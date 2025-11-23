立法会选举︱民建联三区派两人参选要「弃保」？ 陈克勤勉跳出舒适圈开拓新票源

立法会换届选举竞争激烈，51人参与地区直选，争夺20个议席。民建联这次选举共派出13人报名10个地方选区，当中有3区派出2人参选，意味该党力争在部分地方选区「赢尽」议席。民建联主席陈克勤今日（23日）被问及会否采用「弃保策略」，他指目前候选人表现「平均」，支持度不相伯仲，会鼓励他们开拓票源，目前未有思考其他选举策略，会先鼓励候选人做好。

鼓励候选人开拓新票源

陈克勤希望候选人不止经营以往的选区，亦要跳出舒适区，争取更多新票，加大争胜机会。他又强调，民建联现阶段未有思考其他选举策略，「选举变化很快，太早有决定或令候选人不太进取拉票，相信只要候选人做得更好，便可取更多选民支持。」

被追问会否排除集中票源的可能性时，陈克勤再重申现阶段不会想其他策略，距离投票日仍有两星期，「鼓励佢哋（候选人）做好啲先」。

民建联今届在九龙中派出颜汶羽、张培刚参选，新界西南派出郭芙蓉、卢婉婷，港岛东则派出植洁铃、李清霞。

九龙东其他候选人包括邓家彪、梁思韵、陈进雄；新界西南其他候选人包括陈颖欣、张文嘉、莫绮琪；港岛东其他候选人包括，吴秋北、郭浩景、阮建中。

记者、摄影：林彦汛

