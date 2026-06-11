深圳亲子好去处｜3大深圳亲子酒店优惠 加$1升级连园儿童托管/ 低至$519住宿连卡鲁冰雪世界门票

深圳亲子好去处｜终于考完试，可以跟小朋友好好放松玩乐喇！未到暑假长假期，可以于周末与孩子去深圳玩两天，好好享受亲子时光。近日就有3间深圳亲子酒店推出优惠，买一送一之余，更有酒店加$1升级连园儿童托管！亲子套票更包卡鲁冰雪世界门票、骑马、哥尔夫球等玩乐设施，即睇深圳亲子酒店优惠详情，快快预订，提早放暑假！

深圳亲子酒店优惠1：深圳美憬阁酒店 加$1升级客房

于2024年底开幕的深圳美憬阁酒店MGallery位于深圳龙华区，邻近高铁深圳北站、人气商场壹方天地，建筑设计及室内艺术均由知名设计师操刀，充满时尚感与艺术气息。深圳美憬阁酒店MGallery为亲子友善酒店，特设亲子主题房，并有麒鳞猫儿童乐园、手工儿童活动等，更有儿童托管服务。而今次优惠套票更加送深圳科学技术馆门票、卡鲁冰雪世界3小时娱雪门票或恒远海立方环游城门票，家长就可以不用为孩子放电而烦恼喇！

（图片来源：KKday）

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【618年中大促限定｜加HK$1升级客房・亲子优惠・节假日不加价】豪华城景房+2大1小自助

早餐+景点3选1+麒麟猫儿童乐园儿童托管1小时+免费接驳巴士

优惠：HK$926起/晚，人均低至HK$309起/晚（原价HK$1,839起）

套票包含：豪华城景大床/双床房1间1晚＋2大1小（1.4m以下）自助早餐+麒麟猫儿童乐园儿童托管

1 小时（2-8岁，开放时间 09:00-18:00）

另加以下景点3选1：

深圳科学技术馆门票2张（周一闭馆，需提前预约填写姓名证件）

卡鲁冰雪世界3小时娱雪门票2张（含雪服+雪地鞋+储物柜）

恒远海立方环游城1大1小（85-130cm）门票

*加HK$1可升级至豪华园景房（2026年9月30日前入住适用）

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【618年中大促限定｜加HK$1升级客房或行政礼遇・亲子套餐・节假日不加价】豪华城景房+2

大1小自助早餐+2大1小自助晚餐+麒麟猫儿童乐园儿童托管1小时+免费接驳巴士

优惠：HK$1,273起/晚，人均低至HK$424起/晚（原价HK$2,071起）

套票包含：豪华城景大床/双床房1间1晚+2大1小自助早餐+2大1小自助晚餐+麒麟猫儿童乐园儿童

托管1小时+免费接驳巴士

*可选加HK$1升级园景房/加HK$1享双人行政酒廊欢乐时光礼遇

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酒店资讯：

可预订日期：即日起至2026年9月30日

地址：深圳市龙华区浪韵路8号

入住：15:00后；退房：次日12:00前

早餐：星期一至五 06:30 - 10:30；星期六、日 07:00 - 11:00（6楼缤纷西餐厅）

晚餐：18:00-21:00（6楼缤纷西餐厅）

接驳巴士：免费往返深圳地铁6号线阳台山东站C1出口，约20分钟，07:30-20:00每30分钟一班

深圳亲子酒店优惠2：深圳观澜湖度假酒店买一送一人 卡鲁冰雪世界/马术/高尔夫全包

深圳观澜湖度假酒店位于高尔夫球场中心，尽览 5 座锦标级球场的上佳景色。酒店配套设施完善，设有七大梦幻主题，有齐室内儿童Play House、高尔夫球场、户外泳池、趣味十足的水上乐园，还有各种生态体验，如生态体验馆、迷你动物园、有机植物园，最啱带小朋友去尽情放电，轻松玩齐户外、静态活动。

（图片来源：KKday）

酒店周边设有观澜湖生态运动公社，场内有全深圳首个冰雪体验馆，还有占地1.2万平方米的卡鲁冰雪世界；观澜湖新城则开设有马术体验馆及专业溜冰训练中心–冰堡国际滑冰场Ice Castle；亦可到深圳十大客家古村落之一的观澜版画村，于典型客家排屋风格小村打卡，又或到观澜山水田园文化园，集餐饮、客房、温泉、康体娱乐于一体的 4A 生态旅游景点游玩。

（图片来源：KKday）

今次优惠套票更有包不同的玩乐设施及门票，如双人卡丁车、双人卡鲁冰雪世界3小时娱雪体验、骑乐马术英式马术体验等，也可免费玩多样设施，包括健身房、泳池、棋牌室、桌球、羽毛球场等，也有水疗养生中心及各国风格餐厅可以让爸妈chill一chill！酒店亦有免费穿梭巴士来往观澜湖新城、生态运动公社、深圳北站，方便出入。

（图片来源：KKday）

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【618年中大促限定・买一送一｜平均每间/每晚低至HK$1,038】高级豪华客房+2大2小自助早

