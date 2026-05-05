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尖沙咀玩具"反"斗城旗舰店9大「店中店」沉浸式体验：TOMICA车仔墙/2米「突击自由高达」 ｜亲子好去处

亲子
更新时间：17:38 2026-05-05 HKT
发布时间：17:38 2026-05-05 HKT

位于尖沙咀海运大厦的玩具"反"斗城旗舰店，自1986年落户香港以来，是不少孩子（爸妈小时候也是呀）的最爱shopping热点。为庆祝进军香港40周年，玩具"反"斗城旗舰店正式升级为「世界级玩具旗舰店」。店内不止是单纯购物场所，更结合了创新零售设计、沉浸式体验与收藏文化，首创9大IP主题「店中店」，集合玩乐、互动与潮流元素，不单满足小朋友，爸妈也可以找到喜欢的IP玩具与收藏品！

 玩具"反"斗城旗舰店9大「店中店」沉浸式体验 

位于尖沙咀海运大厦的玩具"反"斗城城旗舰店落户香港40年，为庆祝这个特别时刻，特地进行了大升级，首创9大「店中店」沉浸式体验，让玩具店不再只是买东西的地方，而是充满惊喜的体验。最引人注目的莫过于Pokémon Play Lab，在这个全港首个综合体验空间中，有逾150款宝可梦商品及卡牌游戏对战区，为宝可梦训练家带来互动旅程；一众小车迷要留意全亚洲第五间的全港首间TOMICA BRAND STORE，大家可浸沉于由超过2,000辆 TOMICA 车仔的壮观展示墙，还有大量周边商品呢！

深受动漫及模型迷追捧的BANDAI也进驻旗舰店，首次展出的2米高「突击自由高达」（Strike Freedom Gundam）和巨大化Tamagotchi Paradise摆设同样震撼！成为旗舰店瞩目焦点。同场还有变形金刚店中店，各位粉丝可跟柯柏文（Optimus Prime）立像打卡，也可入手多款旗舰店限定及稀有产品；而各位打机迷就可到任天堂主题店中店的Switch 2试玩专区，体验最新游戏及主机魅力。

Pokémon 宝可梦专区（图片来源：玩具'反'斗城）
Pokémon 宝可梦专区（图片来源：玩具'反'斗城）

玩具店又怎少得LEGO？LEGO店中店有齐适合儿童至「大朋友（Kidult）」的系列，满足不同年龄层的拼砌乐趣；少一点的孩子就可在适合幼儿的VTech教育玩具区试玩，家长可陪同小朋友亲身体验产品，于玩乐中启发学习潜能；全港最大森林家族店中店中，还可找到超过100款产品，让大家如置身于温馨可爱的森林家族世界中。

BANDAI专区（图片来源：玩具'反'斗城）
BANDAI专区（图片来源：玩具'反'斗城）

特色主题专区 Kpop 猎魔女团进驻

店内亦有多个特色主题专区，本地手写小巴牌品牌巧佳首次与玩具"反"斗城联乘，向传统手艺致敬，让小朋友了解地道文化；同场还有Miffy大型立牌与主题场景，也有不少新品；另外，女孩们最爱的Kpop 猎魔女团（Kpop Demon Hunters）亦会进驻，带来一系列全新商品及多个主题打卡位；这里更有全港首部TOYBOX 3D打印机，小朋友可亲眼见证科技如何将创意变成实物呢！

 

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玩具玩具"反"斗城旗舰店
地址：尖沙咀海港城海运大厦地下
时间：星期一至五 11:00 - 21:00、周末 11:00 - 21:30
 

 

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