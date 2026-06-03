小一叩门2026｜全港76间热门小学叩门交表/面试/取录/叩门文件一文睇清 2026/27年度小一统一派位结果公布
更新时间：06:00 2026-06-03 HKT
发布时间：06:00 2026-06-03 HKT
发布时间：06:00 2026-06-03 HKT
小一叩门2026｜终于来到这一刻！2026 / 27年度小一统一派位结果于6月3至4日放榜，「大抽奖」结果永远是有人欢喜有人愁，本年度共有16,345名儿童参加小一统一派位，而获派首三志愿共14093 人，比例约为93.6%，较去年略高。如果失落心头好，当刻就要部署叩门。
小一统一派位2026︳小一派位大抽奖结果公布 获派首三个志愿达86%
参与小一大抽奖的家长将于今、明两日（6月3、4日）可透过「智方便」、网上查阅或邮递方式收到2026/27年度小一统一派位结果。教育局发言人指本年度共有16,345名儿童参加小一统一派位，在参加统一派位的儿童当中，获派甲部学额的占1,865人，获派乙部学额的占14,480人。而获派首三个志愿学校的儿童共14,093人，比例约86.2%，较去年约为79.7%上升6.5%。如加上自行分配学位合计，小一派位整体满意率为93.6%，较去年上升3.6%。
小一叩门2026｜港岛区各区热门学校
香港区的11区校网为全港家长「心心眼」校网，另外12校网亦属港岛中的热门之选，如想透过叩门入读心水学校就要留意以下小一叩门资料。
点击图片浏览小一叩门港岛区热门学校：
|学校
|校网
|详情/网上申请
|嘉诺撒圣心学校
|11
|按此
|般咸道官立小学
|11
|按此
|英皇书院同学会小学
|11
|按此
|英皇书院同学会小学第二校
|11
|按此
|中西区圣安多尼学校
|11
|按此
|轩尼诗道官立小学
|12
|按此
|轩尼诗道官立小学（铜锣湾）
|12
|按此
|嘉诺撒圣方济各学校
|12
|按此
|玛利曼小学
|12
|按此
|圣若瑟小学
|12
|按此
|番禺会所华仁小学
|14
|按此
|北角衞理小学
|14
|按此
|香港嘉诺撒学校
|14
|按此
|香港基督教循道衞理联合教会丹拿山循道学校
|14
|按此
|中华基督教会基湾小学（爱蝶湾）
|16
|按此
|中华基督教会基湾小学
|16
|按此
|圣公会柴湾圣米迦勒小学
|16
|按此
|爱秩序湾官立小学
|16
|按此
小一叩门2026｜九龙区各区热门学校
九龙区同样有多个「兵家必校之地」校网，34、41校网都是最受家长欢迎的心水之选，想为孩子叩得心仪学校，就要留意以下资料，做好交表及面试的准备。
点击图片浏览小一叩门九龙区热门学校：
|学校
|校网
|详情/网上申请
|嘉诺撒圣玛利学校
|31
|按此
|油蔴地天主教小学（海泓道）
|31
|按此
|循道学校
|31
|按此
|大角嘴天主教小学
|32
|按此
|大角嘴天主教小学（海帆道）
|32
|按此
|协恩中学附属小学
|34
|按此
|陈瑞祺（喇沙）小学
|34
|按此
|马头涌官立小学
|34
|按此
|天神嘉诺撒学校
|35
|按此
|黄埔宣道小学
|35
|按此
|圣公会奉基小学
|35
|按此
|中华基督教会协和小学（长沙湾）
|40
|按此
|长沙湾天主教小学
|40
|按此
|荔枝角天主教小学
|40
|按此
|嘉诺撒圣家学校
|41
|按此
|华德学校
|41
|按此
|嘉诺撒圣家学校（九龙塘）
|41
|按此
|嘉诺撒小学（新蒲岗）
|45
|按此
|保良局锦泰小学
|45
|按此
|佐敦谷圣若瑟天主教小学
|46
|按此
|九龙湾圣若翰天主教小学
|46
|按此
|路德会圣马太学校（秀茂坪）
|48
|按此
|蓝田循道卫理小学
|48
|按此
|乐华天主教小学
|48
|按此
|圣安当小学
|48
|按此
小一叩门︳新界区各区热门学校
新界区较多校网，91校网当然是最受家长欢迎之一，要叩门就要做足准备！
点击图片浏览小一叩门新界区热门学校：
|学校
|校网
|详情/网上申请
|香港浸信会联会小学
|62
|按此
|中华基督教会基慧小学（马湾）
|62
|按此
|圣公会主爱小学
|64
|按此
|圣公会仁立小学
|65
|按此
|圣公会仁立纪念小学
|65
|按此
|圣公会青衣主恩小学
|66
|按此
|保良局世德小学
|66
|按此
|中华基督教会何福堂小学
|70
|按此
|保良局梁周顺琴小学
|70
|按此
|道教青松小学（湖景邨）
|70
|按此
|顺德联谊总会李金小学
|71
|按此
|香港青年协会李兆基小学
|72
|按此
|元朗商会小学
|73
|按此
|光明学校
|73
|按此
|通德学校
|74
|按此
|基督教宣道会徐泽林纪念小学
|74
|按此
|东华三院马锦灿纪念小学
|80
|按此
|圣公会荣真小学
|80
|按此
|上水宣道小学
|81
|按此
|五旬节于良发小学
|81
|按此
|香海正觉莲社佛教正觉莲社学校
|81
|按此
|圣公会阮郑梦芹小学
|84
|按此
|保良局田家炳小学
|84
|按此
|沙田官立小学
|89
|按此
|马鞍山循道卫理小学
|89
|按此
|胡素贞博士纪念学校
|91
|按此
|圣公会主风小学
|91
|按此
|慈航学校
|91
|按此
|保良局朱正贤小学
|91
|按此
|将军澳循道卫理小学
|95
|按此
|顺德联谊总会梁洁华小学
|95
|按此
|佛教志莲小学
|95
|按此
|基督教宣道会宣基小学
|95
|按此
延伸阅读：13件小一叩门所需文件
除了要填好申请表，不少学校都需亲自递交申请表，于交表时亦要带齐以下资料，免挂一漏万而失去了交表时机。
点击图片浏览小一叩门所需文件：
相关文章︳小一派位懒人包︳小一自行分配学位填表策略/小一统一派位策略/小一面试/小一叩门贴士（持续更新）
相关文章︳小一叩门2026｜全面解读50+条热门叩小一门问题：点解觉得孩子唔适合获派学校？
相关文章｜小一叩门2026｜派位失利必读叩门急救手册：优先处理5件事+自荐信7个重点内容
最Hit
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚 14岁美少女复制朱丽蒨神颜 文静有家教一举动见父女情深
2026-06-01 15:30 HKT
何超莲、何猷启庆生晒三房最新全家福 72岁三太陈婉珍素颜展真实状态 返璞归真一脸慈祥
2026-06-01 17:30 HKT