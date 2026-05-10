母亲节专访│俄罗斯妈妈创作有声书为香港人记录城市声音 以绘本跟大家一起「加油」

母亲节专访｜远在俄罗斯，曾有一位13岁女孩渴望成为作家，当她拿起笔，却发现未有足够实力，唯有将梦想冻结。升大学时，女生选修英文和中文，毕业后先到中国工作，希望学以致用，后来辗转到了香港发展并结识荷兰籍丈夫，两名孩子George和Isabella也在本市出生。昔日那个俄罗斯女孩，曾以为梦想已烟远，最终推出了专为在香港生活或曾经在本市成长的小朋友创作的有声书《汤米和莉莉的小耳朵香港游记》（Sounds of Hong Kong with Tommy and Lily），作者Baksheeva, Liudmila Rijk（Mila）是两孩之母，这本书的初衷，正是为他们而写。

母亲节专访｜从俄罗斯到香港，这段旅程令Mila美梦成真，为孩子写书。（图：陈仲梁）

听见声音中的美丽

由上班族变摇笔杆，只因Mila被公司辞退，离开工作多年的岗位，生活顿时踏了一脚空。「幸运是丈夫非常支持自己，他不断提醒，或许这是时候做自己喜欢的事了。」Mila记得哥哥出生时，她的妈妈送来了一本简单的有声书，只有一些日常声音，连文字也没有。「当时拿着它已想，为何没有一本关于香港的有声书呢？这座城市拥有独特的节奏和声音，值得被记住；刚好这一刻自己有时间了，是时候将意念实现。」

关于香港的声音，Mila脑袋立即跳出八达通的「嘟」、雪糕车的〈蓝色多瑙河〉、港铁广播声等，书中主角Tommy和Lily，原型正是George和Isabella，当时他俩分别两岁半和一岁（现在已五岁和三岁半），一个牙牙学语，另一个常重复同一个音节，自得其乐，他们的声音正好刺激妈妈的灵感。

（图：陈仲梁）

声音近在咫尺，却又带着距离。落实创作，Mila开始寻声，这任务倒比想像中容易，只要留意甚么声音能吸引家中两小，就是答案。「后来又想到要加入传统文化元素，如龙舟鼓声和舞狮声，特别是前者的声音对我有非凡意义，因为我曾是荷兰龙舟队队员，过往曾参加『国际龙舟邀请赛』，橙色是荷兰的代表色，所以书中的龙舟队也是穿上橙色制服。」爬龙舟的页面有「GaYoung」（加油）二字，这是Mila当初训练时队友教她的广东话，现在她去训练，孩子也会在岸高喊「Ga-Young Mama」。「他们从书中学到这个广东话，最初以为龙舟的名字就是『加油』，每当看到龙舟，他们会兴奋地说：有一艘『加油』呀！」油是不怕加的，Mila最开心是很多家长跟她反映，孩子看书后学会了怎么为别人加油，不过最感动是竟有很多移居外地的港人，告诉她透过书本，让孩子记得香港的声音，连结他们的回忆，甚至趁着回港探亲时，走到书中的地方打卡，由声音传播文化，Mila不讳言由她这外国人做到了。

后记：美梦成真

从拿着手机四处录音，到美梦终成为手中一本本有分量的实体书，当George和Isabella捧着妈妈的书阅读，Mila形容那是她人生最激动的时刻之一。「他们立刻在Tommy和Lily身上认出了自己，每当我们在家看这本书时，他们也会把它叫成《Sounds of Hong Kong with Georgeand Isabella》。」Mila说来没有泪光，声音却流露出一份挚诚的闪光。

一家四口在香港扎根，两小是Mila的灵感缪思。（图片来源：受访者提供）

文：刘佩桦 图：陈仲梁



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