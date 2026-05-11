永东巴士5折优惠 低至$33北上去深圳/长隆/澳门 九龙新界多点上车｜亲子优惠

亲子优惠︳放假想北上玩乐，除了港铁、高铁，过境巴士亦是不少爸妈的心水之选，既可多点上车较就脚，又可一上车即到内地指定目的地，不用左转右转。早前永东巴士推出现金券优惠一出即售罄，今日（11日）又有新优惠，多条热门路线车票5折，低至$33/程就可以北上去玩，更有多条路线可选，如去澳门、深圳华发冰雪热雪奇迹、番禺长隆等，睇优惠详情，早早预订抢车票！

亲子优惠｜永东巴士5折优惠 低至$33北上去玩

（图片来源：KKday）

这次的永东巴士优惠设有多条热门路线可选，如珠海长隆、清远长隆、番禺长隆，也可选择去澳门，还有深圳华发冰雪热雪奇迹及广州花都热雪奇迹专线，炎夏去滑雪就更方便！同时可于香港市区多个上车点直通各大热门目的地，一上47座大空间舒适专车，无需自行转车就可出发去玩，节省排队购票时间，只要输入输入优惠码就有5折，并可预订日期开放至2026年6月30日（澳门线至9月30日），绝对要「先买定，后出发」！（购票需提供实名，下单后需二次确认车次状态，配额有限，售完即止）

买定车票出发去澳门玩水！（图片来源：KKday）

【独家优惠｜5折优惠】永东巴士香港市区 ＜往/返＞ 澳门单程

优惠：HK$180/位；输入优惠码「WTMOMAY11」后 HK$90/位（原价HK$180/位）

- 使用日期：即日起至2026年9月30日

- 每人限用优惠码1次，每笔订单最多购买2张

- 香港上车点：观塘APM、钻石山（荷里活广场）、葵芳（新都会广场）、旺角油麻地、尖沙咀（中港城）、荃湾（如心广场）

- 澳门下车点：澳门上葡京酒店、澳门威尼斯人酒店、澳门新葡京酒店

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（图片来源：KKday）

【独家优惠｜5折优惠】永东巴士香港市区 ＜往/返＞ 广州花都单程

优惠：HK$132/位；输入优惠码「WTHDMAY11」后 HK$66/位（原价HK$140/位）

- 使用日期：即日起至2026年6月30日

- 每人限用优惠码1次，每笔订单最多购买2张

- 香港上车点：观塘APM、钻石山（荷里活广场）、葵芳（新都会广场）、旺角油麻地、尖沙咀（中港城）、荃湾（如心广场）、沙田希尔顿中心、屯门Vcity、元朗YOHO MALL、启德体育园

- 花都下车点：广州热雪奇迹（花都融创茂2号门）、花都城际酒店（原聚喜来大酒店）

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（图片来源：KKday）

【独家优惠｜5折优惠】永东巴士香港市区 ＜往/返＞ 深圳华发冰雪热雪奇迹单程

优惠：HK$70/位；输入优惠码「WTHFMAY11」后 HK$35/位（原价HK$70/位）

- 使用日期：即日起至2026年6月30日

- 每人限用优惠码1次，每笔订单最多购买2张

- 香港上车点：观塘APM、钻石山（荷里活广场）、葵芳（新都会广场）、旺角油麻地、尖沙咀（中港城）、荃湾（如心广场）、沙田希尔顿中心、屯门Vcity、元朗YOHO MALL

- 深圳下车点：深圳华发冰雪热雪奇迹主入口对出地面P2停车场

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（图片来源：KKday）

【独家优惠｜5折优惠】永东巴士香港市区 ＜往/返＞ 番禺长隆/番禺广场单程

优惠：HK$70/位；输入优惠码「WTPYMAY11」后 HK$35/位（原价HK$70/位）

- 使用日期：即日起至2026年6月30日

- 每人限用优惠码1次，每笔订单最多购买2张

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【独家优惠｜5折优惠】永东巴士香港市区 ＜往/返＞ 清远长隆/清远国际酒店/清新美林酒店单程

