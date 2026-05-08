2招助慢热孩子于幼稚园面试突围而出 大埔 3间学业轻松名小学推荐｜赵荣德升学信箱

不少孩子性格慢热，羞于开口与人交谈，家长们都担心孩子去面试时会因紧张而「蚀底」，究竟怎样可以令性格慢热的小朋友在幼稚园面试时更为投入？又有家长想知道大埔有没有一些注重学业而学习比较轻松的小学；亦有对女儿应选择圣士提反女子中学附属小学、嘉诺撒圣心学校、圣公会圣彼得小学有所困惑，为此想请教前喇沙小学副校长赵荣德。即刻跟大家看看教育专家赵荣德的分析。

幼稚园面试｜2招助慢热孩子于幼稚园面试突围而出

家长问：

赵Sir，我的小朋友见到陌生人会有些紧张，请问怎样可以令性格慢热的小朋友在幼稚园面试时更为投入？

赵Sir答：

慢热的孩子，见到校长会感到紧张，因而在幼稚园面试时不能投入。要解决这问题，有两个方法可以令小朋友「脱敏」（desensitised），一是在家中作模拟面试，二是让小朋友参加多几次面试。先讲在家中作模拟面试，我提议先由最熟悉的爸爸或妈妈作一、两次模拟面试训练，问「你叫甚么名字？」、「你坐甚么车来面试？」、「你喜欢吃些甚么？」等。熟悉了之后再请平时经常来探访你们、孩子比较熟悉的亲友与孩子作一次模拟面试。最后可请孩子不太认识的亲友作最后一次模拟面试。

（AI生成图片）

经过一轮训练后，小朋友应该较容易适应陌生人向自己提问，投入到幼稚园的面试环境中。第二个方法是替孩子报考三至五所幼稚园，用首三所作热身，到第四至五所便应该可以投入到面试环境中，不再紧张了。家长可能会问，那是否需要报多几所，让孩子更加投入呢？答案是「不需要」，因为人的专注力和耐力有限，尤其是对一个两、三岁的幼儿来说，考五所幼稚园已经筋疲力尽，再考只会令他感到厌倦。在这种情况下，小朋友会反抗、精神不集中，甚至放弃。所以，想令小朋友投入，报考五所已经足够。

（图片来源：PhotoAC）

大埔区学业轻松 3间名小学推荐

家长问：

请问大埔有没有注重学业而学习比较轻松的名小学，谢谢！

赵Sir答：

一般而言，注重学业、成绩比较好的名小学都要求学生「预习」，即在家预备一些不明白的部分，然后在堂上问老师，这样在学习方面便会比较有目标，学得比较轻松。根据「世袭超收额」排名，84大埔校网去年排名前三位的分别为大埔旧墟公立学校（宝湖道）、圣公会阮郑梦芹小学及大埔旧墟公立学校。

大埔旧墟公立学校（宝湖道）（图片来源：资料图片）

圣士提反女子与嘉诺撒圣心直升机会大

家长问：

大女有圣士提反女子中学附属小学、嘉诺撒圣心学校，以及圣公会圣彼得小学取录。二女正在读K2，我们主张愉快学习及重视英文，想请教赵Sir该怎样选择？

赵Sir答：

根据「世袭超收额」排名，圣公会圣彼得小学在中西区11校网排第二，嘉诺撒圣心学校排第三，圣士提反女子中学附属小学排第四。而嘉诺撒圣心学校和圣士提反女子中学附属小学都有直属中学，即两校的六年级生，有85%可以直升所属的直属中学，值得考虑。你可以用「就近入学」的原则，选择近你住所的那一所学校。

嘉诺撒圣心学校（图片来源：嘉诺撒圣心学校）

赵荣德

．香港辅导教师协会荣誉顾问

．前喇沙书院副校长

曾任香港辅导教师协会主席八年，著有《不一样的家长》及《赵Sir教Grammar》等22本书。

Facebook专页@赵Sir之友

赵荣德（赵Sir），香港辅导教师协会荣誉顾问，前喇沙书院副校长。（资料图片）

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