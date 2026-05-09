Facesss Poppin Playground儿童美妍据点2大扮靓玩乐专区 期间限定送意式雪糕｜亲子好去处

亲子好去处｜每位女孩子都是爸妈心目中的小公主，想带小公主去扮靓靓，大人的美妆店可能未必适合，那就去全港唯一专为小朋友而设的儿童美妍据点Facesss Poppin Playground，既提供儿童美妆造型、游乐体验，妈妈又可乘机shopping，人人大满足。于多个周末更有特别活动，各位妈妈可带孩子去边玩边扮靓靓。

亲子好去处｜2大扮靓玩乐专区 期间限定送意式雪糕

儿童美妍据点Facesss Poppin Playground犹如梦幻乐园，这里结合护肤、美发、彩妆及趣味生活玩意，小朋友可以一边玩乐，一边参与不同主题活动。店内特设Facesss Fun Lab互动儿童游乐区，凭场内消费即可入场，小朋友可透过积木及仿真化妆玩具自由探索和动手实验，男孩子也可以参加！同场还有期间限定专区Facesss Flowers Mart，提供逾30款精巧手工花卉，让大家可搭配心仪花材兼打卡留念。

小朋友可于Facesss Fun Lab互动儿童游乐 区玩积木及仿真化妆玩具，自由探索和动手实验，只需凭场内消费便可入场1次。（图片来源：官方图片）

场内亦有多个适合小朋友、安全可靠的美妍品牌，如首度推出独家儿童美发造型服务的韩国美发品牌Glampalm，童趣美甲服务AlbaV Beauty & Wellness、专为刚开始护肤和化妆的青少年设计的纯素护肤产品BeginS by JUNGSAEMMOOL、主理天然化妆护肤及个人护理产品的KICO by kindanaturals，一家人大可齐齐扮靓，兼享购物乐趣。

期间限定专区Facesss Flowers Mart提供逾30款精巧手工花卉，Facesss会员凭积分换领即可专属钩织花束体验。（图片来源：官方图片）

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Facesss Poppin Playground 一站式玩乐购物专区

地址： 尖沙咀海港城海运大厦2阶OT202号舖、 金钟金钟道93号金钟廊Lab Concept

时间：10:00 - 22:00

期间限定专区Facesss Flowers Mart（自选专属钩织花束体验）

日期：：5月9 - 10、23 - 25日、6月19 - 21日

时间：13:00 - 18:00

参加方法：在特定推广日子，Facesss Club会员凭500积分，可享1次钩织花束独特体验；可自选个人化

手工钩织花束，每束最多可挑选5支花材。

Facesss Fun Lab互动儿童游乐区

玩乐时间：每节1.5小时

对象：2 - 12岁（身高不超过1.4米之儿童）

参加方法：凭场内消费即可入场1次

*须由成人陪同参与

活动期间， 于指定品牌单一消费满$500，更可换领Facesss×TEEMTONE意式雪糕1客，边食边玩。（图片来源：官方图片）

Facesss×TEEMTONE梦幻意式雪糕体验

日期：即日起至5月31日

参加方法：于Facesss Poppin Playground内指定品牌消费满$500，即可获得意式雪糕1份；备有4种招牌口味可选：Lotus Biscoff、开心果、泰式奶茶配黑糖麻糬、柠檬茶雪葩。

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