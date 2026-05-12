林香柠手打柠檬茶56折送保温杯 1张优惠券兑换2杯、低至$16.5杯 13分店合用｜亲子优惠

小朋友爱吃糖果朱古力，珍奶、手打柠就是妈妈的治愈comfort food！今日（12日）林香柠手打柠檬茶有快闪优惠，低至56折即可入手4张林香柠电子再加送保温杯，最重要是现金券可以于全港13间分店，任拣全单饮品即时使用！同场还有潮凰鸭屎香柠檬茶买一送一，1张电子优惠券即享2杯，平均$16.5/杯！即入手手打柠优惠，跟家人齐齐开心share！

亲子优惠｜林香柠手打柠檬茶56折送保温杯

「林香柠」创立于2019年，海外总部设立于香港，门市遍布港九新界。品牌以自主研发的茶叶基底为核心，坚持严选高品质自家果园香水柠檬，搭配时令新鲜水果，始终坚持「用心选料、精心制茶、匠心配方」的理念，打造口感清新、营养丰富的各类茶饮。招牌手打柠檬茶、特浓渣男柠檬茶、泰绿手打柠檬茶等原创爆款饮品都是大受欢迎的系列！

（图片来源：KKday）

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现有林香柠手打柠檬茶快闪限量优惠，4张林香柠电子HK$30现金券＋保温杯1个低至56折，只需HK$90/组，更可于全港13间分店任拣全单饮品即时使用！另有潮凰鸭屎香柠檬茶电子优惠券买一送一优惠，1张电子优惠券即享2杯，即平均HK$16.5/杯，很抵饮呀！

（图片来源：KKday）

【快闪优惠｜限量套餐低至56折】4张林香柠电子HK$30现金券＋保温杯｜全港多区分店适用｜即买即用

优惠：HK$90/组（原价HK$159/组）

．套餐包含：4张林香柠电子HK$30现金券 ＋ 保温杯1个

．每张现金券适用于兑换任何HK$30以下饮品；如付款金额超过HK$30，需现场补差价

．现金券及保温杯须于所选分店使用及兑换

．使用日期：2026年5月12日 - 8月31日

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（图片来源：KKday）

【快闪优惠｜买一送一】林香柠「潮凰鸭屎香柠檬茶」电子优惠券（1张已包含2杯）｜全港多区分店适用｜即买即用

优惠：HK$33/2杯，平均HK$16.5/杯（原价HK$66）

．套餐包含：1张优惠券即享「潮凰鸭屎香柠檬茶」买一送一，2杯须同时领取

．使用日期：2026年5月12日 - 6月30日

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（图片来源：KKday）

适用分店：

旺角登打士街｜地址：旺角登打士街55号鸿达楼地下3号舖｜12:00 - 22:00（一至四、日）；12:00 - 22:30（五至六）

旺角雅兰中心｜地址：旺角弥敦道625 & 639号雅兰中心地下LA1号舖｜13:00 - 23:00

九龙湾淘大｜地址：九龙湾牛头角道77号淘大商场1期地下G128号｜12:00 - 22:00

观塘东广场｜地址：观塘成业街7号东广场地下G55号舖｜11:00 - 21:00

葵芳新都会｜地址：葵芳兴芳路223号新都会广场4楼469号舖｜12:00 - 22:00

铜锣湾Sogo｜地址：铜锣湾景隆街2号地下B号舖｜12:00 - 22:00

中环旗舰店｜地址：中环士丹利街42-44号万事利大厦地舖G/F｜11:00 - 21:00

柴湾富怡花园｜地址：柴湾小西湾道23号富怡花园地下8号舖｜11:30 - 22:30

北角百家利中心｜地址：北角炮台山电气道180号百家利中心地下1B号舖｜12:00 - 22:00

太古城中心｜地址：太古太古城道18号太古城中心2楼255及266号Carnival by Food Fiesta A号舖｜11:00 - 21:00

筲箕湾东强大厦｜地址：筲箕湾筲箕湾东大街54-60号东强大厦地下14号舖｜12:00 - 22:00

西环皇后大道西｜地址：西环石塘咀皇后大道西425G号地下3号舖｜12:00 - 22:00

湾仔香江大厦｜地址：湾仔骆克道143号香江大厦地舖｜12:00 - 21:45

（图片来源：KKday）

优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年5月12日 10:00 起至5月31日 23:59

*订单一经确认不可取消、更改或退款

*此优惠券不可兑换现金、不设找赎，亦不能与其他林香柠店内优惠同时使用

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