发展局：未来聚焦推动BIM技术发展 助香港建造业实现数码转型

发展局局长宁汉豪在网志表示，在发展局积极推动下，未来数年，建筑信息模拟技术（BIM）将是推动工程数码化及管理建筑生命周期的核心支柱。未来聚焦两大发展方向，包括推动BIM软件多元化及积极构建国际openBIM（开放式建筑信息模拟）标准的协作平台，以及持续支持技术创新及扩大应用层面，如结合人工智能（AI）等。

发展局助理秘书长（工务政策）郑嘉耀解释，BIM全称为Building Information Modelling「建筑信息模拟」，即将建筑物数码化，建立包含所有建筑资讯的虚拟立体模型。自2018年起，政府规定造价超过3,000万元的工务工程项目必须采用BIM辅助工程设计及施工。

政府工程合约将BIM模型纳入招标文件

郑嘉耀指，自今年4月起，相关政府工程合约已将BIM模型纳入招标文件，此举亦有助提升模型质量。另外，《2023年施政报告》积极推动业界以BIM模型提交建筑图则，以加快私人发展项目的图则审批。当局会循序渐进，逐步透过行政和立法方式，要求私人发展项目提交以BIM模型制作的建筑图则。

发展局未来会以「提效、提质、提速」为目标，与业界及学术界紧密合作，聚焦两大方向，分别是推动软件多元化，及会持续支持技术创新及扩大应用层面，结合人工智能（AI）、机械人、组装合成建筑法（MiC）及机电装备合成法（MiMEP）等尖端科技，提升项目设计、施工与管理的精准度，并透过政策推动加强与业界协作，以深化BIM的应用与创新。

香港建造商会代表马德源表示，在启德体育园主场馆施工过程中，BIM和装配式设计（DfMA）技术成为装嵌大型预制组件「零误差」的关键。马德源形容，施工团队在实际操作前已掌握每个环节，团队凭借BIM技术，在大型预制组件出厂前完整模拟了整个运输、吊运及安装流程，准确计算出组件到达工地的时间，及组件移入工地的路线。透过预先演练及优化模组设计和装嵌工序，成功让主场馆内6,000多吨的天幕钢结构在一天内完成安装，真正达到「提速」与「提效」的双重目标。

与创新科技结合成就「世一」技术

政府指，除多元化应用，BIM技术亦与创新科技结合，成就土木工程拓展署以创新的「全跨度桥梁吊装工程」「世一」技术，兴建桥梁横跨粉岭公路及青山公路，当中涉及多达十条行车线，属全球首次。

郑嘉耀表示，工程团队在相关项目的BIM模型整合了摄影测量（photogrammetry）与雷射扫描（LiDAR scanning）技术，将实景与虚拟桥梁模型结合，在施工前预先摸拟及预演运输车辆路线及桥面吊运过程，从而快速而准确进行桥面安装，令复杂工序只需一日时间便完成，更大大减少施工误差。

为将技术扩展至中小企及分包商，实现协同效应，发展局于今年10月推出多项优化措施，加强利用基金培训、资助及提供工种专项训练，推动BIM普及至建筑全产业链。

建造业议会成员、香港建造业分包商联会永远荣誉会长伍新华指出，BIM技术能大幅提升各工种分包商的工作效率。他又认为，基金优化措施可以支援分包商及中小企业培训，有助解决业内技术人才不足问题，推动业界加快应用BIM，实现「全民皆BIM」，提升工程效率、质量与安全水平。

发展局指，将继续联同各工务部门及业界伙伴，积极推动BIM技术发展，助力香港建造业实现数码转型，以创新科技共建智慧未来。