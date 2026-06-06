端午亲子好去处｜端午亲子乐5大推介 非遗龙舟文化体验/学包端午糭/山涧游/泼水祭

「未食五月粽，寒衣不入栊」，端午节的来临，提醒大家夏季正式来临，可以到海滩、水上乐园玩水了。在端午节亦可品尝粽子等各式应节美食，以下活动「有得食、有得玩」，一起尽情享受节日的乐趣。

端午亲子乐推介1：郊野共学 端午糭乐泼水祭

「扒龙舟」是个大、小朋友都可参与的团体活动，还可以来场水上竞赛，亲子发挥合作力量。郊野共学与海泓龙舟第六年合办「非遗龙舟文化体验班」及「亲子龙舟竞赛」，让小朋友体验扒龙舟技巧与竞赛的乐趣。

摸摸龙头龙尾和龙舟传统工具， 并一起打龙舟鼓。（图片来源：受访者提供）

怕「身水身汗」的家长和小朋友也可参加「端午糭乐泼水祭」，学习包古法农家糭，从材料到包裹一步步体验传统工艺 ，还有「五毒射水」及泼水游戏，消暑又刺激；小朋友更可折叠专属战船，参加「水上龙舟纸船大赛」，紧张好玩。最后和家人一起品尝端午糭和清香端午茶，度过充实又欢乐的半日农家端午节之旅。

参加亲子龙舟预赛，每位小朋友争夺名次，赢取奖牌。（图片来源：受访者提供）

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端午糭乐泼水祭

日期：6月7日（星期日）、6月14日（端午节前夕星期日）、6月19日（端午节公众假期）

时间：12:30 - 15:30，14:00 - 17:00

地点： 大埔林村新塘 （公共巴士及小巴可以到达集合地点）

费用： $298 / 小童，$98 / 成人（陪同入场参观，不包含物资。）

对象：2岁或以上亲子

报名方法： https://forms.gle/FaYSuniYuCwfDAnA7

龙舟体验

地点：沙田体育会水上活动中心

对象：满3岁小童（每位3 - 8岁小朋友必须最少由1位成人陪同参与）

报名方法：https://forms.gle/D1gFHApSBZM7kKnH7

非遗龙舟文化体验班

日期及时间：6月14日（星期日）15:00 - 17:00

费用：$340 / 位

报名方法：https://forms.gle/D1gFHApSBZM7kKnH7

亲子龙舟竞渡2026

日期及时间： 6月7日（星期日）10:30 - 12:30、17:00 - 19:00； 6月21日（星期日）10:30 - 12:30

费用：$340 / 位

报名方法：https://forms.gle/D1gFHApSBZM7kKnH7

端午亲子乐推介2：山城教育 亲子山涧游

盛夏即将来到，天气虽未算炎热，但也很适合嬉水。除了沙滩和游泳池，香港也有不少清幽山涧，只要做足安全措施及有专人带领，也是小朋友和家长玩水避暑之选。

溪涧游玩是最天然的消暑方式。（图片来源：受访者提供）

山城教育向来积极推动亲子自然教育，今年端午节就有限定「亲子山涧游」 ，带大家走进乌溪沙的清凉秘境，在清澈山涧里，玩出属于孩子的节庆时光。除了行山、健行，还可赤足走进山涧嬉水，活动亦包括绘本分享，大家一起在微风中聆听节庆故事；再来个原野烹饪，让孩子学习生柴火，以及用A4纸箱烹饪。最后一起亲手制作龙舟手工，再放到涧中和其他参加者一同赛龙舟。

（图片来源：受访者提供）

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端午限定：亲子山涧游

日期：6月19日

时段：10:00 - 13:00、14:00 - 17:00

地点：乌溪沙（地铁站集合解散）

对象：2 - 7岁儿童及其家长

费用：$370（包1大1小；额外加1小$200，加1大$170）

报名：FB@wanderlandeducation

端午亲子乐推介3：西贡独木舟训练中心 端午节亲子水上活动

端午节除了龙舟活动，也可以趁假期发掘其他水上活动！西贡被称为香港后花园，而西贡独木舟训练中心暨水上活动园地正坐落在内海与外岛之间的一片平静水域，是香港少数真正适合五岁起亲子共划的训练基地。

