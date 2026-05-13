4岁童被誉为「BB界齐白石」 慈善画作月历筹万元捐予宏福苑 首办画展善款全捐愿望成真基金

小朋友的世界纯真无添加，比起阅历丰富的大人，他们往往能捕捉到最动人的色彩的画面。年仅4岁的小男孩腾腾，凭借著对大自然独特的观察力与笔触，在社交平台上吸引了大量粉丝，更被网友誉为「BB界齐白石」 。其设计师妈妈曾为孩子推出慈善画作月历，筹捐过万元捐予大埔宏福苑灾民。近日，他将举办人生首个画展《笔腾墨跃》，展览期间会有举行5场慈善分享会，到时会有10幅精选画作出售，部分收益会拨捐予「Make-a-Wish慈善基金会」。

4岁腾腾从「Blue」开启艺术旅程

现年4岁的腾腾与绘画的缘分，早在蹒跚学步时便已萌芽。腾腾妈妈Jino接受《亲子王》访问时分享：「腾腾16个月时，第一个学习的词语竟然是『蓝色blue』，他对于任何东西的认知均先以颜色去区分，并习惯用色彩来区分并认知这个世界 。」

（图片来源：受访者提供）

身为插画师与设计师的腾腾妈妈，早期只是随手在社交平台上记录儿子的画作 。直到腾腾两岁半时，一段她画鞋子的影片意外地获得回响，网友们被他专注的神情与充满灵气的线条所打动，纷纷鼓励腾腾尝试不同的创作方式，如水墨画等，更称腾腾为「BB界齐白石」。

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大自然是最好的老师

许多家长好奇腾腾的绘画天赋是如何培养的？妈妈认为，「认知」与「零压力」是关键 ，先培养孩子对画画的热情。「开启小朋友画画天分，先要引起孩子的探索精神。我们居住在大屿山，每天都能轻易接触到大自然中的昆虫与植物，而大自然中就有很多丰富的形状、颜色值得他们去探索。」妈妈从不要求腾腾按照「标准符号」去画画 — 例如「太阳」不一定要画成圆形加上几条直线，而是鼓励她去观察真实的事物。「要带孩子去观察真实的物件，不止于图画或影片。在探索过程中，妈妈可以从旁协助小朋友，同时一起去发掘新观点，从新认知身边的事物。」

要培养孩子对画画的热情，「认知」与「零压力」是关键。（图片来源：受访者提供）

至于画画的技巧，妈妈认为当小朋友对画画产生热情后，就要让他有阶段性地学习。「要让小朋友知道每次落笔、使用颜色的机会，能够掌控到多少效果；并以实验性方法去培养孩子的兴趣，不要担心孩子整污糟衣服、画纸，让他自由发挥。」到已满足小朋友对画画的好奇心，就可以教孩子不同的画画技巧，如渐变色、染色等，一步步带孩子走艺术路，非一朝一夕可以达成。

（图片来源：受访者提供）

在妈妈的陪伴下，腾腾学会了观察鲸鱼的形态，并能精确捕捉到特定品种（如露脊鲸）身上的「颗粒状石头」特征 。3岁后的腾腾进步神速，能凭记忆描绘出各种动物的比例与颜色，将对世界的探索转化为画布上的线条 。

画笔下的疗愈力量：从灾民到慈善活动

腾腾将于5月19日至6月1日，在中环元创方PMQ举办一连14日的首个画展《笔腾墨跃》。这个慈善画展的契机，源于去年底大埔宏福苑火灾。「本身也有办慈善活动的想法，撞巧一位大埔宏福苑火灾灾民在其中一个分享画作的Threads帖文下留言，指看到腾腾的画作后感到十分疗愈，觉得他的画作为他带来温暖，令人重燃希望。这件事鼓励了我去为孩子办个慈善活动，便推出一个2026年的画作月历义卖，当时筹了逾万元，反应热烈，也加速了这次举办画展的念头。」腾腾的画作具备传递正能量的力量，妈妈希望透过活动，将这份爱心延续下去。

于去月底，腾腾妈妈将画作制成2026年月历义卖，当时筹了逾万元，捐予大埔宏福苑的灾民。（图片来源：受访者提供）

善款捐予「愿望成真基金」助病童

《笔腾墨跃》将免费入场，同时亦会精选出10幅画作进行义卖，当中所得收益的30%将捐赠予「Make-A-Wish愿望成真基金慈善基金」；同时亦会将40幅画作制作成精美明信片，进行「Make-A-Wish盲盒明信片慈善义卖」，明信片将不设定价，由观众自由出价购买，另外亦会推出「GRAPHENSTONE 西班牙环保油漆 x 笔腾墨跃 – TB14张彦腾四岁海陆空作品首展」限量纪念慈善油漆BOX SET，供有兴趣的观众购买，明信片与Box Set的收益，将会会全数拨捐「愿望成真基金（Make-A-Wish）」。

（图片来源：受访者提供）

选择将善款将拨捐「愿望成真基金」（Make-A-Wish） ，是希望将「希望」带给病童。「举办画展本来就是腾腾的一个小小愿望，如果能用一个孩子的愿望，去成就更多受疾病折磨孩子的愿望，这让画展变得更有意义。」小小的画笔拥有改变世界的力量，大家也一起去支持这位具艺术天赋的小画家，为慈善出一分力。

（图片来源：受访者提供）

笔腾墨跃 – TB14张彦腾四岁海陆空作品首展（TB14 at 4: A World of Wings, Fins & Shells Exhibition）

日期：2026年5月19日（星期二）至6月1日（星期一）共14天

时间：13:00 - 18:00

地点：中环鸭巴甸街35号PMQ元创方B座H504味道图书馆

门票：免费入场

笔腾墨跃-腾腾妈妈慈善分享会

第一场 日期：2026年5月23日 （SAT）/ 时间：14:30 - 15:30

第二场 日期：2026年5月24日 （SUN）/时间：14:30 - 15:30

第三场 日期：2026年5月25日 （公众假期）/ 时间：15:30 - 16:30

第四场 日期：2026年5月30日 （SAT）/时间：14:30 - 15:30

第五场 日期：2026年5月31日 （SUN）/ 时间：14:30 - 15:30

人数：每场15人

费用：$100（所得善款全数拨捐Make-A-Wish 愿望成真基金）

报名方法：＞＞按此＜＜

TB14腾腾现塲即席创作小壁画

日期：2026年5月25日（公众假期佛诞MON）

时间：14:30

腾腾现身画展日子

日期：5月19、23、25日

资料来源：Threads@Jino Yeung

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