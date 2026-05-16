SEN学堂｜固执又不跟指令？3大方法提升自闭症孩子的家居学习与自理能力

作为一个出道20多年的SEN妈妈，笔者在过去两年一直与社福机构及特殊学校合作，在不同训练中心为自闭症孩子（下称A仔）进行家居训练，内容包括穿衣、刷牙、自己食饭、简单收拾等日常生活步骤。

（图片来源：《亲子王》）

很多家长面对的困难十分相似。以在职妈妈小玲为例，她的孩子今年七岁，经常忘记步骤、调乱次序、不专心、出现固执行为、不跟指令、情绪爆发。小玲和家人对自闭症认识不深，没有接受过特别培训，照顾A仔的经验有限。这种情况在香港十分普遍 —— 许多家长都是在得知孩子是A仔后，才开始了解甚么是自闭症。即使如此，他们仍然努力学习，这份坚持难能可贵。

大部分上述状况都是自闭症的常见特征。其中，家长最头痛的往往是学习能力与自理能力。以自己穿衣为例，不少家长表示已经教了很多次，但孩子每次都会漏掉步骤或调乱次序，令家长要时刻在旁协助，无法分身处理其他家务。

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方法1：将步骤细分至「刚刚好」

传统的教学方式（家长讲、孩子听；大人示范、孩子旁观）较适合主流小朋友，但对A仔来说却未必奏效。教导A仔步骤时，一气呵成地讲解怎样做是「大忌」 —— 因为A仔对指令的理解大多有困难，字数越多，他们就越困惑。大量内容与密集语速只会令A仔不自觉「hang机」。

（图片来源：PhotoAC）

教A仔要用「A仔的特别方式」 —— 将步骤拆得非常细，减少依赖语言。只要调整教学方式，孩子一定学得到。有家长曾反映，社工和老师已经提过这些方法无数次，日常生活中亦有应用，但效果不大。关键在于：单纯将穿衣的六个基本步骤拆成十二个步骤，对A仔来说「量仍然太大」。真正的窍门是 —— 在步骤1与2之间，再加入步骤1.1、1.2、1.3……当步骤拆得极细之后，根本不需要使用大量语言作补充，讲话速度自然慢下来。对A仔而言，这是刚刚好、接收得到，又跟得上的资讯量。

方法2：视觉提示与手把手教学

为了令A仔学得更好，家长可以预备视觉步骤提示 —— 用精简文字或图片列出所有步骤，列印出来或使用图卡作为辅助。每做一个步骤，就要求A仔在视觉提示中用手指出来。

最关键的一步是，教步骤时以「手把手跟住做」的形式进行。例如，家长拿起一条牛仔裤，孩子亦同时拿起自己的裤子。此时，要求孩子来回观察：家长的手在哪里？在裤脚？在裤头？还是在裤管？孩子自己的手又是怎样？两者有何不同？

（图片来源：《亲子王》）

A仔最缺乏的，正是这种人与物件之间来回的观察能力。如果家长能用这种形式教导，不单能提升学习能力与自理能力，连部分自闭症症状都能减轻。

方法3：用非语言提示代替直接答案

要是A仔真的忘记步骤，家长切忌直接将答案讲出来。例如，下一个步骤是「打开衣柜拿裤子」，千万不要说「柜呀、衣柜呀……」等。家长要学会「忍一忍口」，宁愿作出非语言提示，如用手指指向衣柜，或者走近衣柜咳两声。当A仔能主动想到答案，脑内的神经元会因为受到刺激而增生，久而久之，他们的表现和学习能力都会提升。

（图片来源：《亲子王》）

最后，如果可以的话，将视觉步骤张贴出来。在有需要时，那就是A仔的自我提醒，整体学习效率亦会因此提高。

陈杏仪（Minnie）

陈杏仪（Minnie）

出道21年的SEN妈妈，和家人于2021年成立亲和艺术慈善基金，每年举办SEN学童进步奖，鼓励社

会欣赏SEN学童的进步。通过自身的经验和不断进修，现为读写障碍、ADHD、ASD导师、绳索治疗

导师。同时积极推动SEN青少年就业，经营The Harmony共融餐厅。

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