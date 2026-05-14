2026叩门准备 5位中学校长亲授技巧+热门学校叩门程序｜《亲子王》新一期精选内容

「养儿一百岁，长忧九十九」？如果家有将于本年度9月升读中一的子女，又于自行分配学位阶段未有着落，真是未到100岁，已经长忧365日。前阵子家长才头痛完统一派位的填表策略，好不容易熬到表已交，又要待至7月7日公布中学学位分配结果，一切还未尘埃落定，一切还未能放松。这段等待的日子，家长与孩子必须好好准备呈三及叩门，万一派位失利就要即时启动叩门要求，尽最后一分力争取心仪中学学位。热门中学的叩门要求，定然能让亲子作为备战参考，为这场升中路作最后冲刺，终结阶段性忧心！

香港浸会大学附属学校王锦辉中小学

作为本地热门直资，香港浸会大学附属学校王锦辉中小学，从来都是家长的头号选择之一，明知是一所「一条龙」学校，叩门学额不多，家长及学生仍然想一试。总校长陈伟佳博士说：「明白每年升中派位结果公布后，很多家长都希望为子女把握多一次入读心仪中学的机会，所以叩门实为不能错过的黄金机会。」学校每年均预留约10个七年级（中一）叩门学额，这项安排已经沿用多年，因此学校会在中一派位结果公布当天（今年是7月7日）即时接受叩门申请。根据去年经验共收到约150人申请叩门，约15人争一个学额

香港浸会大学附属学校王锦辉中小学总校长陈伟佳博士（图片来源：受访者提供）

佛教善德英文中学

葵青区有多所热门的Band 1学校，香港佛教联合会属下的佛教善德英文中学是其中之一，升大学率连续多年逾九成，陈世咏校长强调学校重视学业成绩，但也注重学生的品德操守与正面价值观的培养。学校每年只有极少数的叩门名额，如同学符合收生准则（中、英、数三科成绩均达A级或90分，品行良好，积极参与课外活动），学校将于当日或翌日安排笔试，达标者会再进行面试，然后以电话通知获选同学。

佛教善德英文中学陈世咏校长（图片来源：受访者提供）

香港道教联会邓显纪念中学

一所位处北区但名声遍布全港的Band 1学校，实力毋庸置疑 —— 香港道教联会邓显纪念中学早于会考年代已经出产状元，去年更再度诞生DSE状元，99.2%学生考获符合本港大学入学要求之成绩，绝对是北区劲旅。学生成绩亮眼，不过黄信德校长强调邓显并不止培育学生追求成绩，同时鼓励他们发展体艺等多方面潜能，达到全人教育的目的。根据近年情况显示，放榜当日的早上已收到数十份申请，建议有意报名家长要尽早准备。因应教育局政策调整，叩门位实在十分有限。

香港道教联会邓显纪念中学黄信德校长 （图片来源：受访者提供）

保良局朱敬文中学

重视学生纪律的保良局朱敬文中学，位于沙田大围区，学校为高中生建立「升学安全网」，加强生涯规划活动，以及与不同大专院校合作，丰富毕业生选科选择，完善的课程规划，渐得到区内家长及学生认同，刚过去的升中自行分配学位阶段，收到的申请就比往年大增五成。赵文浩校长说：「过去两年，学校都收到超过100份叩门申请。在7月份叩门阶段，学校会有少量学额空缺（视乎统一派位后的情况而定），并会在派位结果公布后随即接受申请。」

保良局朱敬文中学赵文浩校长（图片来源：受访者提供）

佛教沈香林纪念中学

作为屯门区一所屋邨中学，佛教沈香林纪念中学的办学理念以学生为本，近年着力提升学生英语能力，实行「按能力分组教学」，为学生建立信心，对提升中游学生的成绩有显著帮助，去年DSE就有学生经「学校推荐直接录取计划」获香港科技大学录取。冯顺宁校长强调因才施教，对学生是更见重要。「个人鼓励家长及学生先亲身到校，了解学校环境。学额方面，本年度预计提供约五至八个名额，值得一提是，我们重视学生的多元发展及主动性，竞争虽然激烈，但欢迎认同学校理念、愿意拥抱创新科技的学生申请。」

佛教沈香林纪念中学冯顺宁校长（图片来源：受访者提供）

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曾为养家敲监制门 周志康：「责任越大，能力才会越大。」

戴着企鹅面具，他在《中年好声音4》拿下五灯满分。面具下，他是两女之父、艺人 —— 周志康。褪下「企鹅人」的身份，他形容自己是个「佛系爸爸」，不催谷、不比较，相信快乐童年比甚么都重要。但佛系不等于被动，他曾为养家，硬着头皮敲监制的门。从17年前参加《超级巨声》的青涩小子蜕变成「企鹅人」，他明白到，尽情与尽力做好每件事，便是最好的身教。即睇「星级教养」，更了解 周志康。

（图片来源：《亲子王》）

咳嗽喉咙痛 即饮麦芦卡？UMF数值不是越高越好

近日天气反复，不少人在出现喉咙不适时，就会首先想到冲杯麦芦卡蜂蜜（Manuka Honey），期望借此达到纾缓及抗菌抗炎的效果。然而，小小一瓶就动辄数百港元，与一般蜂蜜究竟有何不同？到底是否如「神药」般物有所值？蜂蜜瓶上所标签的UMF及MGO数值又有甚么意义？今期就由营养师以营养学角度，于「健康养生」为大家拆解相关迷思。

（图片来源：Shutterstock）

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