端午前后水温适中，是探索红树林及内海湾的黄金时间。（图片来源：受访者提供）

今年6月，中心将推出六项特色水上活动，从龙舟、独木舟到儿童证书课程，让家庭不再只是「睇比赛」，而是一起落水玩，从探索中成长。亲子可尝试玩龙舟、独木舟，八岁以上懂泳术儿童更可挑战海星章课程，考取独木舟入门证书。至于「未玩过、又想试」的家庭或初学者，则可留意6月19日的中心开放体验日，只需$100，即可试玩独木舟或立划板！

亲子龙舟活动选在端午节前一 个星期日举行， 让家庭可在节日来临前，率先感受鼓声与水花。（图片来源：受访者提供）

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端午节亲子水上活动

地点： 西贡沙下路西贡独木舟训练中心暨水上活动园地（近回旋处）

查询：6689 0924（WhatsApp）

报名：https://forms.gle/Jd7dNQW7F6ZQfyjw8

亲子龙舟

日期：6月14日

时间：10:00 - 13:00

对象：5岁或以上儿童及家长

价钱：$480 / 对（端午节优惠价，包1大1小。）

亲子独木舟

日期及时间：6月14日 09:30 - 13:00，6月19日 14:00 - 17:30

对象：5岁或以上儿童及家长

价钱：$750 / 对（端午节优惠价，包1大1小。）

海星章课程

日期：6月27日

时间：09:30 - 15:30

对象：8 - 13岁（懂游泳）

价钱：$380（考核合格后包证书费用，此为优惠价。）

端午亲子乐推介4：Playkids野外小厨 DIY粟米叶端午糭

端午节大家都会吃美味的糭子应节，肉糭、碱水糭、豆沙糭，有甜有咸都由糭叶包裹。一般糭子都由竹叶或箬叶所包，但可有想过原来粟米叶也可拿来包糭？Playkids的野外小厨活动系列新推出端午限定活动，今次大、小朋友将走进田野，亲手采摘粟米，发掘粟米的多样用途。粟米叶用来包端午粽，又可制作美观又特别的环保粟米叶花，剩余的粟米粒则制成香甜的粟米汁。活动多多，小朋友在趣味学习中，学懂珍惜食物，善用食物各部分。同场更会制作珍珠泥公仔，又食又玩欢度节日。

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DIY粟米叶端午糭

日期：5月31日、6月7日

时间：14:00 - 17:00

费用：$310（1大1小），另加 $50 / 大人

地点： 大水坑城市田源（港铁大水坑站步行约5 - 8分钟）

报名方法：>>按此<<



端午亲子乐推介5：儿厨教坊 端午节可爱糭子馒头

糭子用糯米制成，不宜多吃，年幼小朋友也未必能吃下整颗糭子。想应节兼平日将糭子作茶点，可考虑参加由Kids' Cooking Hub儿厨教坊举办的端午节可爱糭子馒头。糭子造型的馒头以低糖及天然色粉制作，不加任何添加剂，天然健康，多吃也不怕坏肚皮。

端午节除了食糭，还可以制作「粽子馒头」，天然、健康、低糖。（图片来源：受访者提供）

此外，父亲节也快到，可顺道学习制作蔬菜咖喱饭，采用自家咖哩食谱，不用现成咖喱砖，让不爱吃甜的爸爸也能过个开心美味的父亲节。

父亲节不如学做蔬菜咖喱饭，学习利用不同的香料，不需加咖喱砖做出美味的咖喱饭。（图片来源：受访者提供）

儿厨教坊

地址：上环皇后大道中368号伟利大厦6楼7室儿厨教坊

报名：www.storganiser.com/kidscookinghub/kids

查询：5548 0180（WhatsApp）

端午节可爱糭子馒头

日期：6月13、19日

时间：14:00 - 17:00

对象：6 - 12岁

费用：$580（1大1小）

美食探险家：每周烹饪乐之蔬菜咖喱饭

日期：6月14日

时间：15:00 - 17:00

对象： 6岁或以上可自行上课 （6岁以下小童须由家长陪同上课，需加$40 / 位。）

费用：$540 / 位



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