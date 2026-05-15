妇联调查：77%港人不愿生育创近10年新高 3大因素成生仔「阻力」｜亲子热话

为人父母，见证小生命成长本应是件幸福事，但放眼今日香港，这份幸福却似乎遥不可及。香港妇联近日公布「2026年港人生育意愿问卷调查」结果，高达77%受访者明确表示不愿生育，较2025年下跌5.1个百分点，不愿生育比率创近10年新高。调查于今年1月底至2月进行，共收集2,413份问卷。

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3大制约因素成生仔「阻力」生育率跌至新低

三大制约因素仍是港人生育的主要阻力：98.7%受访者指育儿成本过高、92.7%认为房屋短缺、80.6%表示工作繁忙无暇照顾。香港妇联副秘书长林慧明议员指出，虽然市民对政府鼓励生育政策的认知度与评分有所上升，但生育意愿不升反跌，显示政策未能真正对应市民的生活现实。2025年香港登记新生儿仅约31,714名，按年大跌14%，综合生育率跌至0.8的历史新低，于亚洲排行尾二，仅次于澳门。

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妇联副主席罗婉珮议员坦言，政府近年有推出不同的生育政策，调查结果显示市民认可政府有「诚意」，但「诚意」未能转化为生育的「底气」，如「家有初生优先选楼/配屋计划」仅涵盖资助出售单位及公屋，对有私楼的中产并无直接帮助。或许社会是时候思考，如何就推动年轻夫妇生育，提供更实质的支持与信心。

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提高生育率的3个建议

调查中有不少年轻夫妇对于生育上的意见，要提高生育率，从中归纳出以下3个建议：

1. 育儿成本及住屋支援

「家有初生优先选楼/配屋计划」主要惠及公屋及资助房屋，许多中产夫妇因供楼负担沉重而不敢生育。若能为育有子女的私楼家庭提供显著的税务扣减，或进一步增加子女免税额，可减轻他们的经济压力，让中产家庭也有生育的「底气」。

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2. 社区幼儿托管服务

香港生活压力大，不少年轻夫妇「手停口停」，亦未必有太多的储备用作聘请外佣照顾孩子。调查显示「无暇照顾」是主因之一，若有更完善的社区幼儿托管网络，或政府可与企业合作，资助于商业区或大型屋苑设立更多高品质的幼儿中心，并推行「邻里支援幼儿照顾计划」专业化，或可令新手父母于工作时无后顾之忧，平衡事业与家庭发展。

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3. 推动「生育友善职场」文化

除了法定产假，政府可透过津贴鼓励企业实施弹性工作制、居家办公（WFH）或提供额外的「亲子假」。当社会不再将生育视为职涯障碍，并给予父母更多陪伴子女的时间，年轻夫妇对未来的信心自然会逐步提升，进而转化为生育行动。

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