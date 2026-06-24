暑假好去处｜沉浸式VR体验低至$79 穿越白垩睇恐龙/飞越秦始皇陵/鬼屋恐怖循环体验

暑假好去处｜快到暑假，相信爸妈们为孩子安排暑期活动亦忙得不可开交。年纪小一点的孩子，让他们在室内游乐场尽快跑跳就可释放电力，但对于年纪大一点的孩子来说就太「小儿科」了。位于长沙湾赛探科技近日推出3个沉浸式VR体验，只要戴上VR一体机，就可穿越白垩睇恐龙，也可飞越秦始皇陵，亦能到鬼屋来趟恐怖循环体验。今日（24日）更有快闪优惠，低至5折、$79即可体验，即刻入手VR体验优惠门票，跟「大」朋友去玩喇！

暑假好去处｜沉浸式VR体验低至$79 睇恐龙玩鬼屋

长沙湾赛探科技近日推出3个沉浸式VR体验，只需戴上VR一体机，便可开启一段沉浸式探险之旅！大家可到当上X星球的时空探险队，一起穿越至公元前6500万年前的白垩纪时代，协助恐龙移民，历经磨难后恐龙们登上巨型星舰，移民至X星球，从而展开全新冒险。

（图片来源：KKday） ​ ​

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若喜欢寻幽探秘，可化身考古探险者投入《探秘・尘封的帝陵》考古探秘之旅。透过手势交互、行进探索、环境模拟与飞行体验，亲历秦始皇陵四大震撼篇章：墓道历险、地宫漫游（亲眼目睹水银百川江河的宏伟景象）等，齐齐进入考古现场、飞越皇陵等真实环境模拟，配备三维声场电影级配音，就如身临其境！

（图片来源：KKday）

在孩子去找恐龙时，大胆的爸妈可同时玩《无尽回廊・鬼屋》VR恐怖体验，手持烛台，穿过废弃宅邸，踏入没有尽头、只有恐怖伴随的回廊（*仅限年满18岁之成年人参加）。

（图片来源：KKday）

【快闪优惠｜低至5折】《恐龙移民计划》25分钟VR沉浸体验门票1张

优惠：HK$79/位（原价HK$158/位）

*7 月4日至7月12日：限星期六日、公众假期及特殊日适用

*7 月13日至8月31日：星期一至日均适用

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【快闪优惠｜低至65折】《恐龙移民计划》25分钟VR沉浸体验门票1张

优惠： HK$103/位（原价HK$158/位）

*7 月4日至7月12日：限星期六日、公众假期及特殊日适用

*7 月13日至8月31日：星期一至日均适用

（图片来源：KKday） ​ ​

【快闪早鸟优惠｜低至9折】《无尽回廊・鬼屋》15分钟VR沉浸体验

优惠：HK$115/位（原价HK$128/位）

*6月27日至10月31日：限星期六日、公众假期及特殊日

*7月13日至8月31日：星期一至日均适用

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【快闪早鸟优惠｜低至9折】《探秘・尘封的帝陵》25分钟VR沉浸体验

优惠：

．5岁以上HK$148/位（原价HK$165/位）

．1 大1小购票专享HK$270/组，平均135/位

（原价HK$330/组，适用于1位成人连同1位5-12岁小童）

*6月27日至10月31日：限星期六日、公众假期及特殊日

*7月13日至8月31日：星期一至日均适用

*成人与儿童（5-12岁）同价；5岁以下幼童免费；5-12岁小童需成人陪同入场

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【快闪早鸟优惠｜低至9折】《探秘・尘封的帝陵》90分钟入场门票（1大1小）

K优惠：HK$515/组（原价HK$570/组）

．套餐包含：25分钟VR沉浸体验＋65分钟展览与手工制作「迷你秦朝编钟」模型1份

*6月27日至10月31日：限星期六日、公众假期及特殊日

*7月13日至8月31日：星期一至日均适用

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优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年6月24日10:00至6月30日23:59

使用日期：2026年7月4日至8月31日

地址：赛探科技，香港长沙湾琼林街83号602-606室

健康注意事项：以下人士严格禁止入场：患有心脏病、高血压、脑血管疾病、癫痫症者；有严重晕动症、光敏性癫痫病史者；怀孕女士；近期90日内接受过重大手术者；醉酒或药物影响状态者

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