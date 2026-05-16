澳门亲子好去处4大推介 沉浸式丝路之旅/免费参观炮竹厂/首个全自动人形机械人演出

复活节假后，下一个长假期得等到暑假，心思思想出外旅游轻松一下，澳门可说是最方便来个快闪小旅行的好地方。不妨入住一晚高级酒店，欣赏非遗联乘高科技的创新表演，也可参观沉浸式展览，再探索当地美食和古迹，轻松度过两日一夜！

澳门亲子好去处推介1：保利美高梅博物馆 沉浸式「丝路」之旅

早于二千多年前的中国，已开辟了著名的丝绸之路，建立了连接中亚、欧亚的贸易网络。由美高梅与保利文化携手打造的保利美高梅博物馆位于澳门美高梅二楼，由2024年起至今一直免费开放给大众，推动共赏艺术和创新。

展览免费入场，可即场取票，亦可预先于保利美高梅博物馆官网预约。（图片来源：《亲子王》）

博物馆现正举行「丝路」展览，以欧亚大陆上丝绸之路沿线国家的「遗珍」为线索，分为四个主题空间展出自西周至当代逾200件珍贵展品。展览更配合沉浸式数字互动体验，小朋友也可以视觉、听觉及VR模拟体验，增加观展趣味。同时，博物馆于5月31日前逢星期六、日均会举行《博物馆奇遇记 —— 盛唐有话说》，欢迎亲子参加穿梭于不同场景之间，与「历史人物」亲身接触，欣赏表演和听故事，全感官走进盛唐旅程。

免费导览小册子特别设有亲子手绘版，让小朋友边参观边辨认文物，彷如参加寻宝游戏。（图片来源：《亲子王》）

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「丝路」展览

日期：即日起至另行通知

时间： 星期六及公众假期 10:00 - 20:00， 星期日 10:00 - 19:00（最后进场时间为闭馆前30

分钟）；每日15:00（粤语）及16:00（普通话）设公众导赏服务，毋须预约。

费用：全免

地点：澳门美高梅2楼保利美高梅博物馆

博物馆奇遇记 —— 盛唐有话说

日期及时间：

•即日起至5月31日（逢星期六、日）19:00

票价： 1大1小澳门币100元（适用于12岁或以下小童）、2大2小澳门币150元

对象：建议5岁以上人士参与。

预约及查询：https://museum.mgm.mo/

澳门亲子好去处推介2：澳门2049 非遗与高科技融合

人工智能和机械人技术发展一日千里，不仅应用在科研和日常生活，连去年和今年的央视春节联欢晚会都有精彩的机械人表演。

人形机械人H1曾参与春晚表演「技惊四座」， 其实最早亮相是于《澳门2049》的舞台之上。（图片来源：《亲子王》）

而全球首个全自动人形机械人驻场演出，将会在澳门美高梅剧院上演！由大导演张艺谋联同国际20个世界级团队合力打造的《澳门2049》，以前沿智能技术诠释千年中华文化精粹，把不可能化做可能，舞台上传统与创新激荡，视觉效果超卓。小朋友也会对台上的机械臂结合舞蹈、少数民族歌舞结合舞台视觉影像、水下摄影叹为观止，也会对中国的非物质文化遗产有更深入的认识。

8种华夏文化与创新科技碰撞出有趣而动人的火花， 小朋友也可对非物质文化遗产增加认识。（图片来源：《亲子王》）

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澳门2049

日期：逢星期三至日

时间： 星期三至六 19:30 - 20:50，星期日 15:00 - 16:20

票价： 澳门币288 - 888元）（3岁以下的小童在不占位的情况下，毋须购票入场。）

对象： 适合全家观赏，但13岁以下小童需由成年人陪同入场（演出现场有强劲雷射及灯光音效，敬请留意）。

地点：美狮美高梅 - 美高梅剧院

查询及购票： https://macau2049.mgm.mo/ 及各大售票平台

澳门亲子好去处推介3：益隆炮竹厂 古迹中散步

「放炮仗、烧烟花」都是华人大时大节的喜庆活动，在澳门还未发展旅游业和博彩业之前，神香业、火柴业和炮竹业曾是澳门上世纪三大手工业。

益隆炮竹厂旧址有百年历史，是澳门仅存且保存较为完整的炮竹工业遗址。（图片来源：《亲子王》）

而氹仔更是当年炮竹的主要生产基地，如今以上工业都已在澳门不复见，但氹仔仍保留具有近百年历史的「益隆炮竹厂」，是现时保存较为完整的炮竹工业遗址，见证着炮竹业兴衰迭荡的历史。遗址内的「益隆炮竹厂旧址游径」现已开放，全长约400米，环境宁静清幽且绿意盎然，适合一家人逛完繁嚣的官也街，在这里休憩散步，游览旧澳门的炮竹工业遗址，并且逛逛文青风cafe和有趣文创店。

英国普普艺术家Philip Colber的标志「龙虾先生」 亦加入益隆炮竹厂元素并于场内展出。（图片来源：《亲子王》）

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益隆炮竹厂旧址

地址： 澳门氹仔施督宪正街西侧，邻近龙环葡韵、 氹仔旧城区及松树尾社区中心。

开放时间： 06:00 - 19:00（逢星期三15:00 - 19:00休息，公众假期照常开放）；展览馆及文创礼品店：10:00 - 19:00

入场费：免费

澳门亲子好去处推介4：氹仔街市 全新美食集中地

去澳门必做的事当然是扫街吃尽各式美食！但随着夏天来临，站在街头顶着太阳会令人胃口全失。近日氹仔街市进行活化改造，摇身一变成人气美食广场，大家可以在室内凉冷气慢慢大叹各款美食。

氹仔街市大变身，成为复合式文创新地标， 日后去官也街又多一个地点扫街。（图片来源：《亲子王》）

街市地面层保留蔬果、海鲜档等摊档，但一楼多了轻食和文创摊位，全空调开放，又增设澳门特色街名、葡式建筑元素的用餐区，座位相当多，可以舒服用餐。二楼是天台空间，开了一间名为「旅图咖啡」的cafe，分有室内外用餐区，气氛非常写意，咖啡店更不时在节日假期举行亲子活动如小小咖啡师，出发前不妨到其社交平台留意一下！

小朋友不用做选择，可以每间商户买少少再一起开餐。（图片来源：《亲子王》）

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氹仔街市

地址： 澳门嘉模堂区氹仔地堡街358号（近官也街入口）

街市营业时间： 07:00 - 22:00 （食店一般10:00开放，部分营业时间不定。）

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