Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会选举︱民建联三区派两人参选要「弃保」？ 陈克勤勉跳出舒适圈开拓新票源

政情
更新时间：18:16 2025-11-23 HKT
发布时间：18:16 2025-11-23 HKT

立法会换届选举竞争激烈，51人参与地区直选，争夺20个议席。民建联这次选举共派出13人报名10个地方选区，当中有3区派出2人参选，意味该党力争在部分地方选区「赢尽」议席。民建联主席陈克勤今日（23日）被问及会否采用「弃保策略」，他指目前候选人表现「平均」，支持度不相伯仲，会鼓励他们开拓票源，目前未有思考其他选举策略，会先鼓励候选人做好。

鼓励候选人开拓新票源

陈克勤希望候选人不止经营以往的选区，亦要跳出舒适区，争取更多新票，加大争胜机会。他又强调，民建联现阶段未有思考其他选举策略，「选举变化很快，太早有决定或令候选人不太进取拉票，相信只要候选人做得更好，便可取更多选民支持。」

被追问会否排除集中票源的可能性时，陈克勤再重申现阶段不会想其他策略，距离投票日仍有两星期，「鼓励佢哋（候选人）做好啲先」。

民建联今届在九龙中派出颜汶羽、张培刚参选，新界西南派出郭芙蓉、卢婉婷，港岛东则派出植洁铃、李清霞。

九龙东其他候选人包括邓家彪、梁思韵、陈进雄；新界西南其他候选人包括陈颖欣、张文嘉、莫绮琪；港岛东其他候选人包括，吴秋北、郭浩景、阮建中。

记者、摄影：林彦汛

相关新闻：

立法会选举︱民建联办造势大会 26候选人轮流发言 多人关注重推租置计划

完整参选名单请参阅：立法会选举参选人名单｜地区直选区区有竞争 功能界别多新人 选委界50人报名

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
10小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
18小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
14小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
20小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
22小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
18小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
21小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
17小时前