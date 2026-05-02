免费游乐场GO PARK树屋小天地 7米高树屋双子塔滑梯+丛林秋千/限定儿童市集｜亲子好去处

自从占地逾四万呎的「历奇天地」及「晴空公园」儿童游乐场开放予公众，西沙GO PARK便成为周末放电好去处。每到假日人头涌涌，小朋友玩尽九条滑梯，爸妈又可参予不同的运动项目，大小同乐，玩得不亦乐乎。近日西沙GO PARK又有一新的游乐区开放，即睇免费游乐场游乐设施与活动详情。

亲子好去处｜GO PARK树屋小天地免费玩

随着西沙GO PARK 2商场开放，以户外森林树屋为主题的全新亲子游乐场也开幕了。这个占地约5,000平方呎的「树屋小天地」，巧妙融合探索冒险元素，连结大自然、故事与游玩行为，让小朋友可于游戏中融入故事情境，边玩边学，投入度与学习效益大大提升，更可促进体能、社交、创意三方面的全人发展。

「树屋小天地」以鲜明色系为主调，配合蘑菇、湖泊、 花丛等地面图案，让小朋友犹如走进森林奇趣空间。（图片来源：西沙GO PARK）

游乐场中最好玩必属两座近七米高的树屋双子塔滑梯，小朋友于这两条连接树屋的滑梯一滑而下，就如穿越奇幻森林！场内也有丛林秋千、蘑菇攀爬架及波浪平台，可挑战小朋友平衡力与胆量，又可训练手眼协调，增进多感官与体能训练。于5月2、3日于GO PARK中央广场将会有亲子市集，小朋友担任档主，大家去玩时记住逛逛。

（图片来源：西沙GO PARK）

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树屋小天地

开放时间： 星期一至四 09:00 - 20:00， 星期五至日及公众假期 09:00 - 21:00

地点：西沙GO PARK 2 LG层

亲子市集

日期：5月2 - 3日

时间：12:00 - 19:00

地点：西沙GO PARK中央广场

延伸阅读：西沙GO PARK免费3大儿童游乐区登场

已有不少「运动、娱乐、餐饮及休闲商店进驻的「西沙GO PARK」，其公园式商业部分将带来全新儿童游乐设施，当中三个分别位于地面及二楼、特别为儿童及适合不同年龄人士打造的游乐场，将会于1月内陆续开放免费使用。三大儿童游乐场各具特色，并设有多达10条不同高度滑梯，还有小朋友最爱的攀爬架、绳网、弹床等，超过13种玩乐设施，超过4万平方呎游玩地方让小朋友免费尽情跑跳尽情玩。

（图片来源：西沙GO PARK）

园内亦设有全新打造的宠物公园，为毛孩和主人提供舒服休闲好去处，当中设有5种不同宠物设施，包括Glamping露营打卡位及雾化降温设施，及有毛孩专用饮水机，方便各主人跟爱宠同游。

（图片来源：西沙GO PARK）

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方力申主理游泳学校进驻 十多间餐饮玩乐商品开幕

除了免费三大儿童游乐场将陆续开放，还有多间运动消闲、餐饮娱乐商户进驻，包括由前香港游泳队代表、艺人方力申主理的「香港游泳学校」为学校首个专属室内泳池，还会有推广单车运动的「Cyclone Cycling」首次开店提供各类单车器材及租借，到时大、小朋友就可附近新建的单车径来次亲子单车游，畅游西沙。

艺人方力申主理的「香港游泳学校」为学校首个专属室内泳池 （图片来源：西沙GO PARK） ​

另外人气咖啡店KAHU COFFEE跨界开设全日中式点心店「CHILL DIM SUM by KAHU」、「猫员外精酿酒馆」新界区首店、「Yata一田」更开设首间便利店及全新餐饮概念「Yata Eats一田食堂」、全港首间以运动为设计主题的「美国冒险乐园」及香港帝苑酒店旗下餐厅「Asian Delights」等，部份商户已经于早前陆续试业，到时玩得累了就可以叹杯咖啡、吃下午茶，过个悠闲周末。

前往西沙GO PARK的各种方法！

由港铁大学站出发：

．九巴287/城巴582/绿色专线小巴路线807K

由港铁乌溪沙站出发：

．城巴 581/新界专线小巴路线807K/ 九巴 99

由沙田新城市广场出发：

．城巴 580/ 九巴 299x

的士或预约车

．地图上点选「西沙GO PARK」，即可到达场内上落客区

自驾人士

．由港铁大学站出发自驾约9分钟，港铁乌溪沙站出发自驾约5分钟

．西沙GO PARK内设有专用停车场，消费$200有1小时优惠，方便驾车人士

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