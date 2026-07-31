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陈凯琳带3儿子睇《蜘蛛侠》被网民公审 指孩子全程大叫 附带小朋友看电影的5大睇戏礼仪｜亲子热话

亲子
更新时间：11:59 2026-07-31 HKT
发布时间：11:59 2026-07-31 HKT

亲子热话｜带小朋友出入公共场所，绝对考验家长的育儿智慧与公德心。除了乘搭飞机，到电影院睇戏是另一个经常令家长被「公审」的活动。日前，艺人陈凯琳（Grace）带同三个儿子前往戏院观赏电影《蜘蛛侠》时，便引起教养风波。有网民于社交平台公审陈凯琳的三个儿子于电影播放期间「大笑大叫 嘈足成场」，并屡劝无果；但又有在场观众反指「苦主」将cream倒于孩子头上。意外引发一场网络热议，再次引起大家对于「睇戏礼仪」的讨论。

陈凯琳带3儿子籼电影引起「戏院礼仪」热议 

昨晚（30日）一名网民于Threads发帖，指「暑假期间入戏院睇戏真系贴钱买难受！」，事缘事主于昨日（30日）在金钟欣赏下午场次的《蜘蛛侠》，有三个小朋友「不断讲嘢、大笑大叫、嘈足成场」，令坐于后面的事主感到困扰。事主表示自己于过程中「不断『殊』佢地同埋叫佢哋静啲」，但安静一会又固态复萌「倾偈大叫」，同时指他们的妈妈全程未有理会孩子，任由其他观众注视他们，令「乜嘢气氛都俾你哋破坏晒啦」。于完场后，事主才发现三位小孩的母亲为陈凯琳，其表示「身为艺人连基本嘅戏院礼仪都唔识完全唔尊重电影」，还指「唔识教就唔好学人生仔」。

（图片来源：Threads截图）
（图片来源：Threads截图）
（图片来源：Threads截图）
（图片来源：Threads截图）

其他网民有留言撑事主，表示「我都劲憎睇戏有细路，遇著乖就冇嘢」、「细路仔嘈就真系离谱啲」。另有网民留言指事主曾「淋d cream落佢小朋友身上」，亦有网民指，只要懂得教导孩子观赏电影礼仪，有些佻皮行为是可以接受的。「上次睇minions，见个亚妈同个仔分开坐…个妈咪坐个仔前面…个仔会忍唔住同妈咪讲嘢，个妈咪系会叫佢唔可以讲野……（虽然）刻意分开坐，但又全程佢真系控制佢小朋友，整体上系ok！」

（图片来源：Threads截图）
（图片来源：Threads截图）

目前双方各有说法，事件提醒了各位爸妈，带孩子去戏院看电影前，要做足功课，教孩子以上5个看电影的观影礼仪，便可减少争抛与矛盾。

事后Grace已删除带孩子看电影的IGS。（图片来源：Threads截图） ​
事后Grace已删除带孩子看电影的IGS。（图片来源：Threads截图） ​

点击图片浏览陈凯琳与儿子：

带小朋友看电影的5大观影礼仪

带孩子进戏院是一次难得的学习好机会，也是一家人的美好回忆。为让一家人看得开心，同时又不会影响他人，爸妈可参考以下5个实用的观影礼仪。

1. 睇戏前做好心理建设与约定

带孩子进场前，爸妈应先向他们说明戏院的环境特征，例如灯光会关闭、音效较大声等，避免孩子因陌生或恐惧而尖叫；同时，可以以生动方式建立「睇戏约定」，如「入场后要像小猫咪一样轻声细语」、「不可以踢前面椅背」等，让孩子明白在公共场所的规范。

（AI生成示意图）
（AI生成示意图）

2. 选择合适场次与座位

幼童的集中时间较短，专注力有限，家长可挑选专为儿童设的「亲子场」或日间非热门场次。在订位时，可尽量选择靠近走廊或出口的座位。一旦孩子出现情绪失控、大哭或持续喧闹的情况，家长应果断暂时带孩子离开到场外安抚情绪，待平复后再重新进场。

3. 入场前去洗手间 

在开场前10至15分钟应带孩子先去洗手间，避免电影播放期间频繁离座，既能减少对同场观众视线的遮挡，亦能保持孩子的专注度；亦可限制入场前的饮水量，以及选择不易弄脏衣服或不会发出过大声响的食物，如薯片、饼干等。

（AI生成示意图）
（AI生成示意图）

4. 准备适当辅助工具

入场前可为孩子准备水壶或轻便的小物件（如无声安抚玩具），有助安定情绪；同时应避免携带发光玩具、萤光棒、发声物品或会发出强光的电子设备，以免干扰其他观众的睇戏体验。

5. 注意肢体动作 管教要即时

爸妈需特别留意孩子的脚部动作，避免其无意中频繁碰撞前座观众的椅子，或在座位上摆动身体。过程中如孩子发出声音或做出不当行为，家长应第一时间以温和但坚定的语气进行提醒，展现负责任的管教态度。

（AI生成示意图）
（AI生成示意图）

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