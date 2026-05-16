对抗校园性骚扰小故事 教孩子与他人相处的4条界线 学会保护自己

在彩虹谷里，有一所奇妙的魔法小学，这里的学生不但要学数学、语文，还要学习如何控制魔法。校园里有会说话的树、会飞的书本，甚至连操场上的石头都会唱歌。孩子们每天都在笑声和魔法中成长，看似无忧无虑。

然而，一个小女生却满怀心事。

（非当事人，资料图片/图片来源：PhotoAC）

依迪是个小四学生，擅长召唤光球，能在黑暗的走廊里照亮大家的路。可是最近，她开始不愿意去魔法图书馆。原因是有一位高年级的男生阿洛，总是趁人少的时候靠近她，假装要看她的魔法书，却会突然伸手碰她的肩膀，甚至试图拉她的手。依迪感到非常不舒服，但又害怕说出来，因为阿洛是老师眼中的「天才魔法师」，大家都很喜欢他。

怕被笑而将「不舒服」收起依迪的心情日渐变得沉重。她怕被取笑，不敢告诉同学；也怕没人相信，不敢告诉老师。每天回家，她只是默默把光球收起来，假装自己很累。

（非当事人，资料图片/图片来源：PhotoAC）

直到有一天，魔法校园举办「勇气之夜」，每位同学都要分享一个自己最勇敢的故事。依迪站在台上，手里握着光球，声音颤抖地说：「有时候，当有人靠近我，做一些我不喜欢的事，我会觉得很害怕。我不知道该怎么办，但我希望自己能有勇气说出来。」

全场安静下来。老师们听到这句话，立刻意识到事情的严重性。他们开始调查，并与依迪耐心交谈。依迪终于鼓起勇气，把阿洛的行为告诉老师。学校随即采取行动，让阿洛接受辅导，并在全校推行「魔法守则」：不可以在未经同意下触碰别人，无论是身体接触，还是魔法互动。

（AI生成图片）

这件事轰动校园，许多孩子开始反思依迪的说话，原来有些「玩笑」或「友好」的举动，可能会令人感到不舒服。老师们也在课堂上加入了更多关于「尊重界线」的教学，让孩子明白友谊和魔法一样，需要建立在信任与尊重之上。

依迪的父母在得悉事件后感到既心痛又庆幸，一方面心痛女儿曾经独自承受恐惧，但也庆幸她最终勇敢说出来。他们再三向女儿表示：「假若别人的行为或说话令你觉得不舒服，不要自己承受，必须告诉我们或老师。我们会帮你，更会陪你一起面对。」

依迪听着父母的话，心里暖暖的。她的光球再次亮起，比以前更明亮，因为她知道自己不再孤单。

主动谈论人际相处的4条界线

依迪的故事虽然发生在魔法校园，但它反映了现实世界中可能出现的校园性骚扰问题。孩子往往因为害怕、不安或担心不被相信而选择沉默。家长应该主动与子女谈论人际相处的界线，让他们知道：

（图片来源：PhotoAC）

身体自主权：孩子要明白自己的身体属于自己，不能让人随意触碰或观看。 清晰界线：教导孩子分辨「友好」与「不恰当」的行为，例如拍拍肩膀和刻意触碰私隐部位的差别。 勇敢表达：让孩子知道向人说「不」并非不礼貌，当感到不舒服就应立即拒绝，并告诉可信任的大人。 建立信任：要让孩子知道，无论他们遇到甚么事，父母都会相信并支持他们。

（非当事人，资料图片/图片来源：PhotoAC）

性骚扰并不是「小事」，即使在小学阶段也可能出现。透过故事与对话，家长可以帮助孩子建立保护自己的意识，让他们在校园里安心成长，就像依迪的光球一样，闪闪发亮。

香港家庭计划指导会教育主任 李婉娴

家计会致力推动家庭、学校的性教育。想了解更多，欢迎浏览本会性教育网页：www.famplan.org.hk/sexedu

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