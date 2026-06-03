小一叩门2026｜全港76间热门小学叩门交表/面试/取录/叩门文件一文睇清 2026/27年度小一统一派位结果公布

小一叩门2026｜终于来到这一刻！2026 / 27年度小一统一派位结果于6月3至4日放榜，「大抽奖」结果永远是有人欢喜有人愁，本年度共有16,345名儿童参加小一统一派位，而获派首三志愿共14093 人，比例约为93.6%，较去年略高。如果失落心头好，当刻就要部署叩门。

小一统一派位2026︳小一派位大抽奖结果公布 获派首三个志愿达86%

参与小一大抽奖的家长将于今、明两日（6月3、4日）可透过「智方便」、网上查阅或邮递方式收到2026/27年度小一统一派位结果。教育局发言人指本年度共有16,345名儿童参加小一统一派位，在参加统一派位的儿童当中，获派甲部学额的占1,865人，获派乙部学额的占14,480人。而获派首三个志愿学校的儿童共14,093人，比例约86.2%，较去年约为79.7%上升6.5%。如加上自行分配学位合计，小一派位整体满意率为93.6%，较去年上升3.6%。

般咸道官立小学（图片来源：资料图片）

小一叩门2026｜港岛区各区热门学校

香港区的11区校网为全港家长「心心眼」校网，另外12校网亦属港岛中的热门之选，如想透过叩门入读心水学校就要留意以下小一叩门资料。

玛利曼小学（资料图片）

点击图片浏览小一叩门港岛区热门学校：

学校 校网 详情/网上申请 嘉诺撒圣心学校 11 按此 般咸道官立小学 11 按此 英皇书院同学会小学 11 按此 英皇书院同学会小学第二校 11 按此 中西区圣安多尼学校 11 按此 轩尼诗道官立小学 12 按此 轩尼诗道官立小学（铜锣湾） 12 按此 嘉诺撒圣方济各学校 12 按此 玛利曼小学 12 按此 圣若瑟小学 12 按此 番禺会所华仁小学 14 按此 北角衞理小学 14 按此 香港嘉诺撒学校 14 按此 香港基督教循道衞理联合教会丹拿山循道学校 14 按此 中华基督教会基湾小学（爱蝶湾） 16 按此 中华基督教会基湾小学 16 按此 圣公会柴湾圣米迦勒小学 16 按此 爱秩序湾官立小学 16 按此

小一叩门2026｜九龙区各区热门学校

九龙区同样有多个「兵家必校之地」校网，34、41校网都是最受家长欢迎的心水之选，想为孩子叩得心仪学校，就要留意以下资料，做好交表及面试的准备。

中华基督教会协和小学（长沙湾） （资料图片）

点击图片浏览小一叩门九龙区热门学校：

学校 校网 详情/网上申请 嘉诺撒圣玛利学校 31 按此 油蔴地天主教小学（海泓道） 31 按此 循道学校 31 按此 大角嘴天主教小学 32 按此 大角嘴天主教小学（海帆道） 32 按此 协恩中学附属小学 34 按此 陈瑞祺（喇沙）小学 34 按此 马头涌官立小学 34 按此 天神嘉诺撒学校 35 按此 黄埔宣道小学 35 按此 圣公会奉基小学 35 按此 中华基督教会协和小学（长沙湾） 40 按此 长沙湾天主教小学 40 按此 荔枝角天主教小学 40 按此 嘉诺撒圣家学校 41 按此 华德学校 41 按此 嘉诺撒圣家学校（九龙塘） 41 按此 嘉诺撒小学（新蒲岗） 45 按此 保良局锦泰小学 45 按此 佐敦谷圣若瑟天主教小学 46 按此 九龙湾圣若翰天主教小学 46 按此 路德会圣马太学校（秀茂坪） 48 按此 蓝田循道卫理小学 48 按此 乐华天主教小学 48 按此 圣安当小学 48 按此

小一叩门︳新界区各区热门学校

新界区较多校网，91校网当然是最受家长欢迎之一，要叩门就要做足准备！

圣公会阮郑梦芹小学（学校概览）

点击图片浏览小一叩门新界区热门学校：

学校 校网 详情/网上申请 香港浸信会联会小学 62 按此 中华基督教会基慧小学（马湾） 62 按此 圣公会主爱小学 64 按此 圣公会仁立小学 65 按此 圣公会仁立纪念小学 65 按此 圣公会青衣主恩小学 66 按此 保良局世德小学 66 按此 中华基督教会何福堂小学 70 按此 保良局梁周顺琴小学 70 按此 道教青松小学（湖景邨） 70 按此 顺德联谊总会李金小学 71 按此 香港青年协会李兆基小学 72 按此 元朗商会小学 73 按此 光明学校 73 按此 通德学校 74 按此 基督教宣道会徐泽林纪念小学 74 按此 东华三院马锦灿纪念小学 80 按此 圣公会荣真小学 80 按此 上水宣道小学 81 按此 五旬节于良发小学 81 按此 香海正觉莲社佛教正觉莲社学校 81 按此 圣公会阮郑梦芹小学 84 按此 保良局田家炳小学 84 按此 沙田官立小学 89 按此 马鞍山循道卫理小学 89 按此 胡素贞博士纪念学校 91 按此 圣公会主风小学 91 按此 慈航学校 91 按此 保良局朱正贤小学 91 按此 将军澳循道卫理小学 95 按此 顺德联谊总会梁洁华小学 95 按此 佛教志莲小学 95 按此 基督教宣道会宣基小学 95 按此

延伸阅读：13件小一叩门所需文件

除了要填好申请表，不少学校都需亲自递交申请表，于交表时亦要带齐以下资料，免挂一漏万而失去了交表时机。

点击图片浏览小一叩门所需文件：

相关文章︳小一派位懒人包︳小一自行分配学位填表策略/小一统一派位策略/小一面试/小一叩门贴士（持续更新）

相关文章︳小一叩门2026｜全面解读50+条热门叩小一门问题：点解觉得孩子唔适合获派学校？

相关文章｜小一叩门2026｜派位失利必读叩门急救手册：优先处理5件事+自荐信7个重点内容