立法会选举｜商界（三）论提高大湾区交通融合 严刚倡高铁地铁化 张琪腾促增无感通关

政府主办的立法会「爱国者同心治港」选举论坛，今早（22日）就商界（三）组别进行辩论，候选人包括现任议员严刚，以及民建联的张琪腾。

严刚提倡以中企所长、贡献香港所需

严刚表示，作为中资企业的资深管理人员，于回归前已来香港定居工作，见证香港回归以来的变化，强调中资企业长期扎根香港，与香港同风雨、共发展，是经济与民生建设的重要力量。他今次参选为业界提出搭建五大桥梁，包括多元协同、创新发展、温暖民心、区域合作，以及拓展海外，努力以中企所长、贡献香港所需，推动香港更好融入国家的发展大局。

张琪腾自言年青有拼劲、扎根中企、深耕社区

张琪腾表示，今次参选是对自我的挑战，亦是回应自己服务社会的志向及初心的实际行动，又称10多年参政、议政的经验、服务中企的经验是他参选商界(第三)的底气，强调自己年青有拼劲、扎根中企、深耕社区，且重视中企的声音，提出推动北都发展纳入「十五五」规划，以服务国家战略需要；持续优化上市融资制度；巩固国际金融中心；护航中企出海，打造国际产业链；凝聚中企力量，改善民生福祉。

严刚建议大湾区内的高铁「地铁化」

在必答环节中，被问到有何建议提高大湾区内的交通便利性，加强香港与其他湾区城市的高质量互联互通。严刚表示，大湾区的融合已突破了地域的限制，形成了一小时的生活圈，建议完善现时的跨境交通网络，例如港珠澳大桥每日通行量约1万辆车，而深中通道每日达10万辆，希望可尽快推动「东进东出、西进西出」，增加大桥使用量；又建议大湾区内的高铁「地铁化」，提高市民来港的便利度。

张琪腾推动「无感通关」令港车北上更畅通

张琪腾认为要发挥香港所长，贡献湾区所需，交通便利是促进湾区融合发展很重要的一环，建议要升级跨境铁路基建的网络，打通深港铁路的畅通性，可大大提升深港及大湾区的交通网络；其次是推动「无感通关」，令港车北上更畅通；在需求及承受力之间取得平衡，逐步增加「粤车南下」的名额。



被问到医疗系统人手短缺，有何建议吸引更多海内外人才来港发展。张琪腾认为，政府修订条例可引入海外医生后，当局亦更主动走出去作全球招聘；内地亦盛行中西医协助模式，故要加强推动中医药发展，又可吸引内地中医人才来港，结合中西协作；争取本港第三间国际实验室。严刚指出，香港目前缺乏约1万医生，医学院每年只有500名毕业生是不足以应付，长远而言需要引进国际及内地的优秀人才来港；亦要定时检讨引入护士的名额，适时要增加；创造政策配套留住医疗科研人才。

张琪腾称以深夜街站精神了解中企所想

张琪腾在总结时承诺，当选后会落实竞选政纲，为中企争取更广阔的发展空间，为改善民生、良政善治贡献所长，并会以深夜街站的精神了解中企所想，服务中企所需，又会推动中企与政府定期沟通的平台，协助中企了解政府政策，更好助力「由治及兴」。

严刚将继续务实有为、积极为业界发声

严刚表示，在当前百年未有的大变局下，香港正处于经济转型的关键期，有巨大的挑战，亦有发展的良机，需要社会各界齐心协力砥砺前行，中资企业作为香港的重要持分者，更需要有担当。他指若成功连任，将继续务实有为、积极为业界发声，推动中企成为香港多元协作的推动者、创新发展的引领者、温暖民心守护者、区域协作的促进者，以及海外拓展的先行者。



记者：郭咏欣

摄影：卢江球



