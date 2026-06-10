中一叩门2026│香港道教联会邓显纪念中学 状元胜地叩门位有限要早准备

中一叩门2026│一所位处北区但名声遍布全港的Band 1学校，实力毋庸置疑 —— 香港道教联会邓显纪念中学早于会考年代已经出产状元，去年更再度诞生DSE状元，99.2%学生考获符合本港大学入学要求之成绩，绝对是北区劲旅。学生成绩亮眼，不过黄信德校长强调邓显并不止培育学生追求成绩，同时鼓励他们发展体艺等多方面潜能，达到全人教育的目的。

中一叩门2026│尽力表现已可取

Q1.学校叩门程序如何？

A：可亲临学校或于校网下载及填写申请表，合适的申请人将获邀请参加笔试和面试。根据近年情况显示，放榜当日的早上已收到数十份申请，建议有意报名家长要尽早准备。因应教育局政策调整，叩门位实在十分有限。

中一叩门2026│北区劲旅 香港道教联会邓显纪念中学（图片来源：受访学校提供）

Q2.叩门过程中，校方最看重甚么？

A：学校重视学生的多元发展，培养学生品学兼优。期望面试学生能有礼貌而且态度诚恳，亦会参考学生的呈分试成绩、操行、课外活动、校内或校外服务及获得的奖项等，多方面进行评估。

（图片来源：受访学校提供）

Q3.在校长眼中， 一位怎样的小六生会在叩门时令人眼前一亮？

A：一位充满自信、以礼待人、勇于尝试的学生，会更容易令人留下印象，因此叩门的同学应该把握机会，尽力展现自己的独特之处，让学校看见你的诚意与实力。

邓显是状元胜地，DSE成绩亦星星满泻，其中左二王苑廷是2025年状元，考获6科5**，现就读 于香港中文大学内外全科医学士课程环球医学领袖培训专修组别。（图片来源：受访学校提供）

Q4.叩门信 / 推荐信真的有用吗？Portfolio是否越精简越好？

A：推荐信实则只作参考之用，实在不是必须，至于Portfolio越精简，越能清晰让学校认识和掌握学生的优点和专长，无必要冗长繁琐。

（图片来源：受访学校提供）

Q5.校长有贴士给准备叩门的家庭吗？有何最常见的误区可以避免？

A：同学要尽量保持平常心，过度紧张反而会影响临场发挥，尽了能力就可以了。

香港道教联会邓显纪念中学黄信德校长（图片来源：受访者提供）

文：刘佩桦 图：受访学校提供

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