优惠：HK$140/位；输入优惠码「WTQYMAY11」后 HK$70/位（原价HK$140/位）

- 使用日期：即日起至2026年6月30日

- 每人限用优惠码1次，每笔订单最多购买2张

- 香港上车点：观塘APM、钻石山（荷里活广场）、葵芳（新都会广场）、旺角油麻地、尖沙咀（中港城）、荃湾（如心广场）、沙田希尔顿中心、屯门Vcity、元朗YOHO MALL

- 清远下车点：清远长隆跨境巴士站（长颈鹿城堡酒店）、清远国际大酒店、清新美林酒店

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（图片来源：KKday）



【独家优惠｜5折优惠】永东巴士香港市区 ＜往/返＞ 珠海长隆/珠海人工岛单程

优惠：HK$150/位；输入优惠码「WTZHMAY11」后 HK$75/位（原价HK$150/位）

- 使用日期：即日起至2026年6月30日

- 每人限用优惠码1次，每笔订单最多购买2张

- 香港上车点：观塘APM、钻石山（荷里活广场）、葵芳（新都会广场）、旺角油麻地、尖沙咀（中港城）、荃湾（如心广场）

- 珠海下车点：珠海长隆企鹅酒店、长隆横琴湾酒店、长隆马戏酒店、长隆飞船酒店、珠海人工岛

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（图片来源：KKday）

优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年5月11日10:00至5月17日23:59

使用日期：澳门线即日至2026年9月30日；其余各线即日至2026年6月30日

*各线上下车站点不适用：太子、红馆、中环码头、东涌、迪士尼乐园、启德体育园、香港国际机场及亚洲国际博览站

*购票需提供实名，订单一经确认不做任何变更、退款及取消

延伸阅读：清远长隆森林温泉乐园/森林王国连酒店住宿

于去年4月30日全新开幕的清远长隆森林温泉乐园，是国内唯一复合型「森林奇遇」主题温泉水乐园，这里占地约20000㎡，共有40多个温泉汤池，每个都设计得别具匠心，其中的室内幻境汤池，将VP显示技术与舒适泡浴设备结合，以高科技手段营造出绝无仅有的梦幻温泉体验！在这里除了可泡温泉，还可看鹦鹉飞舞、象龟散步、獴哥出洞，跟一班森林朋友相遇！

清远长隆森林温泉乐园（图片来源：KKday）

而长隆乐园的亲子酒店备受家庭客欢迎，而清远长隆长颈鹿城堡酒店亦属亲子友善，这儿的「长颈鹿IP」取材自长隆原创动画片《卡卡虎大冒险》中长颈鹿「酋长家族」的故事，走进长颈鹿家族的城堡就有来自非洲欢快有力的欢迎曲，也有长颈鹿酋长的「入城仪式」，房内亦满布「长颈鹿IP」，让大家沉浸于长颈鹿的欢乐中。

清远长隆长颈鹿城堡酒店（图片来源：KKday）

点击图片浏览亲子短线游2026：

清远长隆森林王国集森林探险、动物互动、主题游乐、文化演艺、研发保育和主题餐商于一体，这个森林野趣主题乐园以中央大草坪为中心，延伸出鹦鹉雨林、猿林猴岛等10大主题区，还有多个主题科普体验馆、探究学堂，在游玩的同时，可以深入了解动物知识，亲手参与动物保育工作，领略生态文化的独特魅力！入园内必坐蒸气火车穿越大非洲，将有机会近距离造访全球最大的非洲象迁地保护大族群、白犀牛家族等众多稀有动物大家族，感受大自然的神奇！

清远长隆森林王国（图片来源：KKday）

清远长隆森林王国

地址：清远市清城区长隆大道长隆旅游度假区

查询：+86-4008830083

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