餐(小童1.2m以下)+双人下午茶套餐+双人卡丁车

优惠：HK$2,076起/（2间1晚）或（1间2晚），2 大2小入住低至HK$260起/晚/位（原价HK$4,168起）

套票包含：高级豪华客房＋2大2小（1.2m以下）自助早餐＋双人下午茶套餐（入住当日）＋双人卡丁车1次（前台领取体验券）

*每组套票只包含一份双人下午茶及一次双人卡丁车

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（图片来源：KKday）

【618年中大促限定・周末同价・悠然假期套餐】高级豪华客房1晚+2大1小(1.2m以下)自助早餐+CNY300餐饮现金券或自助晚餐(2选1)+双人卡鲁冰雪世界3小时娱雪+骑乐马术体验+儿童部落畅玩

优惠：HK$1,559起/晚，平均低至HK$520起/晚/位（原价HK$2,078起）

套票包含：高级豪华客房1间1晚＋2大1小（1.2m以下）自助早餐

．餐饮2选1：平日CNY300餐饮现金券（可用于酒店自营餐厅）或周末2大1小自助晚餐

．娱乐项目：双人卡鲁冰雪世界3小时娱雪体验（含雪服+雪地鞋+储物柜，可补差CNY150/人升级3小时滑雪）＋骑乐马术英式马术体验（观澜湖新城MHMALL）

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（图片来源：KKday）

【618年中大促限定・周乐游套餐】高级豪华客房1晚+双人自助早餐+CNY500餐饮现金券或双

人水疗60分钟(2选1)+卡鲁冰雪世界/海洋世界/陶艺体验(3选1)+高尔夫球练习场体验

优惠：HK$1,699起，平均低至HK$850起/晚/位（原价HK$3,011起）

．餐饮2选1：CNY500元餐饮现金券（可兑换周五六双人自助晚餐）或双人60分钟休闲舒缓水疗

．娱乐3选1：双人卡鲁冰雪世界3小时娱雪或海洋世界游览体验或手艺工场陶艺体验（含烧制）

另包：高尔夫球练习场体验（50粒球）＋免费泳池/健身房＋免费穿梭巴士＋打卡野趣花果园＋酒店康乐中心双人畅玩

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（图片来源：KKday）

酒店资讯：

地址：深圳市龙华区龙华新区观澜高尔夫大道1号（国家5A级旅游景区）

入住：15:00后；退房：次日12:00前

山景阁西餐厅（自助晚餐）：18:00-21:00（周五六：17:30-21:00，分批入座）

深圳亲子酒店优惠3：深圳龙华希尔顿逸林酒店 买一送一玩儿童乐园

深圳龙华希尔顿逸林酒店位于龙华区核心地段，与龙华星河 iCO 购物中心连通，距离深圳美术馆新馆只需20分钟车程，附近亦有不少必到景点，如壹方天地购物中心，内有超过 500 间店铺，还有山姆会员店及各式网红名店，让妈妈尽情shopping！推介到3层高的「朗玩」，夹公仔机、电动游戏机、保龄等应有尽有，亦有儿童运动专区，想打篮球、射箭、弹床等都有得玩，孩子可尽情放电。

（图片来源：kkday）

今次套票加送欢迎曲奇，亦可畅玩2楼的室内森林儿童乐园，还可以延迟退房至14:00（视房态），最啱带小朋友去！

（图片来源：大众点评）

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【618大促・买一送一】行政客房(48㎡)/全景开放式大床套房(60㎡)/豪华大床套房(98㎡一房一

厅)1间2晚或2间1晚+双人次日自助早餐+双人当日行政礼遇

优惠：HK$2,071起/（1间2晚）或（2间1晚）（原价HK$3,345起）；2 人入住低至每位HK$518起/间/晚

套票包含：行政客房或全景开放式大床套房或豪华大床套房1间2晚或2间1晚＋双人次日自助早餐＋双人当日行政礼遇

．选择1间2晚：2晚均可享双人早餐及双人行政礼遇

．选择2间1晚：2间房均可享双人早餐及双人行政礼遇

*送欢迎曲奇・室内森林儿童乐园・延迟退房

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【618大促·双人早+晚餐】尊贵客房/逸林客房（带浴缸）+双人自助早餐+双人自助晚餐｜赠送欢迎曲奇+室内森林儿童乐园+延迟退房

优惠：HK$1,492起/晚，人均低至HK$746起/晚（原价HK$2,419起/晚）

套票包含：尊贵大床房或逸林大床/双床房1间1晚＋双人次日自助早餐＋双人当日自助晚餐

*送欢迎曲奇・室内森林儿童乐园・延迟退房

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（图片来源：KKday）

【618大促·双人早+晚餐】全景开放式套房（60㎡）/豪华大床套房（98㎡一房一厅）+双人自助早餐+双人行政礼遇+双人自助晚餐｜赠送欢迎曲奇+室内森林儿童乐园+延迟退房

优惠：HK$1,608起/晚，人均低至HK$804起/晚（原价HK$2,766起/晚）

套票包含：全景开放式大床套房或豪华大床套房1间1晚＋双人次日自助早餐＋双人当日自助晚餐＋双人当日行政礼遇（HappyHour17:30-19:30，14楼行政酒廊）

*送欢迎曲奇・室内森林儿童乐园・延迟退房

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酒店资讯：

地址：深圳市龙华区东环二路8号

入住：15:00后；退房：次日12:00前（可提前预约延迟至14:00）

早餐：周一至五6:30-10:00；周六日6:30-10:30（开OPEN全日餐厅，二楼）

晚餐：17:30-21:30（开OPEN全日餐厅，二楼）

行政礼遇HappyHour：17:30-19:30（14楼行政酒廊，自助简餐・小食・酒水饮料）

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