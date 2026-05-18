直私小学｜圣士提反书院附属小学小一入学简介会先到先得 了解办学理念与课程

直私小学｜历史悠久的赤柱圣士提反书院附属小学，将于2026年5月30日（星期六）举行2027/28学年小一入学简介会。作为全港备受瞩目的私立英文男女小学，学校凭独特的教学模式与优异的升中前景，每年都吸引大批家长关注。今次的小一入学简介会将不需登记及不设留位，先到先得，届时额满即止。

（图片来源：圣士提反书院附属小学校网）

圣士提反书院附属小学「全人教育」理念 外籍英语老师「专科专教」

圣士提反书院附属小学以基督教信仰为本，核心办学宗旨为推行「全人教育」。学校致力在学术卓越、品德塑造及多元发展三大支柱上取得平衡，开启孩子独特特质。校方倡导「先品后学」，非常重视学生的正向品格与社会责任感。在教学上，学校推动「探究式学习」，鼓励学生主动提问、寻根究柢。学校积极营造国际化学习环境，以英语为主要教学语言，中文科则以普通话授课。校内聘有 15 位外籍英语教师，并全面推行「专科专教」，让学生兼具国际视野与扎实的中国文化根基，灵活掌握「两文三语」。

（图片来源：圣士提反书院附属小学校网）

顶尖校园配套 小六寄宿课程

学校坐拥宽敞且环抱自然的校园，逾21万呎的校园设施多元化，设有泳池、攀石场、足球场及STEM实验室等。为了全面发掘学生潜能，学校推行「一人一乐器」方针，并提供剑击、管弦乐团等丰富的课外活动；另外，小六生须参与为期一年的寄宿课程，涵盖生活技能、服务及体艺培训，不但锻炼独立自理能力，更为日后升中打下坚实基础。

（图片来源：圣士提反书院附属小学校网）

当日简介会将介绍办学理念、课程与寄宿安排，名额300个，校方在开场前30分钟开放座位，先到先得。有意为子女报读27 / 28年度小一入学的家长，可于6月留意申请详情。

（图片来源：圣士提反书院附属小学校网）

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圣士提反书院附属小学2027-2028年度小一入学简介会

日期：2026年5月30日（星期六）

时间：10:00 - 11:30

地点：赤柱黄麻角道30号圣士提反书院附属小学衞燕华堂

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注意事项：

．简介会不接受预先报名，座位先到先得，座满即止。

．座位约300个，于开场前30分钟开放座位。

．家长如有感冒或咳嗽征状，进入校园时需戴上口罩。

．衣著要求：便服 (请勿穿著背心、短裤及拖鞋。)

．当天本校不会提供泊车位，家长请尽量使用公共交通工具到校。

．简介会以粤语进行

．简介会不接待儿童

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