罗光萍则以「埃及文明大展」首日吸引1.5万人次为例，指这正是一带一路的文化交流体现。针对西九文化区、香港故宫文化博物馆等现有场馆，她强调需深化品牌故事内涵，加强传播力度，透过系统性的文化建设提升香港作为文化交流中心的国际影响力。

抽签回答部分，霍启刚被问到业界该如何善用政府资源发展体育界。他以香港七人榄球为例，说明体育不仅能创造经济红利，更能回馈社区，支持运动项目长远发展。霍启刚指政府资助力度重视「三化」，但强调更应注重人才的专业化提升。他又表示，需吸引国际人才来港支援产业发展，而体育总会是当中最重要持份者，需透过商界的力量，为人才来港提供更大诱因，亦为业界提供更好的发展空间。

罗光萍被问到如何推动本地文化IP，她指本地虽拥有丰富的文化IP资源，如维多利亚港、李小龙等具香港特色的文化符号，却缺乏系统性培育与国际化推广，呼吁以深度叙事推动香港创意走向世界。她又指，将IP推到海外需深度思考，先思考「如何将IP的故事讲好，再讲好香港的创意故事」。

