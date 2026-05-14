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高主教书院小学部全校绘画比赛 展现艺术才华｜创意贴堂区

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更新时间：17:03 2026-05-14 HKT
发布时间：17:03 2026-05-14 HKT

创意贴堂区｜为了培养学生的艺术素养与创意表达能力，鼓励他们透过绘画抒发情感与观察生活，高主教书院小学部举行全校性的绘画比赛，为学生提供展现才华的平台，提升自信心，并促进彼此交流与欣赏，营造积极而具艺术气息的校园环境。

创意贴堂区｜高主教书院小学部全校绘画比赛

一年级冠军 1A 郑梓聪（图片来源：受访者提供）
一年级冠军 1A 郑梓聪（图片来源：受访者提供）

 一班高主教书院小学部的同学仔以不同的绘画工具及素材，加上个人创意，绘画出不同风格的作品，有以学校生活为题材，也有以人气的大熊猫作主角，将生活体验透过画笔细致描绘出来与全校师生分享。

一年级亚军 1B 曾德齐（图片来源：受访者提供）
一年级亚军 1B 曾德齐（图片来源：受访者提供）

点击图片浏览高主教书院小学部同学作品精选：

高主教书院小学部
地址：湾仔司徒拔道肇辉台1号E
查询：2522 1826 / [email protected]
网址：rcps.raimondi.edu.hk 

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有好的创作一定要公诸同好，欢迎学校、学生投稿（所有中文作文、平面及立体视艺作品或STEAM作品皆可，题材不限，但请尊重原创，严禁抄袭），传送至[email protected]

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