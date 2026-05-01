上水亲子好去处4大推介 自然生态公园/二级历史建筑做冷制手工皂/竹建乐园工作坊

长假期刚过，趁夏天还未正式来临，不妨到新界北区走走，感受田园乐趣。上水作为新发展区，近年亦保留了湿地兴建自然生态公园，亦有古迹活化成生态研习中心，让大家透过亲身接触农耕，学习有机种植，同时放松身心来个郊游乐。

上水亲子好去处推介1：塱原自然生态公园走入花海

自然生境地、动物、植物三者关系密不可分，位于上水的塱原自然生态公园是一个结合湿地保育、农耕作业与自然教育于一身的设施。塱原除了为多样的野生动物提供合适的生境，也成为大众观鸟、赏花及了解自然生态的地方。

逢星期六或日，塱原自然生态公园为公众举办长约1.5小时 的塱原深度游，为参加者介绍塱原的历史、公园的湿地保育工作及特色生境。（图片来源：、渔农自然护理署 ）

逢星期六、日公园将举行访客区精华游和工作坊，参加者先于访客区参观公园的生境及湿地保育工作，观察植物及野生动物，然后再到塱原自然生态中心进行工作坊。于4月举行过「押花玻璃碗工作坊」，利用预先以押花工序制作成干花或干叶片的公园植物，用水晶胶固定在玻璃碗上作装饰，制作成押花玻璃碗。6月底更会举行夜游塱原活动，敬请留意官方网页公布。

6月底将举行夜游塱原活动，寻找公园活跃于夏日晚间的住客。（图片来源：、渔农自然护理署 ）

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塱原自然生态公园

地址：上水古洞北双鱼河和石上河交汇点以南

开放时间： 园区全日开放；塱原自然生态中心的开放时间则为星期一、三至日及公众假期 09:30 -

17:00，星期二休息（公众假期除外）

费用：免费（园区）

活动报名：www.lvnp.gov.hk/tc/current_event.html

上水亲子好去处推介2：啬色园何东夫人医局．生态研习中心古迹中探索自然

香港近年许多古迹经活化后化身成社区设施，位于古洞的何东夫人医局亦是一例。医局于1933年落成，是首批在新界兴建的乡郊诊所之一，当年为古洞、金钱村、河上乡、马草垄一带村民提供医疗服务，至2005年，医局因屋顶破损而关闭。其后古物古迹办事处评定医局为二级历史建筑，啬色园于2015年推行活化计划，保留宝贵的建筑元素，活化成一所生态研习中心。

啬色园何东夫人医局生态研习中心于2023年开幕，以生态研习为主轴，提供各类型环境教育活动予学校和公众参与。（图片来源：：啬色园何东夫人医局．生态研习中心）

除了开放予大众参观外，更定期举办工作坊及自然探索活动，例如五月即将举行冷制手工皂以及夜游活动，欢迎大众报名参加。

中心致力推广古洞一带的历史文 化，并会因应不同节日举办特色活动，如新春期间的拔萝卜活动。（图片来源：：啬色园何东夫人医局．生态研习中心）

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啬色园何东夫人医局．生态研习中心

地址：上水古洞古洞路38号

开放时间： 星期二至日及公众假期09:00 - 17:00， 星期一休馆（公众假期除外）

门票： $10；全日制学生、60岁或以上长者、残疾人士、领取综援人士 $5

查询：6995 9873（WhatsApp）

*免费车位有限，请于报名时预留，先到先得。

冷制手工皂初体验工作坊

日期：5月16日（星期六）

时间：13:30 - 16:00

活动对象：亲子 （8岁或以上）

费用： $450 （每个家庭，2大1小） ，

额外家人加购$100 / 位

报名连结：＞＞按此＜＜

古洞夜行生态探索

日期：5月1日（星期五）

时间：18:30 - 21:00

对象：亲子 （6岁或以上）

费用： $270 （大小同价，包括入场费、导师及器材；可免费借用中心提供的微距相机及电筒。）

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上水亲子好去处3：上水假日农场 原始田野游乐场

家长和小朋友去各大乐园玩机动游戏就玩得多，但其实反璞归真在大自然里玩原始游戏也乐趣无穷，而且更能激发小朋友想像和创意。位于上水的假日农场明白童真的可贵，希望透过简单的游乐设施如铁管滑梯、 胶桶飞船、原始飞索等，为小朋友带来纯朴、快乐的体验。

坐橡皮船，利用绳索把船只拉到对岸。（图片来源：上水假日农场）

除了一系列的历奇活动、自然动力玩乐设施，也可亲亲小动物及参与有趣的环保工作坊，例如制作面条、创意焗面包及小农夫体验等，边学边玩！

沙池挖沙，考验小朋友手眼协调。（图片来源：上水假日农场）

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上水假日农场

地址：上水大陇坑村62C号

开放时间：10:00 - 17:00

收费：每位$150

预约：https://www.holidayfarm.hk/

*需预先上网登记预约

上水亲子好去处4：乐游仁 「竹」建乐园

竹子生长速度快，轻巧而强度高，是良好的建筑材料。社企「乐游仁」是本地唯一推广以竹为教育的机构，5月将推出「竹建．乐园」工作坊，小朋友可尝试利用竹自由拆搭，变成一辆有滚轮的小车。

竹建乐园不仅是游乐场，更是将传统竹艺智慧与现代科学原理结合。（图片来源：乐游仁）

活动结合STEAM原理，将传统智慧变成玩乐体验，给孩子感受与竹连结的一天。过程中更会群体合作体验紥竹技巧，亲手建设自己的游乐场；体验竹编的传统手艺，共享玩乐竹球的乐趣。孩子从中明白祖先的智慧并非过时，而是另一种形式的科学。

小朋友从传统竹艺中学习，感受中华文化。（图片来源：乐游仁）

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「竹建．乐园」工作坊

日期：5月5、9、23、24、29日

时间：10:30 - 13:30、13:00 - 16:00

地址：上水河上乡英雄地

对象：5岁以上

收费：$380 / 1大1小

报名：9552 9278（WhatsApp）

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